¿Cómo así…van a hacer Betty de nuevo? Fue la pregunta que se hizo el actor Julio César Herrera en su cuenta de Facebook, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores y fanáticos de la telenovela Yo soy Betty la Fea.

No era para menos, pues Herrera interpretó en la producción original al inolvidable mensajero Freddy Stewart Contreras y eterno enamorado de Ana María, la recepcionista de Ecomoda.

Su papel causó revuelo, era divertido y se robó el corazón de los televidentes de la producción protagonizada por Ana Maria Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes se han involucrado en la que sería la tercera temporada de ‘Betty la fea’ (tras la serie Ecomoda) y que estrenará la plataforma de streaming Prime Video.



Por eso fue raro el mensaje de Herrera, que además remató con otra pregunta: ¿Será que le entro? A mí no me han llamado”, a lo que algunos fanáticos le respondieron: “Si no entras no es éxito, tú eras la alegría de la novela los gritos y humillaciones a la peliteñida no lo eran todo jajaja, te quiero ver ahí Julio Cesar Herrera”.

Julio Cesar Herrera tiene ahora una obra de teatro en plena gira: 'El diván rojo'. Foto: Instagram: @julioc_herrera_

“Julio Cesar Herrera tienes que entrarle jeje como así? Tú le pones la chispa que atrae a esa novela..claro que debes estar ahí.. lo pedimos jejeje, un saludo desde México”.



Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en la nueva versión de 'Betty'. Foto: Hernán Puentes

Ante el panorama, queda claro que Freddy debería estar en la nueva aventura de la producción que hizo famosa en todo el mundo la pluma de Fernando Gaitán. Lo que cabría preguntarse, es si no se trata de una campaña de expectativa del actor, antes de revelar su regreso a la nueva serie y sobre todo su nueva vida como Freddy Stewart, lo más seguro es que siga con Ana María, familia y otro puesto u otra vida más allá de Ecomoda.

Mientras todo se resuelve, Julio César Herrera se ha dedicado a la gira de la obra ‘El Diván Rojo’, la cual se presentara el 8 de julio en Cali y tiene como compañeras en escena a Lorna Cepeda y a Natalia Ramírez, quienes hicieron parte del fenómeno de Betty la fea en los papeles de Patricia Fernández y Marcela Valencia, respectivamente. Otro detalle interesante en el que podría haber algo más que una coincidencia.

