El reencuentro de Julieta Venegas con Rock al Parque

Julieta Venegas es, definitivamente, una de las artistas más queridas en América Latina. Ha ganado un Premio Grammy, siete Premios Grammy Latinos y en 2009 fue nombrada Embajadora de la Buena Voluntad por Unicef México.



Dueña de una impresionante trayectoria, Venegas ha vendido más de 30 millones de discos y ha roto estereotipos musicales, logrando navegar entre el pop y la música alternativa.



(Lea también: ‘Escucho desde Domi & JD Beck hasta Bad Bunny’: Diana Krall)

Su disco Bueninvento (2000) fue elegido por la revista Rolling Stone (versión Estados Unidos) como el tercero en la lista ‘Los 10 álbumes de rock latino más importantes de todos los tiempos’.

La cantautora lanzó a finales del año pasado Tu historia, su primer álbum en siete años. Una selección de temas que fueron compuestos en plena pandemia que llevaron a Venegas a lugares sinceros y profundos, y a reencontrarse con su pasado. El álbum tiene dos nominaciones a los Premios Grammy Latinos que se entregarán el jueves 16 de noviembre, en las categorías de Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Canción Pop/Rock.



Julieta Venegas estará tocando este 13 de noviembre en Bogotá y será una de las artistas principales de Rock Al Parque. Hablamos con ella previo a su visita a Colombia y a su concierto en el escenario del parque Simón Bolívar.

Después de 'Limón y sal' (2006) mucha gente buscó encasillarla en ese tipo de música pop, pero usted ha logrado salir de esas etiquetas y hacer lo que quiere. ¿Cómo lo ha logrado?

​

Me gusta mucho probar y brincar por todos lados... me es muy difícil que me digan qué música hacer. Yo compongo canciones y esas canciones van variando todo el tiempo: también van variando los espacios que ocupo; creo que me gusta más la búsqueda que sentir que llegué a algún lugar. De todos modos, no sé si tomo lo que sucedió con ese disco como un encasillamiento, sino que también es un disco en el que todo se dio al tiempo, todo se amarró ahí: el apoyo de la disquera, yo estaba en un momento de predisposición para hacer todas las promociones, etc. Pero, después, ya depende de cómo quieres seguir ese espacio, si quieres seguir aprovechándolo así, si quieres seguir en ese nivel de trabajo, si quieres seguir en ese nivel de exposición.

Me parece que mi trabajo principal está en el escenario. Ese es mi lugar, ese es el lugar en donde yo siento que explico, entre comillas, sin explicar quién soy FACEBOOK

TWITTER

¿Y usted no quiso?

​

Mi búsqueda se empezó a inclinar hacia otras cosas, hacia las canciones mismas, hacia el trabajo como artista independiente, hacia otros espacios. Las canciones de ese disco son muy conocidas porque son canciones que fueron mucho más promocionadas, estuvieron mucho más en la radio. Ahora no sé si diría yo que estoy tan interesada en estar en la radio, entonces como que hay una cosa ahí que se va juntando. Me parece que mi trabajo principal está en el escenario. Ese es mi lugar, ese es el lugar en donde yo siento que explico, entre comillas, sin explicar quién soy.



(Le puede interesar: ‘Las mujeres estamos más fuertes que nunca’: Belinda)

¿Se siente más cómoda tocando en vivo que grabando?

​

Me encanta hacer discos, me encanta componer canciones. Todos los aspectos de lo que es hacer música para mí son igual de importantes y de bonitos, y por eso me gusta vivirlo cada uno en su momento. Si estoy de gira no estoy al mismo tiempo componiendo un disco; me pongo a escribir canciones para un disco cuando paso o termino el ciclo de una gira; me gusta separar los procesos. Mi búsqueda es disfrutar de cada espacio. Pero sí creo que una persona que a lo mejor no conoce lo que estoy haciendo va a conocerme o entenderme mejor en vivo.

