El productor Julio Reyes Copello no pudo estar en el momento en el que gritaron su nombre en el Mandalay Bay Resort and Casino. Después de cinco nominaciones al Grammy Latino a ‘Productor del año’, el 2022 le regaló ese sueño, pero como era director musical del evento, cuando dijeron su nombre, él estaba en un ensayo. Se vino a enterar tiempo después mientras hacía la fila para entrar en la alfombra roja. Aun así, no le hizo falta estar en la ceremonia para que lo invadiera una emoción que nunca antes había sentido, según le contó a EL TIEMPO.

Estos estaban lejos de ser los primeros Grammys Latinos a los que asistía, pues Reyes Copello ya acumula 48 nominaciones a este premio y once de ellas las ha ganado. Es llamado “El artista de los artistas”, pues ha estado detrás de muchas producciones exitosas como el álbum Pa’lla voy, de Marc Anthony; Besos en la frente, de Fonseca, y Puro sentimiento, de Alejandro Lerner y Carlos Santana. No pudo estar en la ceremonia, pero la sigue recordando como la más especial de toda su vida. “Después de tantos años de estar ahí pedaleando, es muy bonito ver que el trabajo de uno llega e inspira a otros colegas”, afirma.



Usted antes ha dicho que la música es “un agente transformador de sociedades”. ¿Cómo llegó a esa conclusión?



Desde muy niño me he dado cuenta de algo que es muy palpable y es que cuando tú ves a alguien haciendo un trabajo duro, por ejemplo un obrero poniendo ladrillos, te garantizo que el 90 por ciento de las veces esa persona o está silbando o está cantando. Y ese es el poder de la música, tiene la capacidad de hacer la realidad más ligera. De hecho, está demostrado que los deportistas cuando usan música mientras están haciendo un trabajo duro tienen un mayor rendimiento físico. La música es un recurso que tenemos todos los seres humanos para poder sobrellevar las cosas más difíciles de la realidad y yo siempre he pensado que a través de ella uno puede tener acceso a su mejor versión. Entonces, siempre he tenido mucha conciencia de eso y estoy seguro de que cuando una sociedad tiene acceso al arte de buena calidad es muy probable que tenga acceso a una evolución hacia una mejor versión de sí misma.

¿Fue esta idea la que impulsó su proyecto educativo con Art House Academy y Abbey Road Institute?



Sí. Me apasiona la enseñanza, pero siempre he pensado que es necesario crear un nuevo modelo de educación basado en la realidad. He recibido acá en mi estudio a muchos practicantes de varias universidades y en realidad no saben mucho. Aprenden más en los tres o cuatro meses que estuvieron acá que todo lo que estuvieron tres o cuatro años en la universidad. Eso pasa porque hay una desconexión enorme entre la academia y la realidad. Eso fue lo que me impulsó a desarrollar este modelo y aproveché la coyuntura de que tengo un estudio en este momento que es muy relevante en Miami por donde pasan muchos artistas. Me dije: “Sería bueno que los estudiantes de un programa de producción o ingeniería de sonido tuvieran el chance desde el comienzo de estar en contacto con la realidad” y eso es lo que está pasando. Además, creo que es un programa muy útil porque yo no creo en clases de 100 o 150 productores, eso me parece casi que deshonesto e irresponsable con la industria, porque no da para tanto. Entonces, tengo solo de 10 a 15 productores y cinco artistas. Ellos tienen durante un año un programa intenso que incluye la posibilidad de asistir a sesiones profesionales y compartir el mismo espacio con artistas como los que han pasado por acá, como Will Smith, Marc Anthony, Carlos Rivera, René Pérez Joglar –Residente– de Calle 13, entre otros. Mis estudiantes tienen la oportunidad, desde que están empezando, de ver y analizar el lenguaje corporal de estos artistas, de aprender con el espíritu y no con la cabeza, porque aquí se aprende es casi que desde un lado sobrenatural de la educación. Si uno comparte el mismo espacio con alguien que admira y que ya lo ha logrado todo, aprende a una velocidad distinta. Entonces, me tiene de verdad muy feliz este proceso. De hecho, la primera generación se graduó en septiembre y cinco de los artistas del programa de Art House Academy ya fueron firmados por Universal Music y a varios de los productores ya los he invitado a participar en producciones profesionales.

