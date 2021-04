Llegó el día de Kali Uchis, la colombiana que revienta los ‘charts’

En el mundo de la música urbana de Estados Unidos, una cantante que haya grabado con Tyler, The Creator; Daniel Caesar y Snoop Dogg ya podría considerarse en lo más alto de su carrera.

Y para cualquier artista del mundo pop tener una colaboración con Gorillaz o con Juanes ya es más que suficiente.



Cuando Kali Uchis sacó su álbum Isolation, en 2018, ya había logrado todo eso. Y lo curioso es que, de todas maneras, todavía no era tan conocida en Colombia, el país de su ascendencia.



La explicación es simple: en Estados Unidos fue donde empezó su carrera y la mayoría de sus temas eran en inglés.



Pero eso cambió con Telepatía, su canción en español que la tiene en los primeros puestos de Spotify y Billboard hace varias semanas, no solo en Colombia sino en todo el mundo.



(También puede leer: Listo el álbum con canciones inéditas de David Bowie).



Además, este año se ganó un Grammy anglo en la categoría de mejor grabación dance.

Karly Marina Loaiza realmente nació en Alexandria, una ciudad en el estado de Virginia (Estados Unidos), en 1994. Pero su papá es de Pereira, Risaralda, y por eso la cantante se considera colombiana o “colombian-american”.



A sus 26 años, ya ha lanzado un mixtape, Drunken Babble, en 2012, y dos EP: Por vida, en 2015, y To Feel Alive, en 2020. Esto además de sus dos álbumes de estudio. El primero fue Isolation, en el que tuvo algunas de las grandes colaboraciones ya mencionadas. El segundo es Sin miedo (del amor y otros demonios), que salió el año pasado y al que pertenece su superéxito Telepatía.



Este álbum lo conforman 13 canciones, y todas tienen títulos en español. Y las partes principales de todas están cantadas en español, aunque no descuida su característico ‘spanglish’ con el que demuestra esa doble identidad.



Además, está lleno de referencias a la cultura colombiana y latina, como el aguardiente, la religiosidad y el acento con el que habla en pequeñas intervenciones recitadas.



(Le puede interesar: Karol G y Camilo se llevaron sus Latin American Music Awards).



De hecho, el videoclip de Telepatía, que se acerca a los 70 millones de visitas en YouTube y que ha provocado una conversación extensa entre su público, fue rodado en las calles de Pereira, en donde, según le contó a EL TIEMPO en una entrevista publicada en octubre, tiene su otra casa (su sede principal está en Los Ángeles, California), una gatica y su familia.



Sonidos de bolero, de hip hop, de trap, de pop y de dembow (tiene una colaboración con Jowell y Randy y otra Jhay Cortez), todo en una onda Lo-Fi, conforman una propuesta fresca, híbrida y bien consolidada, que explica que de pronto comience a reclamar el lugar que desde hace algunos años se merecía en el mercado colombiano.



Con este álbum, su éxito ha crecido hasta el punto de que algunos la proyectan como la siguiente gran estrella latina, al nivel de Shakira o JLo. Y no es descabellado porque ya tiene el terreno arado en Estados Unidos y cada vez pisa más fuerte en América Latina.



-REDACCIÓN DOMINGO