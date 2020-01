Julieta Venegas regresa a la música con 'La enamorada'

Julieta Venegas se ha reencontrado con la música gracias al teatro después de un pequeño parón que la ha mantenido alejada de estudios musicales y grandes escenarios: ‘La enamorada’, su último disco, recoge las canciones que la mexicana interpreta sobre las tablas en la obra teatral del mismo nombre y que durante cuatro meses ha protagonizado en el Teatro Picadero de Buenos Aires.

Este es un monólogo con canciones, con texto del dramaturgo argentino Santiago Loza y dirigido por Guillermo Cacace, con el que Venegas participará en la 27.ª edición del festival Santiago a Mil con cuatro funciones en el Centro Gabriela Mistral, del 23 al 26 de enero.



El álbum ‘La enamorada’, publicado a finales de noviembre, contiene nueve canciones que la intérprete mexicana compuso junto a Santiago Loza y es el undécimo trabajo de Julieta Venegas, y el primero que publica con material original desde que en 2015 editó ‘Algo Sucede’.



Nueve canciones en los que el acompañamiento musical es ligero, principalmente piano o guitarra, y en los que destacan las letras interpretadas por la mexicana, que, entre otros temas, aborda la presencia de los que ya no están en el día a día en ‘Mis muertos’ o la historia cotidiana y juvenil en ‘Gente decente’.

‘La enamorada’, obra teatral que da origen al álbum, es un monólogo en el que la mujer interpretada por Julieta Venegas reflexiona sobre su pasado a través de anécdotas vividas, una obra que mezcla lo musical, lo poético y lo plástico, una experiencia teatral que a la mexicana le ha servido de terapia, tal y como confesó durante su visita a Chile para presentar la obra.



En los últimos cuatro años, Venegas ha permanecido alejada de los estudios de grabación y sus lanzamientos musicales han sido en directo o colaboraciones con otros artistas, como la que publicó en octubre con el grupo de cumbia mexicano Los Ángeles Azules, el tema ‘Acaríñame’, o la versión de la canción ‘Chau’ con los uruguayos No Te Va Gustar.



Con la gira ‘Íntimo’, la cantante ha presentado alguna de sus nuevas canciones y las ya conocidas en un formato distinto en pequeñas salas de España, Argentina y Uruguay, y el próximo febrero actuará en nueve ciudades mexicanas: Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, León, Guadalajara, Tijuana, Querétaro, Puebla y Oaxaca.



Será el regreso musical de Venegas a México, dos años después de su paso por el Festival Vive Latino dentro de la gira ‘Algo Sucede Tour’, un ‘tour’ de más de dos años con el que la artista, ganadora de un premio Grammy y seis premios Grammy Latino, promocionó su anterior disco.



“No sabría decir qué me hace reconocible porque seguro que tiene que ver con mi personalidad y no sabría reconocerlo. Además, me gusta jugar con los cambios, la curiosidad es lo que me empuja a hacer cosas”, confesó la mexicana a Efe en una entrevista durante aquella gira.

Construí una carrera de la que estoy orgullosa, pero no quiero convertirla en una máquina de no parar FACEBOOK

TWITTER

Un año después cogió las maletas y se fue con su hija Simona a vivir a Buenos Aires, alejada del aura de gran estrella del pop y de la música mexicana, que nunca dejó de componer pero necesitó “ponerle freno” a su carrera “y no había manera de hacerlo gradualmente”, como explicó a su paso por Chile para presentar su obra de teatro, como recoge el diario ‘La Tercera’.



“Construí una carrera de la que estoy orgullosa, pero no quiero convertirla en una máquina de no parar (…). Necesitaba reencontrarme con mi creatividad en otro territorio, abrirme a la posibilidad de riesgo”, aseguró, y en esas está, lejos de su querido México, y experimentando con otras expresiones artísticas.

Toda una estrella

Julieta Venegas (1970) nació en California, hija de los fotógrafos mexicanos Julia Edith Percevault y José Luis Venegas, y se crió en Tijuana, donde pronto mostró sus habilidades artísticas en diferentes disciplinas, aunque ya a los 8 años tenía claro que la música era su verdadera vocación.



Una vocación que comenzaría a desarrollar como integrante de la banda de ‘ska’ y ‘reggae’ Tijuana No!, antes de iniciar su carrera como solista en 1996, con el apoyo de la banda Café Tacvba, una de las mayores influencias de la artista.



Un año después, la mexicana lanzó su álbum debut, ‘Aquí’, con el que se dio a conocer en su país, donde consolidaría su fama con ‘Bueninvento’ (2000); para entonces ya había participado en la banda sonora de la película ‘Amores perros’, de Alejandro González Iñárritu, con el tema ‘Amores perros’ (‘Me van a matar’).



Con el disco ‘Sí’ (2003) saltó a la fama internacional, gracias a canciones como ‘Lento’, ‘Algo está cambiando’ o ‘Andar conmigo’, nominada a canción del año y grabación del año en los Grammy Latino, premio que Venegas recibió al mejor álbum de rock vocal.



‘Limón y sal’ (2006), premio Grammy al mejor álbum pop latino y Grammy Latino al mejor álbum de música latina, la confirmó como la estrella de la música mexicana del momento, con temas como ‘Me voy’, ‘Limón y sal’ o ‘Eres para mí’; un éxito que continuó con el álbum en directo ‘MTV Unplugged’ (2008).



‘Otra cosa’ (2008), ‘Los momentos’ (2013) –primer álbum lanzado en ‘streaming’ digital por una artista latina– y ‘Algo sucede’ (2015) completan la discografía de la mexicana.



Compositora de éxitos de numerosos artistas, como Coti, Paulina Rubio o Nelly Furtado, Julieta Venegas ha colaborado con cantantes como Mala Rodríguez, Ana Tijoux o Natalia Lafourcade; se ha destacado también como activista y en 2009 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad por Unicef en México y, en 2011, Embajadora Cultural de Buena Voluntad por el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica.



MIRIAM SOTO

EFE Reportajes