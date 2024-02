'Mi trabajo es ser una artista, ser honesta y genuina': Kali Uchis

En 2023 Kali Uchis lanzó el disco Red Moon in Venus, que incluye el tema Moonlight, canción en inglés que fue certificada platino en Estados Unidos en septiembre y estuvo en la lista de Today’s Top Hits durante 42 semanas. Ante el gran recibimiento que tuvo esa producción, la artista realizó una gira por Norteamérica con entradas agotadas y posteriormente tuvo uno de los sets más memorables del festival Coachella, en el escenario principal.



El 2024 llega con otro álbum, Orquídeas, completamente en español y que marca la producción más grande de Kali Uchis hasta la fecha, debutando en la lista de Billboard 200 en el puesto número 2. Uno de los sencillos del álbum, Igual que un ángel, en colaboración con Peso Pluma, ocupa ya los primeros lugares en la lista mundial de Spotify.



Kali Uchis, de padre colombiano y madre estadounidense, abraza su parte latina tanto como su parte anglo, y habla de lo que significa haber logrado lo que pocos artistas: triunfar tanto en el mercado latinoamericano como en el mercado anglo. Entrevista.



¿Cómo se siente al estar constantemente navegando entre su parte latina y su parte anglo?



Yo me crié multicultural, bilingüe. Eso siempre me ha impactado mucho porque siempre he tenido varias inspiraciones. Creo que cuando una persona ha vivido en dos países, esa persona tiene dos culturas y por lo tanto ve las cosas de una manera diferente. Entonces creo que toda mi vida yo he sentido esa responsabilidad de representar a los latinos lo mejor que pueda.



Su canción con Peso Pluma, 'Igual que un ángel' ocupa ya los primeros lugares en la lista mundial de Spotify. Foto: Tomado de YouTube: Kali Uchis

Su nuevo disco, 'Orquídeas', parece ser usted en todo su esplendor. ¿Lo siente así? ¿Siente que se ha encontrado con su esencia?



La verdad es que creo que cada proyecto tiene su propia identidad. Siempre soy yo, pero también me estoy proyectando en otros géneros. Puedo decir que es mi primera vez haciendo o grabando música más enérgica, un proyecto que es un álbum dance. Eso para mí es algo nuevo. Entonces, no voy a decir que es el proyecto en el que finalmente me encontré, pero voy a decir que es el proyecto que definitivamente me obligó a salir de la zona de confort.



Muchos artistas dicen que el primer número uno no es el hito, que el hito es el segundo número uno, que el desafío está en mantenerse. Con 'Telepatía' usted tuvo su primer número uno en español, y ahora con 'Igual que un ángel' vuelve a estar número uno en Billboard. ¿Se siente a gusto con esta consolidación en español?



Es algo muy extraño porque siento como que tengo dos carreras. Una en el mundo anglo, cuento con un Grammy y el respeto y la admiración en ese mundo. Y después tengo mi carrera en Latinoamérica, donde puede ser que muchas personas solo me conocen por Telepatía. Es algo diferente, porque en Estados Unidos me conocieron por mi primer álbum, entonces nunca sentí que Telepatía era mi gran canción. Nunca he sentido el miedo de “no lograré hacer algo más grande que Telepatía”, porque yo siento que tengo una carrera mucho más grande que eso.



Aunque en Latinoamérica aún no se sepa...



Exacto. De hecho, muchas personas puede que no lo sepan. Porque solo escuchan radio o solo conocen artistas que hagan pop music. Y hay muchos artistas en el mundo, artistas que no hacen parte de ese universo pop. Yo nunca me he considerado una estrella o una artista pop, entonces no me pongo encima esa presión de tener que hacer algo más grande que Telepatía. Para mí fue suficiente con esa canción que tuvo su momento. Y hubiera estado bien si no hubiese habido nada más grande, pero sí lo hicimos porque la canción con Peso Pluma ya se ha proyectado por encima de Telepatía.

Yo nunca he definido mi música, porque no pertenece a ningún género. Yo me identifico con emociones. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo le va con las críticas? ¿Le duelen o no le importa?



Pues yo, la verdad, en esta etapa de mi vida he priorizado protegerme. Solo tengo Instagram en el teléfono. Y lo tengo ‘seteado’ para que solo me puedan comentar las fotos las personas que me siguen. Creo que así debería ser. Siento que, si tienes que hacer un comentario de mi vida, tienes que, por lo menos, estar siguiendo la cuenta. Para mí es muy importante tomarme tiempo para mí, para mi bienestar mental. Me tomo el tiempo para estar sola, estar en la naturaleza, apagar el teléfono, conectarme a lo espiritual. En esta etapa de mi vida ya no le doy mente a lo negativo. Mi tranquilidad personal es mi prioridad.



