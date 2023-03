El Festival Estéreo Picnic es uno de los temas más importantes de este fin de semana y sus presentaciones han dado bastante de qué hablar, por lo que cualquier movimiento en el 'line up' es importante para sus asistentes.

Ayer en horas de la tarde Kali Uchis canceló inesperadamente su presentación en el Festival Estéreo Picnic. La artista tiene espacio para presentarse este domingo 26 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18.



"Necesito disculparme con mis fans en Colombia que querían verme el día de mañana en el FEP", escribió en su cuenta de Instagram. Sin embargo, pocas horas después volvió a publicar un comunicado en el que le indicaba a sus seguidores que finalmente haría su show.



"Haré mi show con la mayor entrega a pesar de sentirme de la manera en la que me siento, así que por favor espero que puedan entender que a pesar de tomar el valor suficiente para pararme en frente de un escenario para ustedes, también puedan tener empatía", escribió.



La artista añadió que se presentará en el mismo horario que estaba previsto y que hará lo posible para reponerse emocionalmente.



No obstante, sus apariciones no finalizaron en este punto y a las 12:33 a. m de este 26 de marzo escribió en su cuenta de Twitter: "Estoy de luto por favor déjenme en paz". Al parecer por varios ataques que ha sufrido en redes sociales.



Incluso, en las respuestas a este trino se puede ver una en la que le escriben: "¿El luto es por dejar Brasil y tener que venir obligada a Colombia a cumplir con las responsabilidades?", dijo Mr. Erre, @errezeta12.



Cabe resaltar que muchos de los comentarios también le dan palabras de ánimo y le indican que entienden la situación por la que la artista está pasando.



Hasta el momento, todo apunta a que la presentación se realizará, según lo previsto.

estoy de luto por favor déjenme en paz — KALI UCHIS (@KALIUCHIS) March 26, 2023

