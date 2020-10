Kali Uchis, la colombiana que lanza luz

Kali Uchis habla pausado al otro lado del teléfono desde su casa en Los Ángeles. Su voz dulce deja notar cierto acento paisa, pero cuando las conjugaciones verbales se le confunden evidencia que su crianza y mayor parte de su vida las ha pasado en los Estados Unidos. Utiliza diminutivos y expresiones colombianas, pero también habla 'espanglish' y hay palabras que no conoce en español. Y es que Kali Uchis, como ella misma lo dice, tiene dos mundos: su casa en Los Ángeles y su “casita” en Colombia.

El nombre artístico de la joven es una evidencia de esa mezcla colombo-estadounidense que tiene. Su padre le decía Karluchis, pues su nombre es Karly Marina Loaiza, pero por la pronunciación de los estadounidenses se terminó convirtiendo en Kali Uchis. La artista de 26 años es de origen pereirano, su familia se mudó a Estados Unidos en una época cuando la violencia era aun más constante en Colombia.



Sobre Kali se ha dicho que es una promesa de la música global. No está enmarcada en ningún género, pues pasa de sonidos del 'reggae' al neo 'soul' y al pop y al R&B y la música urbana. El éxito que acumula hasta ahora es muestra de que no parece ser desacertada esa afirmación. Más allá de las cifras, tiene millones de reproducciones en sus videos de YouTube y en sus canciones en Spotify, ha tenido colaboraciones con artistas con los que trabajar es un sueño para muchos músicos: Gorillaz, Snoop Dogg; Tyler, the Creator; Juanes, Lana del Rey… ; han escrito sobre ella importantes revistas: 'Vogue', 'Billboard' o 'i-D'; se ha presentado en grandes conciertos y festivales... su historia apenas se está escribiendo.



EL TIEMPO habló con la artista sobre sus proyectos, su estilo, sobre feminismo y política.

¿Cree que su forma de expresarse tiene un mensaje político?

Sí, desde que empecé siempre he sido una artista que, sin pensar tanto en el mensaje, he llenado mi estética y mi música y mis visuales del poder de las mujeres, del poder que es tener pensamientos propios, no tener la necesidad de que los demás te digan lo que tienes que hacer con tu vida o la persona que tienes que ser, ni lo que es bueno o malo. No tener la necesidad de ser validado por los demás. Creo que mi música siempre ha servido para empoderar a aquellos que están pasando un mal tiempo, tiene la idea hacerte sentir 'sexy'. Además, siempre me he sentido muy orgullosa de ser latina y creo que hoy en día en los Estados Unidos y en general en el mundo, la música latina ha tenido aceptación. Eso tiene un efecto positivo para la imagen que tenemos y el orgullo de nuestras raíces y poder usar nuestro idioma y nuestra cultura, porque durante mucho tiempo muchos latinos han intentando ocultar su origen latino y no se sentían orgullosos de ser latinos. Para mí siempre ha sido muy importante mostrar mis raíces y llevar eso en mi estética y en mi música. Entonces, sin pensar tanto, yo siempre he llevado ese mensaje del poder femenino, del poder latino, del poder de ser único y ser una persona que está bien sola.

Ha hecho colaboraciones tremendas, con grandes artistas...

Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar con artistas que me han inspirado mucho. Trabajar con Juanes fue algo muy importante para mí, porque fue un orgullo y un honor y fue la primera vez que mis papás me dijeron: “Esa carrera es real, estás trabajando con Juanes (risas)”. Pero también trabajar con Tyler, the Creator siempre lo había soñado y ahora es un amigo. Esas colaboraciones son las más importantes para mí. A veces los artistas se ponen a trabajar, pero después de eso no se hablan ni nada. Pero me encanta tener amigos para toda la vida y eso es lo que tengo con Tyler, entonces eso fue para mi lo mejor.

¿Hace cuánto no vuelve a Colombia?

Estuve hace unos meses (el año pasado) allá porque estuvimos grabando 'Blast Beat', una película que es como colombo-americana. Fue mi primera vez actuando. Pero yo voy a Colombia dos veces al año porque allá tengo mi casita, tengo una gatica y mi familia. Entonces, como siempre tengo mis dos mundos, mi mundo acá y mi mundo allá.

¿Qué película es?

La película se llama 'Blast Beat' e hicieron el 'premier' en el Sundance Film Festival y después de eso están viendo a ver cuándo llega a cines. Estoy muy emocionada, todos los actores son colombianos: Wílmer Valderrama es venezolando y colombiano; Diana Guerrera, que actuó en 'Orange is the new black', también es colombiana, y los dos protagonistas son hermanos que se llaman Mateo y Moisés, que también lo son. Es una historia de una familia colombiana que llega a los EE. UU. Yo me llamo Mafe y tengo 16 años. Fue muy chévere ver que es una película sobre una familia colombiana que no obedece los estereotipos de Colombia, somos como niños punkeros roqueros que nos gusta el metal, las fiestas de metal y cosas así.

¿Canta en la película?

Sí, tengo una canción nueva. Pero no canto en la película, estoy actuando, soy la novia del protagonista. Tienen una canción nueva mía.

¿Cómo le fue actuando?

Me gustó mucho, quiero seguir trabajando en el cine. Quiero hacer una película.

Antes de pensar en la música había pensado dedicarse más al cine...

Pues siempre he estado en el mundo de las artes. Yo soy una persona creativa, cualquier forma de expresarme siempre me ha gustado: la moda, el cine, la música.

¿De dónde viene ese chip artístico?

Creo que soy una persona naturalmente creativa e imaginativa, y también de mi niñez. El arte fue la forma de escapar de realidades y de estar en mi propio mundo. Cuando creo arte siento que estoy más cerca de Dios. Siempre me ha gustado escribir poemas, tocar saxofón y piano y hacer de todo, tomar fotos. Siempre he tenido ideas para producciones visuales. Me considero creativa desde niña.

¿Escapar de qué realidades?

A veces la realidad del mundo es muy intensa, y ahora vivimos en un mundo muy oscuro. En la infancia y la adolescencia vivir ese mundo fue muy difícil para mí.

La moda es muy importante para usted...

Creo que mi forma de vestir es como mi música, nunca obedece a estereotipos ni géneros ni pertenece a nada, es única. Por eso mismo yo nunca he definido mi música, creo que pertenece a muchos géneros y así veo mi estilo también. Tengo tantas influencias, claro, con una predominancia latina y colombiana, pero también siendo de Virginia, en Estados Unidos… me he inspirado de muchas cosas. Siempre me ha gustado mezclar arte y todas mis inspiraciones. Para mí eso es lo más divertido de mi vida, tener esas formas de juntar lo que amo.

