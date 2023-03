Cuando Julio Iglesias abre la boca en público suele ser para cantar. Pero acaba de hacerlo para salir en defensa de su exesposa, Isabel Preysler, que últimamente ha aparecido en los medios de comunicación por su ruptura con el escritor Mario Vargas Llosa.

“Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella”, le aseguró a la revista Hola, muy cercana a Preysler.



Puede leer: La ceremonia en la que Vargas Llosa se hizo ‘inmortal’

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de archivo que muestra al escritor Mario Vargas Llosa y su expareja Isabel Preysler. Foto: Juanjo Martín / Efe

Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida. FACEBOOK

TWITTER

“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”.



Vargas Llosa ha eludido hablar sobre la separación con Preysler, un tema que se ha aireado en todos los medios y programas rosas en España. Sin embargo, sí ha aparecido en imágenes al lado de su familia y su exesposa, Patricia Llosa..

La historia de Preysler e Iglesias

Julio Iglesias e Isabel Preysler se casaron en enero de 1971. En julio de 1978 anunciaron su separación. A lo largo de casi ocho años España les siguió los pasos. La filipina encantaba con su glamur y los tres hijos que tuvieron —Chábeli, Enrique y Julio José— fueron blanco de fotógrafos y periodistas. Terminaron en buenos términos, no explicaron las razones de su ruptura y no suelen referirse a esta.



En aquella época, sin embargo, muchos tomaron la letra de Hey (1980) como una indirecta de Julio a Isabel: “No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti (...). Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves”.



Más contexto: Isabel Preysler y Vargas Llosa: la separación de dos poderosos

A lo largo de 45 años han mantenido buenas relaciones, siempre con discreción. Ahora él sintió que era el momento de hablar públicamente sobre su exesposa. “Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida”, le dijo a Hola. “Es totalmente injusto lo que le está pasando desde hace unos meses. Son represalias contra el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño y hoy no iba a ser menos, solo que lo hago públicamente”, agregó.



Iglesias mantiene una relación con Miranda Rijnsburger desde hace más de tres décadas. Se casaron hace doce años y tienen cinco hijos.

Preysler, por su parte, llegó en 1969 a España. Su primer marido fue Julio Iglesias, que por esa época vivía una etapa dorada. Formaban una pareja que parecía idílica. Tras la ruptura con el cantante, se casó con Carlos Falcó, marqués de Griñón, de quien se separó en 1985 (él falleció en 2020). En 1988 Isabel anunció su matrimonio con el exministro Miguel Boyer. Estuvieron juntos hasta que este falleció en 2014.



“Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir”, señaló el cantante. Y las dijo.

Un romance de más de medio siglo

Aunque Isabel Presyler ha tenido varios amores en su vida, lleva más de medio siglo de romance estable con la sociedad española, que se rinde a sus pies.



La Preysler, como se le conoce en España, llegó en 1969 de Manila a España. Sus padres la mandaron a vivir donde una tía para alejarla de un novio poco conveniente. Tenía 18 años y en menos de doce meses se codeaba con la jet set del país, gracias a la intervención de algunos amigos españoles que la introdujeron en su círculo social.



Poco después conoció a Julio Iglesias, con quien se casó en enero de 1971, embarazada de su primera hija. Mantuvieron un matrimonio, que España siguió de cerca hasta su separación.

Se casó luego con Falcó en marzo de 1980, en una boda íntima y religiosa, ya que ambos habían anulado sus matrimonios anteriores. Tuvieron una hija, Támara, que es la nueva reina de la prensa rosa en España. El marqués murió en 2020 por coronavirus, cuando ya llevaban muchos años separados.



El tercer marido de Presyler fue el exministro Boyer, con quien se casó por lo civil en 1988. Tuvieron una hija, Ana, y vivieron juntos hasta que él murió en 2014.



En 2015 se conoció su relación con el nobel Vargas Llosa, que agitó los rumores de la sociedad tanto como su posterior separación, a finales del año pasado.

Palabras póstumas

La Preysler no solo es protagonista por la ruptura con Vargas Llosa, sino también de una polémica con Laura Boyer, hija del exministro. Ella murió el 24 de febrero pasado de cáncer. Quince días antes concedió una entrevista a la revista Semana, que publicó de manera póstuma. Asegura que Preysler “es una persona hiperposesiva” y dijo que “al principio Isabel Preysler era mi enemiga. Cuando murió mi padre pasé a odiarla”.



Las desavenencias que tenían empeoraron con los problemas que surgieron respecto a la herencia de Boyer.



Sobre esta entrevista también habló Iglesias. Al respecto aseguró que lo que dice “es tan injusto porque deja a Isabel indefensa”. “No puedes defenderte ni responder a alguien que ya no está”, agregó. “Ahora todo se convierte en una mera especulación. Nadie sabe la relación que tenía Laura con su hermana Ana, que no se hablaban desde hacía años; nadie sabe la relación que tenían mi exmujer y el padre de Ana… No se debería entrar en estas cosas porque es injusto sacar conclusiones y más de esta forma, con la otra persona fallecida”.

Laura quería que la enterraran al lado de su padre. Según la revista Lecturas, Isabel no accedió porque se trata de un mausoleo familiar que pertenece a los Presyler.



De cualquier manera, Isabel sigue siendo la reina del corazón en España y nunca se deja de hablar de ella.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO, MADRID

@SamperJuana