‘Hicimos el disco que hemos tratado de hacer durante diez años’

El tercer álbum del dúo británico Jungle ya está entre nosotros. Se llama Loving in Stereo y en él, Tom McFarland y Joshua Lloyd-Watson exploran más allá de sus misterios y colaboran con nuevos artistas. Una charla con Tom sobre el nuevo disco.

Estaba escuchando The Payback, de James Brown, el otro día y el final de esa canción empata perfecto con el comienzo del primer sencillo del álbum de ustedes, Keep Moving. Una conexión poderosa, 50 años después. Está sucediendo en el 2021.

Sí, gracias. Se siente así. Y siempre hemos llevado nuestras influencias en nuestras mangas. Pero creo que también fue influenciado por la música moderna. Esencialmente productores, nuevos artistas, gente haciendo nuevos sonidos.



Cuando empezamos, teníamos influencias como Child of Love, Jay Paul y J. Dilla. Lo que esos tipos hacen tan bien es que te dan un poco de nostalgia musical al mismo tiempo que te golpean en la cara con algo que nunca has escuchado antes. Y nosotros siempre hemos querido hacer algo así.

¿Cómo fue grabar este nuevo disco?

Creo que este disco y todo lo que lo rodea, los visuales, los videos, todo el concepto, es la confianza y la energía y la captura de una idea en su forma esencial. Ya sabes, no complicar demasiado tus ideas, no dudar, creer en tu propia creatividad y en la gente que te rodea y que te inspira, creer que vas a hacer algo que te gusta y de cierta manera querer hacerlo una y otra vez. Estamos muy orgullosos de ello. Creo que al final hemos hecho un disco que sentimos que hemos estado tratando de hacer durante los últimos diez años. Si eso tiene sentido, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que finalmente hemos alcanzado el nivel de intensidad y claridad sónica que hemos estado buscando durante mucho tiempo. Los Jungle vuelven a casa, de cierta manera.

¿Influyó la pandemia en la música? ¿Tenían todo preparado para hacer este nuevo álbum? Incluso cuando la campaña Forever estaba en marcha?

Estaba listo. Yo diría que como el 90 por ciento del disco se hizo a finales de 2019. Tuvimos que tratar muy duro para no pensar demasiado, ¿sabes lo que quiero decir? Tuvimos que congelar el tiempo a finales de 2019. Lanzamos cuando sentimos que el horizonte de tocar en vivo estaba más claro.



Lo terminamos más o menos en Navidad y a principios de este año. Para nosotros la cuarta dimensión de Jungle son los fans y la experiencia en vivo. Y creo que no habríamos querido lanzar el disco y no poder dar a los fans la oportunidad de verlo en carne y hueso, ¿sabes?

En 2013 eran todo un misterio, uno los veía agazapados en las sombras de una tarima. Y en mayo de 2019, cuando volvieron por tercera vez a Colombia, nos dimos cuenta de que son como una gran familia. Se sentía como un proyecto que se está haciendo enorme.

Naturalmente, hemos progresado y nos hemos vuelto más seguros. Gran parte de la primera etapa de Jungle era esencialmente protegernos a nosotros mismos. Y luego, a medida que te haces mayor y más sabio y aprendes a quererte un poco más, aprendes a respetar tu proceso y lo que haces como artista en lugar de depender de la gente que te rodea para darte eso. En este momento estamos tocando música en el escenario con nuestros buenos amigos que son increíblemente talentosos. No puedo describir lo buenos que son, y sí, y creo que eso se refleja en la música que estamos grabando ahora.

Hablemos de los videos. El baile juega un papel clave en su estilo. Se ha vuelto una estética. No se puede separar el baile de Jungle y viceversa.

Ese es el concepto desde el primer día. Sería genial cuando miremos hacia atrás en 2030, o en cuarenta años. No puedo vernos haciendo un video que no tenga baile en él porque se sentiría tan poco natural, se sentiría falso y una especie de anti-Jungle.

Es muy diferente. No es como dice, una idea que se les haya ocurrido a ustedes mismos, pero es muy diferente.

Creo que se trata de trabajar con gente increíble y encontrar talentos que sean únicos y singulares, ya sean coreógrafos o bailarines individuales, y permitirles contar la historia, sin darles necesariamente demasiada dirección. Obviamente, tenemos una visión estética increíblemente fuerte, tratamos de filmar todo en una sola toma. Eso puede ser muy doloroso a veces, pero es esa energía. Y tal vez tienes razón. Creo que tal vez por eso es que son tan puros.



Es solo la danza. Es solo sobre ese grupo. Es casi como un lugar, un talento; ver su magia. Y, potencialmente, nos diferenciamos en el hecho de que no editamos mucho nuestros videos. No hay corte, no hay trucos. No hay efectos. No hay imágenes computarizadas. Ni siquiera aparecemos en los videos fingiendo cantar.

¿Por qué no?

Porque nos vemos como directores, no como intérpretes (o actores de los videos), y creo que realmente disfrutamos del proceso de hacer películas y del proceso de hacer álbumes. No nos vemos necesariamente como estrellas del pop, ¿me entiendes? Y así, en la medida de lo posible. Queremos mantener ese papel de creadores, directores y productores, y permitir que el talento del que nos rodeamos cuente una historia un poco más exterior.

Entre la promoción de Forever y la llegada de Loving in Stereo hicieron varios sets como DJ.

Sí, claro. Y terminamos haciendo Late Night Tales, lo cual es genial. Siempre hemos amado la música y creo que cuando encuentras una canción y tienes una conexión con ella, quieres que otras personas tengan esa conexión, que otras personas estén tan emocionadas como tú cuando escuchen esa música. Y tenemos carpetas y carpetas y carpetas de la música que ponemos como DJ.



Que escuchamos y que inspiran ciertos estados de ánimo. Fue muy divertido entrar en el mundo de la lista de reproducción, la radio y la selección, porque es algo que siempre nos ha apasionado. Me encantaría estar en la radio. Creo que disfrutaría mucho compartiendo las cosas que me gustan con la gente y esperando que ellos sientan lo mismo por ellas.

¿Ha recibido ofertas para hacer radio?

Sí, estoy aquí contigo al aire. Puedo mudarme a Colombia.

Podrían hacer un turno en radio comercial aquí en Colombia, así como lo hicieron con Annie Mac.

¿Tengo que aprender a hablar español?

No es necesario. Podemos hacer alguna traducción para encontrar la manera de que la gente entienda. La música es lenguaje universal.

Hombre, está bien. Y si no es universal, ¿qué importa? Ya encontraremos una forma de traducirla.



-ALEJANDRO MARÍN*

Director de la emisora la X - Para EL TIEMPO

En Instagram y en Twitter: @themusicpimp



(*) Experto musical, ‘podcaster’ y autor del libro ‘Historia secreta de la música’ (2019).

