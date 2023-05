Repasar la trayectoria musical de Kany García es deshacer los pasos de una carrera que se ha construido a través de la intuición y la sensibilidad sobre situaciones que bien pudo vivir ella, pero que son universales porque hablan de la mujer, del amor, el desamor, el deseo, la superación, la tristeza y, a la vez, el renacer.



Son 16 años que recogen nueve álbumes que cuentan la Kany que fue y que es, canciones que les ponen letra a situaciones que las mujeres no encontraban eco en la música, y que hallaron lugar en la voz de ella.

Facebook Twitter Linkedin

Kany García en BIME habló sobre mujeres como referentes y mentoras en la música. Foto: Gabo Ramos

Kany García es de las pocas artistas internacionales que se puede dar el lujo de irse y volver a Colombia, en menos de un año, para ofrecer dos giras diferentes. Pero sus años en la música y los escenarios le dan material para no repetir show.



Esta semana, la cantautora puertorriqueña llegó al país como invitada de BIME, el evento profesional de la industria, en el que participó para hablar del rol de las mujeres como referentes y mentoras. Su agenda se extiende hasta el 14 de mayo, cuando termina su recorrido por Colombia en el Movistar Arena en Bogotá. Visitó Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, y ofrecerá shows en Cartagena, Cali y Pereira, además de la capital.



En conversación con EL TIEMPO, la artista amplió el tema sobre cómo están las mujeres en la industria y su gira en el país.



(Lea: Marc Martel, heredero de Freddie Mercury de Queen, cantará en Colombia)

¿Cómo fue para usted empezar en la música como mujer?



Debo confesar que fue complejo para mí porque no había tantas mentoras o artistas mujeres que fueran vocales. Eso hacía que una se sintiera un poquito medio rara, como cucaracha en medio de baile de gallina, como decimos. Pero fue maravilloso el poder sentir la libertad para atreverme a hablar de ciertas cosas con la naturalidad con la que hoy hablamos. Por ejemplo, Mi amigo en el baño fue una canción sobre el placer femenino y el consolador. Me encanta cómo la industria se ha movido, cómo más mujeres escriben y cantan canciones sobre diferentes situaciones.

¿Cómo ha sido la evolución en estos 16 años de carrera como mujer dentro de la industria? ¿Ha sentido las desigualdades?



En una emisora de radio escuché un anuncio de siete artistas. Seis eran hombres y una era una mujer. La desigualdad la vivimos en absolutamente todo, desde la venta de las entradas hasta los espacios. En estos años de carrera he evolucionado, he tenido muchas vivencias como mujer con cosas horribles que me han hecho y que he hecho para no dejármela montar y he ido ganando credibilidad que sirve para poder entablar este tipo de conversaciones que probablemente hace 10 o 15 años me daba pavor tenerlas. En este tiempo también he aprendido a no dejarme llevar por lo que ha sido la industria masculina, que es de muy de pisoteo, de aquí voy yo. Y por muchos años las mujeres no trabajamos en colectivo, pero eso ha venido cambiando y me ha ayudado mucho en los shows, donde hay espacios para el discurso, para hablar sobre una realidad de mujer a través de una canción.



(Más: 'La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton': críticos celebran la serie)

En su caso como solista, ¿cómo trabajar en colectivo con las mujeres en la industria?



Hay un montón de maneras. Desde contar con mujeres en el equipo de trabajo, las que están en el escenario y por fuera del escenario. También para mí es importante tener personas de mi colectivo LGBTI. Es darles el espacio, pero que sea meritorio. Por otro lado, aunque soy solista, también soy productora y busco trabajar con mujeres; y soy compositora y escribo con otras chicas.

"Nos han enseñado que todo el tiempo tenemos que dar respuestas, pelear, pero también hay que aprender a reconocernos vulnerables". FACEBOOK

TWITTER

Apelando al tema de la charla en BIME, ¿quién fue su referente?



En el panel fue interesante porque las tres invitadas coincidimos en una primera mentora que es nuestra madre. En nuestros casos, ellas no estaban en la industria, pero sí fueron quienes nos dieron seguridad para proponer ideas nuevas, nos dijeron haz lo que quieras, atrévete a cantar, a escribir. En la industria después aparecieron otras mujeres, no necesariamente artistas, que llevaban más camino que yo y me aconsejaban. Recuerdo una vez que yo estaba viviendo algo personal y una de ellas no supo darme respuesta. Me encantó que ella hubiese tenido la necesidad de buscar una mentoría para darme respuesta. En eso reconozco que las mujeres estamos en un constante cambio y evolución. Nos han enseñado que todo el tiempo tenemos que dar respuestas, pelear, pero también hay que aprender a reconocernos vulnerables.



