Jungle le regaló otra noche mágica a Bogotá: esta vez con su último álbum 'Volcano' 

El pasado viernes 24 de noviembre la agrupación de origen británico 'Jungle' se presentó en Bogotá, en el Movistar Arena, en el marco de la primera ronda de la gira de conciertos que está dando la banda por latinoamérica. El show estuvo acompañado por el disk jockey bogotano Felipe Gordon, quién fue el telonero de la banda conformada por Tom McFarland, Josh Lloyd y compañía.

La jornada inició con la apertura de las puertas del Movistar Arena a las siete de la noche. El concierto, horas antes de su inicio, estaba vendido en un 85%, por lo que a esa hora todavía se encontraban fanáticos intentando conseguir sus entradas. El ambiente estaba dominado por la calma, el buen clima y tráfico ameno que había en la ciudad, lo que le permitió a las personas un acceso fácil al concierto.

A las 7:45 p.m. empezó a sonar la música en vivo en el escenario del Movistar Arena cuando el Dj bogotano de música electrónica, Felipe Gordon, puso la primera canción de su presentación de telonero para comenzar calentar la noche de los bogotanos fanáticos de Jungle.

Su presentación fue un dj set en el cual tuvo como género predominante al house y el afrohouse, una música electrónica cargada de alegría y un beat a velocidad mediana que le permitió a los asistentes disfrutar de la noche a medida que el tiempo pasaba.

Gordon siguió una línea musical marcada que denotaba su intención de querer tocar canciones con sonidos de instrumentos característicos de las culturas indígenas, mezclados con un beat dinámico y acompañado de un bajo predominante, que le permitía crear la atmósfera ideal y característica de las presentaciones de Jungle.

Presentación de Jungle en el Movistar Arena de Bogotá en noviembre de 2023 Foto: Archivo

Con un corto retraso de diez minutos, a las 10:10 p.m. salió Tom Mcfarland y Josh Lloyd, acompañados de su reconocida banda, para dar inicio con el cuarto concierto de Jungle en Colombia y reencontrarse con su fanaticada en el país.

La presentación de la banda británica arrancó con una mezcla entre 'Us Against the World' y 'Candle Flame', dos de las canciones más reconocidas de 'Volcano' .



Este inició elevó las emociones del público a un nivel que la noche aun desconocía y el escenario cobró vida: las luces traseras del escenario se encendieron, lo que generaba que el público solo viera las siluetas de los artistas, y la pantalla se prendió para mostrar unos visuales geométricos que solo cambiaban de color cuando Jungle tocaba una canción de un álbum diferente a 'Volcano'.

Presentación de Jungle en el Movistar Arena de Bogotá el viernes 25 de noviembre del 2023 - en la foto, Josh Lloyd Foto: Páramo Presenta

Los primeros 40 minutos de concierto Jungle tocó las canciones más representativas de su última entrega discográfica tales como 'I've been in love', 'Back on 74' y 'Dominoes'. Después de esto empezaron a sonar las canciones más representativas de sus anteriores albúmes como 'Casio' y 'Just Fly, Don't Worry'.

Los interludios que iban entre las canciones siempre fueron continuos y armónicos con la presentación. Aunque era notorio que habían partes de la puesta en escena donde McFarland y Lloyd descansaban para tomar agua, la banda nunca paró de sonar y esto ayudó a que los asistentes no pararan de bailar ni un solo segundo desde que Jungle había empezado a tocar. Fueron contadas las veces que la música se detuvo y era cuando McFarland y Lloyd interatuaban con el público hablando en español.

Cuando se acercaba el cierre de la presentación Lloyd bajó del escenario y tocó su guitarra eléctrica al lado de sus fanáticos, mientras que McFarland agarró una bandera de Colombia del público y se la colgó en la espalda para tocar las últimas 5 canciones con ella.

Con "Busy Earnin'", una de las canciones más antiguas y reconocidas de su carrera musical, y siendo las 11:40 de la noche, Jungle se despidió de sus fanáticos en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. La banda británica seguirá en Colombia pues se estará presentando hoy en el City Hall El Rodeo de la ciudad de Medellín, en lo que será su primera presentación en esta ciudad.

JUAN ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ.

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.