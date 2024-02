'No soy su enemigo': el duro mensaje de Kanye West a fanáticos de Taylor Swift 

Mientras unos pelean por tener más clics o ganar likes en sus redes sociales, cantantes como Kanye West se unen a esa preocupación con mensajes y conflictos con otros colegas y fanáticos.



Ahora que el polémico artista acaba de lanzar su nuevo disco Vultures Vol.1, que saltó rápidamente a los primeros lugares en las plataformas de reproducción, al punto de superar a Taylor Swift en Spotify.

Ante esa situación, algunos fanáticos de Swift han lanzado una campaña pidiendo a otros seguidores que adquieran el nuevo sencillo de la cantante Beyoncé ‘Texas Hold’ Em’, en una estrategia para evitar que Kanye West suba más en las lista de reproducciones.



El rapero de 46 años no se ha quedado callado y les ha enviado un mensaje a esos seguidores que pretenden de alguna manera boicotear su impulso en reproducciones.

“Recuerden que yo estaba del lado de Taylor (Swift) cuando Scooter compró sus masters a sus espaldas. Ella y Beyoncé son grandes inspiraciones para todos los músicos, siempre decimos como ambas agotan giras y películas”, fue parte del mensaje de West.



“Además, estoy seguro de que he sido mucho más útil para la carrera de Taylor Swift que dañino. A todos los fans de Taylor Swift, no soy su enemigo, no soy su amigo tampoco, jajaja”, recalcó.

