El cantante español Julio Iglesias ha desmentido los rumores acerca de sus quebrantos de salud. En sus redes sociales ha compartido un largo mensaje con sus seguidores en el que dice que se encuentran perfectamente bien, al contrario de lo que hace algunos días señalaron los medios. También comentó que quisiera volver al estudio de grabación.

Hace algunos días, el periodista Jorge Rial, quien también es presentador del programa ‘Argenzuela’ del canal ‘C5N’, manifestó que un amigo muy cercano a Iglesias lo visitó en su mansión en Miami y detalló que la condición de la celebridad no era la más óptima.



(Lea también: Video: Ester Expósito filtró una parte de la nueva canción de Karol G).



“Otro famoso cantante fue a visitar hace dos semanas a Julio Iglesias a Miami porque esta celebridad, de sobrenombre de animal, está armando una producción musical de duetos y por eso lo fue a buscar en su casa”, manifestó el comunicador.

Relató que esta persona al entrar a la propiedad y encontrar a la celebridad en el jardín, se sorprendió por la escena que encontró, pues supuestamente estaba el madrileño con evidentes problemas de movilidad que lo tendrían postrado en un asiento móvil.



“Vive de su imagen, no quiere que nadie lo vea en esa situación”, comentó la fuente al periodista Jorge Rial.



(Puede leer: Gilberto Santa Rosa: ‘En la salsa es donde más talento hay’).



Para desmentir los comentarios, Julio Iglesias compartió un sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que asegura: "No tengo ningún problema y estoy vivo y coleando".

Recientemente en una entrevista con el programa Showbiz de CNN en Español les dedicó unas sentidas palabras a sus seguidores: "La gente ha sido muy generosa conmigo, me han dado tiempo para sobrevivir, para no abandonarme, para intentar hacerlo mejor, me han dado tiempo para tantas cosas".



Julio Iglesias es uno de los artistas de habla hispana más exitosos de todos los tiempos. Con más de 45 años de carrera musical, se ha logrado posicionar en lo más alto del mundo de la fama y el espectáculo internacional, un reconocimiento que se acrecienta cada séptimo mes del año gracias a los memes que cientos de internautas emiten en las redes sociales en su honor.

Otras noticias de Cultura