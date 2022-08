Han pasado 17 años desde esa triste mañana en la que se anunció oficialmente la muerte de Miguel Kaleth Morales Troya, de 21 años. Hijo del también cantante Miguel Morales (el de 'Mi diosa humana' y 'Sirena encantada') y Nevis Troya. Su carrera artística había pasado ante el público como un suspiro. Pero la huella de sus composiciones musicales y el estilo que dejó sigue presente pese a los años.

El nombre de Kaleth Morales empezó a sonar de la mano de 'Vivo en el limbo' desde las vacaciones de fin de año del 2004. Había pegado primero en discotecas de Cartagena durante las vacaciones y muchos cachacos regresaron en enero y febrero a Bogotá tarareando ese pegajoso: “Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama”.



(Además: Vándalos cortaron tres dedos a escultura de Kaleth Morales en Valledupar)



Causaba curiosidad esa canción, que cambiaba paraba inesperadamente y cambiaba de ritmos, que de pronto repetía de más una frase y su cantante, con la misma gracia decía ahí mismo: “No piensen que este disco está rayado, es que sinceramente no sé qué me pasa”.

Kaleth Miguel Morales Troya. Foto: David Osorio / El Tiempo

Las compañías disqueras lo perseguían, a sabiendas de que era un talento difícil de encontrar, y finalmente firmó con Sony Music (entonces era Sony BMG) y allí contó con la experiencia de Guillermo Mazorra.



“Él tenía afán de salir con su disco -decía Mazorra en entrevistas posteriores a la muerte de Kaleth-. Nos pusimos de acuerdo para lanzarlo en febrero, aunque no era la fecha indicada para un álbum vallenato, porque se cruzaba con el carnaval de Barranquilla, pero lo hicimos".



Así vio la luz 'La hora de la verdad', el único álbum que Morales presentó en vida.



(Le sugerimos: Miguel Morales: 'Respeten la tumba de mi hijo Kaleth')

Kaleth nació en Valledupar, el 9 de junio de 1984 y murió en Cartagena, el 24 de agosto de 2005. Fue apodado como 'El Rey de la Nueva Ola'. Vivía en La Heroica, donde comenzó sus estudios en medicina en la Universidad del Sinú.



No solo era cantante. Como compositor había estado trabajando más tiempo (les enviaba a los cantantes demos tan pulidos, interpretados con su voz y su guitarra, que tiempo después Sony haría un álbum completo con ellos, titulado Guitarras) y como productor tenía el sueño de hacer un disco dirigiendo a su padre, en el que arropara su voz romántica con los sonidos refrescantes de la época. Y a la par, sacaba tiempo para avanzar en su carrera de médico y era padre de una niña pequeña.

Kaleth sufrió un accidente automovilístico en la carretera que comunica a Cartagena con Valledupar, entre los municipios de Plato y Nueva Granada, Magdalena el 23 de agosto de 2005. En ese momento lo acompañaba su hermano Keyner Morales. Cuando fueron atendidos, los llevaron al Hospital de Nueva Granada desde donde se remitió a un Hospital en Plato y desde ahí a Cartagena a donde llegó en estado de coma.



(Siga leyendo: Christian Nodal: ¿qué sucedió con los tatuajes de su cara?).



De acuerdo con doctores, Morales sufrió un trauma craneoencefálico que lo mantiene en estado de gravedad. Su hermano pasa de un trauma craneano, pero sigue estable”, se publicó en EL TIEMPO del día siguiente. Poco antes de que se diera el fatal.