¿Cómo describiría 'Orquídeas'?



Pues, es difícil para mí describir el álbum. Yo nunca he definido mi música, porque no pertenece a ningún género. Yo me identifico con emociones. Y básicamente veo mi música como el arte del cine. Como que hay canciones que tienen un poco de drama o teatro, otras que son más eróticas, profundas. Hay otras que solo son para divertirse, como Muñequita. Hay canciones que son como energía curativa. Entonces realmente tengo de todo en este álbum, pero siento que ninguna es ficción. Cada una de las canciones llega de mis propias experiencias.



La industria de la música siempre ha sido muy dura con las mujeres, y creo que ahora las mujeres estamos tomando el poder ¿Lo siente así?



Sí, absolutamente. Lo veo todos los días, sobre todo con las artistas latinas, las chicas de rap, las cantantes de R&B, todas las chicas que conoces. Antes nos habían metido en la cabeza que solo había espacio para una persona, y ya se siente mucho más abierto. Ya se siente esa energía de que podemos apoyarnos entre nosotras, amarnos y respetarnos porque hay espacio para todas.

Kali Uchis invitó a Karol G para grabar 'Labios mordidos' una de las canciones del álbum. Foto: Univeresal Music

Era más fácil que entre nosotras fuéramos enemigas...



Sí, y creo que eso es porque así es como está organizada la sociedad. Siempre habrá gente que verá este negocio como un negocio competitivo y como “es ella o la otra”, “ella es buena pero la otra es mejor”. Pero yo no veo mi trabajo como un trabajo competitivo. Algunas personas pueden pensar que esa no es la mentalidad que debo tener, pero para mí esa es la mentalidad que me funciona. Nunca lo veo como algo competitivo. Simplemente estoy agradecida de poder crear todos los días. Ese es mi sueño. Estoy viviendo mi sueño, y no me gusta complicarlo demasiado con cosas así. Sé que lo estoy haciendo muy bien y he superado con creces lo que alguna vez pensé que podría hacer... y estoy muy orgullosa de eso.



¿Qué cree que es lo mejor de esta carrera?



Diría que lo mejor es saber que he podido transformar mi vida y transformar la vida de los demás, lo cual es algo realmente hermoso. Creo que ser capaz de tener esa energía transformadora de generar un impacto positivo en otras personas y en uno mismo es maravilloso. Yo en realidad vengo de la nada. Solo me tuve a mí misma. Y creo que es bueno que otras personas puedan ver mi viaje y que puedan ver este éxito que he podido tener porque hubo muchas ocasiones en las que pensé: “Bueno, tal vez le agrado a la gente, pero nunca lo voy a lograr”. Porque las personas como yo muchas veces pensamos que somos simplemente las desafortunadas, las que no podemos vivir un sueño. Pensamos que los sueños se cumplen solo para las personas que nacieron en esto o que tuvieron los privilegios. Me encanta ser una prueba viviente de que puedes hacer esto y no tienes que comprometer tu esencia.



¿Y qué no ha sido como pensó que iba a ser?



Yo diría que el mayor reto para mí ha sido que tuve que aprender a no usar más las redes sociales y simplemente apreciar mi vida en la vida real. Yo simplemente hago música y siento que la gente trata a los artistas como si fuéramos candidatos para presidente o algo así. Y eso es raro, porque literalmente solo hago música. Solo soy una artista. Entonces para mí es realmente extraño. Siento que en mi trabajo no debería ser muy bonita o popular o cualquiera de esas cosas, o ser perfecta. Siento que mi trabajo es ser una artista, ser honesta y ser genuina. Cometer errores. Y es extraño, porque la gente espera que seamos las princesas de Disney.



¿Qué es lo que más le gusta de 'Orquídeas'?



Me encanta que sea mi primer proyecto que tiene esta energía. Se siente muy distinto a todo lo que he hecho antes. Es fresco. Me encanta sorprender a la gente. Y las colaboraciones, por supuesto. Eso salió perfecto y estoy muy feliz de que todos estos artistas a los que realmente respeto se preocuparan por mi proyecto y realmente quisieran hacer parte de él. Eso fue algo muy hermoso para mí.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

X: @Uschimusic