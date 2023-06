El Cardiff Singer of the World Competition se realiza desde 1983 en Gales, Reino Unido.

Es un concurso bianual que este año ganó la colombiana Julieth Lozano.



La soprano bogotana obtuvo el reconocimiento gracias a los votos de la audiencia, que consideraron que su voz es la mejor del mundo.

Aunque empezó a estudiar Ingeniería Industrial, “la música me encontró despacito. El destino me fue encontrando de a poquito con las personas correctas que se fueron enamorando de mi voz”, le dijo al diario El Heraldo, de Barranquilla.



Maestra en Interpretación y artista en Opera del Royal College of Music en Londres apoyada por la beca Irene Hanson y el premio Sybil Tutton de Help Musicians UK, y graduada en la Universidad Central de Bogotá, la soprano es hija de barranquillera y cartagenero.

En sus ancestros está el trompetista y compositor soledeño, Pedro Rolong, su bisabuelo, quien integró la Orquesta Pacho Galán y dirigió el grupo La Libertad.



“Este premio es la razón por la que yo hago esta carrera, es para compartir ese don que me dio la vida y ver que tantas personas se sintieron reflejadas o inspiradas, me ha llegado al alma y siento como si estuviera envuelta en una burbuja de amor que espero que se mantenga por mucho tiempo”, agregó a El Heraldo.



Lozano cantó una zarzuela cubana pero no trascendió cuál.