Una relación en la cuerda floja es la inspiración de Mismo amor, la canción más reciente de Julieta Venegas, la primera que sale al ruedo de un álbum ya listo, al que solo le falta el nombre y estrenarse (posiblemente en junio). En ella, una persona trata de descifrar lo que parece una crisis dentro de una pareja ya afianzada. Es un estado muy distinto a las ilusiones que relataba en canciones como Eres para mí o Limón y sal, alrededor del 2007. La cantante resalta que tampoco es una despedida, como la de la canción Me voy.

Buscaba una temática diferente y encontró varias en el álbum que está por estrenar.



Por lo pronto, la cantante mexicana recordada por álbumes como Aquí, Sí y Algo sucede, entre otros, se presentará en Bogotá y Medellín los días 6 y 7 de mayo, respectivamente, y su show es muy distinto a los que solía presentar en otras etapas de su carrera. La artista explica que este giro obedece a su necesidad de tener más cercanía con el público. Venegas habló con EL TIEMPO.

¿Cuál es la historia de Mismo amor?

Iba escribiendo canciones durante los meses de la pandemia, sin mucha intención de hacer un disco. Pero necesitaba escribir. Después me conecté con Álex Andwanter, amigo mío, un artista que conozco hace años. Y le mandé las canciones. Le dije: ‘Nada más quiero tu opinión’. Y empezamos a trabajar juntos en lo que sería un álbum. Después de mucho WhatsApp, mail y Zoom, porque él vive en Nueva York, nos juntamos en Buenos Aires para la preproducción y me dijo: “Siento que falta una canción. Te voy a dar varios ritmos y estaría bueno que fueras a tu casa y probaras”. Entonces, trabajé con uno de esos ritmos y regresé con Mismo amor.

Es una canción de conflicto de pareja, de desencanto.



Quería plantear una situación donde no hay un principio ni un fin de la relación, sino una crisis, una situación densa en la que sientes que no estás donde quieres estar. Es otra manera de mostrar la relación, sin que necesariamente estés terminando. Es la tensión entre dos personas que están juntas y no saben si la cosa está bien. Me gusta mucho hablar de relaciones y emociones. Las historias del principio y del final las había contado muchas veces. No sé si es madurez, pero no tengo ganas de plantearlas como el éxtasis del principio o la tragedia del final, sino contar diferentes momentos de las relaciones.

¿Son otras temáticas que le interesan más ahora?



En las relaciones, sí. Mis canciones reflejan mi manera de verlas. En ese sentido, siento diferente. Hay temas del disco que tienen que ver con otros tipos de amor, hay amor fraternal, de amigas. Hay una que se llama Caminar sola, sobre el miedo de ser mujer y caminar en la noche sola. A lo mejor eran cosas que antes pensaba, pero no cantaba. Siempre me he guiado por lo emocional para escribir y las cosas me afectan de manera diferente.

¿Qué le aportó su incursión en el teatro?



No era una cosa que se me hubiera ocurrido hacer antes. Había hecho música para teatro y había musicalizado cine. Alguna vez sí actué, pero para que el director me diera el trabajo de hacer la música para la obra, porque acababa de llegar a Ciudad de México y necesitaba un trabajo. En ese momento él necesitaba que quien hiciera la música actuara y dije: “Listo, actúo”. Pero es algo que no perseguí nunca.

¿Y qué la convenció de actuar?

Llegué al teatro porque estaba pensando en cambiar un poco la dinámica de hacer un disco y salir de gira. Buscaba maneras de crear que no fueran necesariamente las que ya conocía. Leí un texto de Santiago Loza que me gustó mucho. Lo busqué en Instagram y le puse un comentario. Escribí por curiosidad de saber si había hecho algo con música, por si se nos ocurría un musical o algo así. Y me dijo: “La productora está buscando alguien que lo haga en teatro, llámala”. Y a ella le dijo: “Julieta quiere hacer el texto”. El proceso fue largo, tardó un año. Creo que la experiencia de este monólogo me dejó algo: más confianza en mí misma en el escenario. Estaba sola en un contexto en el que no me podía ir. Era como una forma de meditación, tenía que estar 100 por ciento en el lugar, con ese texto y la historia de ese personaje.