Pero, entonces, ¿qué le hace falta a la academia para sacar profesionales realmente calificados en esta materia?



Precisamente la oportunidad de compartir el espacio con los artistas. Hasta que tú no haces eso no sabes cómo te debes comportar. Estás lidiando con personas hipersensibles con las que cualquier comentario puede ser tu debut y despedida si no tienes conciencia de lo que estás diciendo, si no tienes el lenguaje, la amabilidad, la sensibilidad. Eso es lo que hay que desarrollarles a un productor y a un ingeniero, la sensibilidad, la intuición y no solo la parte mecánica de pasar la información. De hecho, la información ya casi está toda en YouTube. Tú buscas y hay gente enseñando, pero no aprenden sobre esto. La única forma de aprenderlo es estando en el ambiente, lidiando con la personalidad y siendo respetuoso de la hipersensibilidad de los artistas.



¿Solo se puede ser buen productor si hay una conexión personal e incluso espiritual con el artista?



Absolutamente. La labor de uno como productor es crear las condiciones perfectas para que el artista pueda tener acceso a su mejor versión. Y eso incluye una labor de psicólogo, de terapeuta, de asesor espiritual y una emocionalidad alterada. Tiene que cuidarse todo con mucha delicadeza y atención al detalle.

¿Hay alguna producción después de todos estos años que usted recuerde con algún cariño especial?



En mi faceta de compositor me emociona muchísimo ver lo que han hecho canciones que yo he escrito. Que pasen del garaje de mi casa donde escribí algunas a sonar en un estadio es increíble. Uno no se alcanza a imaginar el impacto que puede tener una canción como Ahora quién o como Vivir mi vida de Marc Anthony en la gente. Y a nivel de producción, cada artista es un universo distinto y me he divertido muchísimo trabajando con cada uno. Desde personas como Marc Anthony, que es un gran entertainer, un gran ser humano que está todo el tiempo pensando en hacerlo sentir a uno bien, hasta con leyendas como Brian May, de Queen, con el que pude trabajar hace dos años, al comienzo de la pandemia. Ahí es donde uno para y piensa: “¿En qué momento pasé yo de caminar por las calles de Bogotá soñando y oyendo Queen a trabajar con él?”. Lo mismo me pasó con Alejandro Sanz, del que yo era fan, pero fan fan que oía sus canciones todo el día. Pasé de eso a ser su productor. Entonces esos son regalos divinos que me ha dado la vida.

¿Cuál es su posición sobre el reguetón? Porque antes ha dicho que la música latinoamericana se ha vuelto monocromática desde que todo gira en torno al género urbano.



Yo no tengo nada en contra del ritmo ni del género, pero sí siento que en algunos casos las canciones han normalizado la visión que tienen los narcos sobre las mujeres y eso me agrede. Porque yo veo niños y niñas normalizando esto. Tengo la misma posición sobre las series de narcotráfico que han normalizado y han vuelto héroes a estos personajes y como colombiano a mí eso me afecta porque hemos sufrido muchísimo por ese tema. Entonces yo no puedo generalizar y decir que todos los proyectos de reguetón tienen ese ADN, pero sí hay varios que lo tienen y me parece que Latinoamérica se merece que coexistan otros géneros junto con el reguetón. Se quedó abandonada la tradición de cantantes como Mercedes Sosa, la misma nueva trova cubana con la que nosotros crecimos con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. ¿Dónde quedó Joan Manuel Serrat? ¿Qué pasó con el cantautor? Y es que ni siquiera es por pretencioso, es porque había un uso del lenguaje exquisito, pero muy real. Eso inspira y eso hace que la gente tenga acceso a una mejor versión de sí misma. Estoy convencido de que la gente que consume buen arte son mejores personas. Tanto que decimos que uno es lo que come, pero al espíritu solo le damos comida chatarra. Está bien la rumba, a mí también me gusta bailar y pasarla rico, yo no tengo nada en contra de eso. Pero, no puede ser que eso se convierta en todo, hay que expandirse a otras experiencias. Las personas no saben de lo que se están perdiendo. Eso es como ir toda la vida a un mismo restaurante, si uno no se da la opción de probar otras comidas, que de pronto al principio le sepan a uno fuerte, no va a saber que existen universos que uno jamás contempló y que hacen la vida mucho más rica. Todo eso lo vuelve a uno empático. La empatía se ha perdido por la irresponsabilidad de la industria del entretenimiento en todos los aspectos. La empatía nace de la sensibilidad y eso se cultiva con la buena música, con el buen arte.

