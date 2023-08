La banda británica Jungle lista para volver a cautivar a sus seguidores colombianos con dos emocionantes conciertos que prometen ser inolvidables.



Después de su última visita en el 2022, la banda regresa a los escenarios de Bogotá y Medellín con su inconfundible mezcla de música electrónica, funk y soul.



Jungle, conocida por sus contagiosos ritmos y su enérgico estilo escénico, ha forjado una sólida reputación en la escena musical internacional.



Su fusión de elementos electrónicos ha creado un sonido único que ha ganado la admiración de críticos y seguidores por igual. Con éxitos como 'Busy Earnin' y 'Time', la banda ha acumulado millones de reproducciones en plataformas de streaming y ha llenado recintos en todo el globo.

Ahora, la banda anunció que volvería al país para sacudir una vez más el escenario y brindar un espectáculo sin precedentes. Cabe recordar que esto sucedió previamente en el 2019 cuando llenaron el Royal Center o en el Festival Estéreo Picnic del 2022.

El primero de sus conciertos será en Bogotá el día 24 de noviembre en el Movistar Arena, y la segunda fecha está para el 25 de noviembre en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín.

¿Cómo comprar las entradas?

La preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval será comenzará este 09 de agosto a las 10:00 a.m. hasta el 11 de agosto a las 09:59 a.m.



Por otro lado, la venta a público general empezará el 11 de agosto a las 10:00 a.m. hasta agotar existencias en cualquiera de las dos ciudades. Debe recordar que puede comprar las entradas a través de la página de TuBoleta en Bogotá y La Tiquetera en Medellín.