¿Piensa seguir por ese camino?



No es algo que quiera perseguir. Esa experiencia me dio toda una vuelta y me regresó a las ganas de hacer un disco. Di toda una vuelta para volver al punto de partida. Pero sí me di cuenta que es algo que se puede hacer y está lindo. El teatro es un trabajo increíble, me gustó la seriedad que se imprime para hacer algo tan bonito… la seriedad de la belleza. Hay algo en ese proceso que me enseñó a acompañarme de la gente al trabajar, estar concentrada en una historia, entregarme a esa historia. Lo presentamos entre agosto de 2019 y enero del 2020.



¿Cómo serán sus conciertos en Colombia?

Ahora presentamos un show más sencillo. Desde que vine a vivir a Buenos Aires desarmé el grupo. Estuve siempre con un grupo grande, de esos todos armadotes. Pero hubo como una minicrisis, un proceso de regresar a una esencia. Y creo que el monólogo tuvo algo de influencia en esto. Ahora, como que no tengo ganas de regresar. Tenemos todavía la pandemia fresca, muy a flor de piel. Entonces, necesito presentar algo bien cercano. Por eso hice una gira en la que yo sola tocaba varios instrumentos que se llamaba Íntimo, esta se llama Vernos de nuevo, que tiene que ver con el encuentro, volver a una esencia.

No me siento lista para presentar un show gigantesco, vamos a hacer un concierto de trío: con una chica que toca el contrabajo y un músico que toca la batería, teclados y otras cosas. Y yo, con varios instrumentos. Es un show bien cerradito, bien cercano. Nunca había presentado algo así en Colombia, es una manera distinta de estar con la gente.

Toca múltiples instrumentos, pero es inevitable imaginarla con el acordeón.

En realidad soy pianista. Estudié piano clásico desde niña. El acordeón lo empecé a meter porque me gustó la combinación con un instrumento que tiene un carácter tan fuerte. Se ha convertido en un elemento de mi música, porque siento que mi carácter también está ligado con el norte de México. En Tijuana, de donde soy, crecí oyendo música norteña en la que suena el acordeón de manera muy festiva. Entonces, le da ese toque de festejo a la música que hago. En la música hay que contar la historia propia todo el tiempo. Y cuento quién yo soy y mis influencias. Y entre estas, el acordeón es parte importante. También toco piano y cuatro venezolano, que lo empezamos a tocar cuando hicimos la obra de teatro, porque era un monólogo con canciones, así que me volví asidua al cuatro.

Con una trayectoria como la suya, se esperan conciertos llenos de luces y grupos enormes. ¿Por qué el salto a cantar sola o en trío?



Hubo un momento en el que sentía eso todo el tiempo: que tenía que seguir creciendo, pero ¿hasta cuándo? Ya no me sentía cómoda con el edificio que había armado y todo lo que había construido. Entonces, fue como romper el cascarón y volver a empezar. Porque me sentía alejada de la gente, de la música. Necesitaba enfrentarme con la gente de uno a uno y decir: ‘Esta soy yo”. Me sentía muy alejada de eso que tiene que tiene que ser un show superproducido, con un grupote y necesitaba parar. A lo mejor no es algo que la gente espera y eso me gusta. Muchos apenas están descubriendo que soy pianista. Es loco que después de tantos años de carrera construí una imagen y siento que no me están viendo completamente como soy.

¿Quiere mostrar otra faceta?

Muchos me conocieron por el mundo mediático, porque mis canciones sonaban en la radio. Pero vengo a decir: soy una tipa de Tijuana que escribe canciones y me gustaría presentarles eso. Disfruto mucho el show, cantar, improvisar. Cuando hacemos shows más grandes, en festivales, traemos a dos chicos más que vienen de México. Pero este me da el chance de explayarme porque también soy instrumentista y me permite ser yo en mi ‘enteridad’, en lo que soy: expresarme. Eso es más importante.

Conciertos de Julieta Venegas en Colombia

‘Vernos de nuevo’, gira de Julieta Venegas. Bogotá: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, 6 de mayo. Medellín: Teatro Metropolitano, 7 de mayo. Hora: 8 p. m.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin