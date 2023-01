La cantante mexicana Julieta Venegas, famosa por canciones como Eres para mí, Me voy y Lento, decidió contar una de sus mayores decepciones amorosas.

Venegas, recordó en una charla con el periodista Yordi Rosado que en 1998 se dejó llevar por la locura cuando conoció a otra estrella del rock en español. Se trataba del chileno Álvaro Henríquez, integrante del grupo Los Tres. Aunque hubo química y el riesgo necesario para ir hasta el altar, en realidad la pareja duró poco.



Puede leer: Julieta Venegas: 'Soy una tipa de Tijuana que escribe canciones'

“De locos porque él vivió siempre en Chile, yo siempre en México, o sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos", contó en la charla. Pero fue en esa época de idilio que Henríquez escribió la canción No me falles y se la dedicó a Julieta, sin embargo, ahí comenzaron los problemas.

“A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción súper bonita, que se llama 'No me falles' que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz de la que después él se enamoró y me dejó", recordó la mexicana. Se trataba de Patricia López. Esa fue la situación que complicó más una relación que lidiaba con la distancia.



Otro tema: Fallece Fred White, baterista de Earth, Wind & Fire, a los 67 años

Sin embargo, Julieta Venegas no tiene ningún resentimiento ahora y reconoce que mantiene una buena relación con el músico chileno. "Ese momento fue muy doloroso, pero siento que era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno se decidía por irse al país del otro", comentó en la misma charla.

Otros temas de Cultura

Dago García: humor y apocalipsis en su más reciente comedia

‘Alcarràs’, historia de un filme hermoso con un amargo sabor a melocotones

Emily en París: estrella de la serie revela lo que significa madurar en Francia

CULTURA

@CulturaET