A usted lo han llamado un ‘radar para detectar talento’. Además de la maestría para hacer música, ¿en qué otras cosas se fija para identificar a los que pueden llegar a convertirse en grandes artistas?



Es una intuición que he desarrollado con los años y que no podría poner en un decálogo. Es más una sensación que me produce ver a alguien apasionado, disciplinado, intenso, terco y, sobre todo, que tenga la capacidad de cambiar la energía de un lugar con su presencia. Hay personas que inconscientemente irradian esa energía y obviamente cuando eso pasa además se conecta con un talento sobrenatural, queda clarísimo que ellos tienen la capacidad de sacar a una persona de su infierno personal y pasarla por tres o cuatro minutos que dura una canción a un universo paralelo donde las cosas se ven mejor.



Y hablando de universos paralelos, usted fue elegido para componer la banda sonora de una experiencia de realidad virtual de la Nasa. ¿Cómo fue el proceso de tomar la idea de un viaje a Marte y volverla música?



Esa es la belleza del lenguaje musical y es lo que pasa con la música clásica, la música instrumental y la música para cine y es que es una aproximación 100 por ciento emocional y psicológica a una sensación. Las preguntas que yo me hago son: ¿Cómo puedo capturar esto que estoy sintiendo? ¿Cuáles son las notas, el lenguaje armónico, la orquestación, la textura, la estructura rítmica perfectas para traducir lo que puede estar sintiendo la persona que está en el primer viaje a Marte? Eso para mí es absolutamente fascinante y por eso adoro la música para cine, porque cuenta la historia desde la emoción y no desde la razón. Lo más bonito del lenguaje musical es que no necesitas digerirlo racionalmente para disfrutarlo ni para entenderlo. Es un lenguaje completamente espiritual que tiene la capacidad de evadir con éxito el juicio de la razón y por eso es tan efectivo. Es saber contar una historia a partir de las sensaciones.

Después de tantos años de experiencia, ¿qué enseñanza le gustaría dejarle a una persona que ahora quiere emprender una carrera musical?



Que proteja siempre la inocencia de su espíritu y que no deje que el negocio de la música se meta en la música. La música es un milagro y hay que protegerla de todo eso. Tuve una experiencia muy bonita hace como dos meses. Fui invitado al Vaticano para una reunión rarísima como de 20 personas muy influyentes en el mundo del entretenimiento. Había directores de películas, ganadores de Óscar y demás. Yo crecí católico, pero no soy practicante. Igualmente, me llamó mucho la atención la convocatoria porque fue hecha por el papa Francisco, que sí me parece un líder espiritual increíble. Entonces decidí ir y fue una experiencia divina, pero sobre todo recuerdo que él dijo unas palabras que yo creo que he seguido intuitivamente toda mi vida. Él dijo: “Los artistas son mensajeros de la belleza, esa es su única misión”. Entonces, yo lo que he entendido, y lo he hecho intuitivamente toda mi vida, es que mi misión es levantarme todos los días a tratar de capturar mi versión de la belleza. Y ese es el consejo que yo quisiera dar: que el éxito lo sorprenda a uno buscando la belleza y no buscando el éxito.



Santiago Gómez Cubillos

Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO

@SantiagoGomez98