En una publicación de Instagram usted escribió que 'Tu historia', su álbum más reciente, se refiere a “tomar todo lo que hemos vivido y hacerlo parte nuestra”. ¿Qué parte de su historia destacaría?

​

No soy de darme palmaditas. No sé quedarme quieta, no sé quedarme en un lugar, siempre estoy pensando en lo que sigue. Siempre pienso todo como una especie de proceso, terminar una cosa para empezar otra, no para celebrar la anterior. Yo no llego a mi casa a escucharme a mí misma, llego a mi casa y ya quiero escuchar o empezar a escribir otra cosa.

¿Qué canción de otro artista le gustaría haber escrito?

​

Hay muchas canciones que me encantan, pero no diría que yo las hubiera querido componer; justamente, lo lindo de la creatividad es el misterio que hay detrás... y yo me engancho mucho con eso, con la idea de escuchar una canción que te emociona. No me la quiero apropiar. Lo lindo en el mundo también es celebrar la inspiración que te dan otras personas. Yo creo que yo escucho mucha más música de otras personas que la mía. En mi casa escuchamos música todo el tiempo y cuando estoy con amigas y ponen una canción mía les ruego que la quiten porque no me puedo concentrar (risas).

Lo lindo en el mundo también es celebrar la inspiración que te dan otras personas. Yo creo que yo escucho mucha más música de otras personas que la mía FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es la canción que más disfruta tocar en vivo?

​

Me gusta mucho La nostalgia. Es la primera canción que escribí para ese disco (Tu historia), la primera que surgió y me conectó con algo que para mí tiene que ver con todo el disco, que es esta cuestión de la historia. Escribí esa canción pensando en Tijuana, que es mi ciudad y mi familia. En ese momento yo no podía viajar a ver a mi familia, me sentía muy lejos y esa sensación me hizo pensar mucho en ese espacio. Yo me fui muy chica de Tijuana, entonces fue como volver a sentir algo que data de hace mucho tiempo.



(Lea además: ‘Siento que estoy en mi mejor momento’: Mon Laferte)

¿Cómo organiza el repertorio de sus espectáculos para un festival como Rock al Parque?

​

Yo soy muy respetuosa de los tiempos en los festivales porque somos un montón de artistas y me parece importante siempre que cada uno tenga su espacio. Además, al ser un festival, es algo más masivo. Cuando es un espectáculo mío completo, que la gente viene a verme a mí y que tenemos todo el tiempo del mundo ahí, digamos, hay un despliegue de más repertorio; pero en los festivales nos limitamos al tiempo que nos asignan, obviamente. En este caso, al ser un festival así tan grande, no nos concentramos en un solo álbum y hacemos un poco de todo.

¿Cómo se siente siendo una de las artistas principales de Rock al Parque?

​

Es la primera vez que me toca ser headliner en Rock al Parque y es maravilloso. Me emociona un montón porque además tiene mucho significado para mí, porque yo la primera vez que toqué en un festival fuera de México fue en Rock al Parque; entonces es como que tiene algo como muy bonito, muy significativo para mí. Este es un festival que además me hizo descubrir un montón de cosas, de artistas, de espacios. La primera vez que toqué fue una experiencia muy, muy fuerte, y siempre que volvemos es como reencontrarnos con algo superbonito. Es un festival maravilloso y me siento muy honrada de que me hayan puesto ahí.

Y es maravilloso ver mujeres como artistas principales en este tipo de festivales...

​

Todavía se ve una ausencia de figuras femeninas, pero yo creo que, como todo, es parte de un proceso. Yo creo que hay que seguir adelante y hay que ocupar esos espacios. Hay que poner también estas cosas como un antecedente y de ahí tienen que surgir más cosas, más artistas y más posibilidades. A lo mejor el hecho de que yo aparezca ahí, puede darle a una chava en su casa el mensaje de que se puede; simplemente, es salir y empezar a hacerlo. No pensarlo tanto... hacerlo y ya.

AUTORA: ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

En X: @Uschilevy