El cantante estadounidense Kanye West ha sido viral en las últimas semanas por sus publicaciones en redes sociales respecto al actual novio de su exesposa Kim Kardashian, el comediante Pete Davidson.



Desde intentar burlarse de él hasta publicar fotos de Kim con sus hijos pidiéndole que vuelvan a ser una familia, las publicaciones de West han ido escalando en la violencia del lenguaje usado. Recientemente compartió un video de animación por ‘stop motion’ en el que al final le quitaba la cabeza al personaje que representaba a Pete Davidson.

Este video generó bastante revuelo entre seguidores, tanto del rapero como de la empresaria Kim Kardashian y su actual pareja. En particular, el escritor y comentarista de ‘The Daily Show’, el sudafricano Trevor Noah, habló del divorcio público entre las celebridades.



“Creo que esta situación ya pasó a ser una conversación más trascendental, salió del plano de los tabloides”, declaró Noah en una sección del programa de televisión que dirige desde el 2015.



Ante los comentarios que el opinador hizo, West decidió insultarlo en la red Instagram con epítetos racistas que ya fueron eliminados de la plataforma.



Por los insultos que empleó el rapero, su cuenta de Instagram fue suspendida durante 24 horas. Un portavoz de Meta, compañía propietaria de la red social, le dijo al medio estadounidense ‘Huffington Post’ que la suspensión de la cuenta se dio porque el artista violó las políticas en contra de los discursos de odio, el matoneo y acoso digital.

El rapero estadounidense Kanye West Foto: AFP

Kanye West hizo una versión de la canción ‘Kumbaya’ en la que le decía una palabra utilizada usualmente como ataque racista contra personas afrodescendientes.



“Koon baya my lord”, escribió. La primera palabra se ha usado históricamente para deshumanizar a las personas negras. De acuerdo con el diario ‘The Guardian’, esta palabra es empleada para señalar a personas afrodescendientes que traicionan su propio origen étnico.



“Lo que estamos viendo es a una de las mujeres más ricas del planeta que no ha podido lograr que su ex la deje de acosar”, dijo Trevor Noah en la sección que le dedicó al asunto del divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West.

Noah respondió a los insultos del artista en la publicación original: “No me importa si apoyas a Trump o que critiques a Pete [Davidson]. Pero si me importa que te veo en un camino peligrosamente cercano al peligro y al dolor”.



Kim Kardashian pasó los papeles de divorció en el mes de enero del 2021 y fue declarada legalmente soltera a inicios de marzo del 2022.



Se espera que a West se le restablezca el uso de su cuenta de Instagram tras cumplirse las 24 horas de suspensión.