(También: ¿Y si Les Luthiers no hubiera existido? La historia del 'peor mejor' concierto)

¿Se considera mentora de mujeres que están empezando en la industria?



Siento que a veces hay unos atributos o nombres que se te otorgaron sin darte cuenta. De momento lo siento así y me fascina porque hay responsabilidad. Es como cuando tienes un micrófono, en frente hay diez personas y te preguntas ¿qué voy a decir?, ¿qué voy a comunicar? Cuando hay mujeres que están mirando tu camino se crea una responsabilidad mayor por lo que hay que estar en constante aprendizaje. Por un lado leyendo y actualizándome con libros y, por el otro, a través del networking que se hace con otras mujeres. Para escucharlas y aprender de ellas.

¿Se siente parte del proceso que empezó a abrir espacios para que las canciones contaran historias de parejas no heteronormativas?



Sí, para mí eso ha sido vital, porque lo he vivido en carne propia. El escribir canciones que yo pueda dedicar o que no tengan género, porque ahora estamos en una realidad de un mundo no ‘binarie’. También las personas del colectivo trans merecen tener canciones. Como compositora pienso: ‘tengo diez canciones que escribir para un álbum, que por lo menos 3 o 4 hablen de otras tantas cosas a la relaciones heteronormativas. Y no solo del colectivo LGBTI. ¿Por qué no una canción de una relación interracial? Hay situaciones en las que hay que tener sensibilidad a la hora de escribir y para mí eso es vital. Además, el público lo agradece tanto que una se da cuenta de la necesidad de que hay que visibilizarles.



(Le puede interesar: Los Latin Grammy 2023 se entregarán en Sevilla el 16 de noviembre)

Facebook Twitter Linkedin

Kany García ya estuvo en Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Foto: Gabo Ramos

En menos de un año volvió de gira por Colombia, ¿cómo se siente?



Es un privilegio que un artista pueda repetir en un año sin haber sacado un nuevo álbum, es loco para mí. Pero al mismo tiempo me habla mucho del país, de la conexión que tiene conmigo. Me ha obligado a cambiar la gira y me encanta porque con 16 años de carrera tienes la oportunidad de no repetir las canciones. Obvio, hay unas canciones evidentes que las tengo que cantar, pero es buscar la forma de hacerlo distinto. Es una gira que me está retando un montón. Serán tres ciudades que visitaré por primera vez y otras que repito, dándome el lujo de poder estar en espacios más grandes.

Cuénteme un poco de las teloneras, todas mujeres y artistas emergentes…



Cuando comencé, la mayoría de veces que fui telonera fueron hombres los que me dieron oportunidades. Para mí tenerlas a ellas es una manera de cambiar el discurso de lo que pasaba antes, cuando teníamos que tocar la puerta de un varón compositor y cantautor.

El año pasado sacó álbum nuevo, 'El amor que merecemos', del que dijo que es el menos íntimo y personal. ¿Cómo es eso?



Hace mucho rato que no me sentaba a escribir con gente. Y tenía esa necesidad después del desierto que fue la pandemia. ¿De qué iba a hablar si no estaba viviendo otra cosa que el encierro? Por eso se volvió un álbum no tan personal, pero que era reivindicativo en las vivencias de una. Digo esto porque el nombre habla de un proceso de introspección de quién soy y de qué es lo que realmente estoy dispuesta a dar en cualquier etapa de mi vida, no solo emocional, sino laboral y mía como mujer. Y así fue que se fue hilvanando canción por canción. Hoy cambio lo que dije, porque siento que el álbum sí es bastante personal, ha cobrado vida con el pasar de la gira y me canta a mí.



(También: Juanes publica 'Veneno', nuevo sencillo de su próximo álbum, 'Vida cotidiana')

¿Y cuál es la canción más personal o autobiográfica?



Voy a elegir De puta madre, porque creo que sigo cerrando ciclos en mi vida que necesitan sanación o festejos. Y a eso último recurre esta canción, a reconocer con gratitud a una persona o un momento de mi vida que ya pasó.

Su más reciente sencillo, 'La siguiente', fue una colaboración con Christian Nodal. ¿Cómo le fue explorando en la ranchera?



Maravilloso. Es un género que me encanta, en el que me siento cómoda y es probable que siga haciendo cosas ahí. Es muy de mi ADN y es bien loco porque no me crié con esta música, pero la música nos habla todo el tiempo y rompe esas barreras de que un vallenato lo puede hacer un colombiano, o que un merengue tiene que salir de un dominicano. Estamos rompiendo con esos discursos.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

​Twitter: @nataliatg13