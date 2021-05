K-pop, el ‘boom’ musical coreano que ‘se metió’ con el uribismo

La K-pop o música popular de Corea del Sur llegó para quedarse., a tal punto que ahora puede ser comparada, en nivel de ventas, con la de The Beatles. Ello luego de el grupo BTS, en el 2019, alcanzara un hito: posicionar, por tercera vez, un álbum en el primer lugar de la lista Billboard 200 en menos de 12 meses.



En Colombia, el género ha vuelto a estar en el centro de atención en las últimas horas, tras un curioso hecho que ocurrió en Twitter.

¿Qué pasó? Que el 'hashtag' uribista #LaVozDeUribeSomosTodos empezó a ser utilizado por seguidores de este género para publicar contenido relacionado con sus ídolos.

El #LaVozDeUribeSomosTodos había comenzado como una tendencia política en Twitter: era usada para apoyar al expresidente Álvaro Uribe con relación a un trino que publicó sobre el paro nacional y que fue calificado por la red social como 'glorificación de la violencia'.



No obstante, el numeral se lo 'robaron' los 'k-popers' para sus fines musicales.



Pero ¿qué tiene el género que atrae tanto a los jóvenes?

(Lea también: Seguidores colombianos del K-pop desvían atención de hashtag uribista)

El 'boom'

Lo primero es entender que el K-pop incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip hop, rap, rock, R&B, etc, y que su influencia, sobre todo, se encuentra en Asia oriental y Suroriental.



Este es un género que viene gestándose desde los años 90 y uno de sus momentos cúspide fue con el grupo Seo Taiji and Boys, que se conformó en 1992 y que precisamente experimentó con diferentes estilos de música, lo que los llevó casi que a reformar la escena musical de Corea.

BTS presentó su canción ‘DNA’ en la premiación de los American Music Awards en Los Ángeles, California. Foto: FilmMagic / Kevin Winter

(Le recomendamos: McDonald’s tendrá un menú inspirado en banda de k-pop BTS)

Un ejemplo de estas fusiones es que, en sus inicios, incorporó parcialmente los estilos de música popular Europop y, principalmente, géneros americanos como jazz y techno.



Sin embargo, hay una característica especial del K-pop y es que ha logrado un alto porcentaje de difusión por medio de las redes sociales y los dispositivos móviles, razón por la cual se le llama el género de los jóvenes.



Otro popular grupo en su momento fue Panic, que, junto con Seo Taiji and Boys, marcaron la tendencia de la actual generación de artistas K-pop.



En 1995, el productor coreano Lee Soo Man fundó la compañía de entretenimiento S.M. Entertainment. El ex miembro de Seo Taiji and Boys, Yang Hyun Suk, formó YG Entertainment, en 1996, al igual que el cantante Park Jin Young, estableció JYP Entertainment, en 1997.



De ahí en adelante, muchos grupos surgieron inspirados en los Seo Taiji and Boys, entre ellos H.O.T, Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L , NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d.

PSY, cantante coreano. Foto: AFP

Un género en expasión

Otra de las razones que justifican el éxito de este género es que gran parte de su mercado logró llegar a Japón, incluso por encima del mercado chino y el estadounidense, donde su influencia ha llegado.



Un ejemplo importante es el de la canción Gangnam Style, del surcoreano PSY, que fue el primer vídeo de la plataforma YouTube en llegar a las mil millones de visitas. Varias empresas han intentado emular el éxito de esta canción, incluso con ídolos como BoA, Wonder Girls y CL, pero ninguno ha tenido el éxito de PSY.



Ha sido tal la fuerza de la ola coreana que ha sido adoptada por el gobierno surcoreano como una herramienta de poder de persuasión.



En 2014, 'The Economist' apodó al K-pop como el "líder de tendencias en Asia".

Paul McCartney, Ringo Starr (arriba), George Harrison y John Lennon, los integrantes de The Beatles. Foto: Archivo particular

(Le puede interesar: Mercado mundial de música creció 7,4% en 2020, gracias al 'streaming')

La euforia detrás de BTS

El caso del grupo juvenil BTS es uno de los que más revuelo ha causado en los últimos años, pues la devoción de sus seguidores ha sido también comparada con la que sentían los fanáticos por The Beatles, con la famosa Beatlemanía.



Sin embargo, cabe resaltar que BTS ha vivido una época totalmente diferente de la industria musical y mientras que The Beatles tenía que valerse de revistas, espectáculos, radio y televisión, el grupo coreano y otros artistas de K-pop han vivido en la era de las redes sociales y plataformas digitales, por lo que sus ventas son más virtuales que físicas.

REDACCIÓN APP