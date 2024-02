Juliana, sobre escribir su primera novela: 'Fue maravilloso, pero también aterrador'

Colombia conoció por primera vez a Juliana por el reality musical 'Angelitos', el cual ganó en 2004. Tenía seis años. Su carrera como actriz despegó en el ‘Club 10’, programa al que entró cuando tenía siete años.



Cuando le preguntan por su experiencia en la actuación, suele decir que ya casi cumple 19 años en ese mundo y que, de ser posible, podría pensionarse antes de los 35 años, porque ya tendría completas las semanas de cotización. Durante todo ese tiempo, ha hecho teatro musical, telenovelas, series y películas. Se espera que este año se estrene su primer papel protagónico en una producción de Disney+, que además es en portugués.



Juliana, de 25 años, es también una cantante y compositora que, en 2021, ganó el Latin Grammy a Mejor Nueva Artista. Apenas en 2020, sus seguidores en redes sociales se enteraron de sus habilidades para la composición.



Ahora, ya tiene encima tres álbumes, varias colaboraciones y es reconocida como una de las artistas colombianas con mayor proyección. Muchas de sus canciones abordan asuntos de salud mental, pero otras también narran historias completas, acompañadas de su característica y versátil voz. Ha explorado con éxito, además del pop, géneros como el bolero, la salsa, la bachata, el vallenato, el reggae y más.



Como si fuera poco, la multifacética artista colombiana acaba de estrenarse como escritora con Mar Adentro (Penguin Random House, 2024), que lleva el mismo nombre que su más reciente álbum musical. En apenas una semana, fue necesario adelantar el proceso de reimpresión y el lanzamiento de una segunda edición, debido a la gran acogida que ha tenido, pues ya está agotado en diversas librerías en todo el país.



Cuando le preguntan si hay algo en lo que no sea talentosa, responde, entre risas, que es pésima conduciendo y estacionando automóviles. Además, dice que no se le dan las manualidades.

Juliana es una artista colombiana que ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2021. Foto: Óscar Fonseca (@oscar_fonseca.so)

EL TIEMPO conversó con ella sobre su primera novela, la cual está conectada con un álbum de siete canciones e inspirada en un personaje que la acompaña desde que dio a conocer su habilidad para la composición: Joaquín, un pescador de la isla de San Andrés y Providencia que un día fue a pescar y nunca más lo encontraron. En él se inspiró para crear una canción que lleva el mismo nombre y que cantó por primera vez en un evento que buscaba recolectar fondos para la región tras el paso del huracán Iota, a finales de 2020.



Juliana se siente conectada a la isla desde su niñez, pues pasó largas temporadas viviendo allí. Para hacer el álbum y, luego, escribir el libro, Juliana viajó, el 22 de enero de 2023, a la isla junto a su productor Nicolás Legreti y su guitarrista y coautora Daniela Cabrera a escribir las canciones. De esa manera, nació el hilo conductor de Mar Adentro y, posteriormente, se construyó la historia de Mar, una joven fotógrafa quien ha enfrentado una ardua lucha de ansiedad y depresión, que decide un día emprender su viaje junto a su padre, hacia el lugar en el mundo que la vio crecer: la Isla de San Andrés.



El público la conoció hace más de 15 años como actriz; como cantante, hace menos de cinco. Y en ambas facetas ya está completamente consolidada. Ahora se estrena como escritora, con Mar adentro, que no solamente es novela, sino que también es álbum. ¿Cómo así que es libro pero también música?

Pues ha sido un giro muy hermoso de la vida. Yo jamás me imaginé que iba a estar aquí sentada hablando como la escritora de un libro. Obviamente siempre he sido muy amante de la literatura y la admiro profundamente, pero jamás me vi en ese lugar. Y me siento muy feliz. Fue desafiante porque, si bien yo creo que en el mundo existen muchas versiones de libros con música, yo no conocía ninguna. Intenté hacerlo desde lo que Juliana haría. Así que fue un proceso inmersivo muy especial. Fue un proceso en el que quisimos que la gente pudiera sumergirse de una forma más directa y especial gracias a la música como elemento creador de imaginación, de imágenes y de sensaciones.



El inicio del libro es un poema de Rubén Darío, un escritor nicaragüense. Usted le dedica su primer libro a una mujer que le leía ese poema todas las noches. ¿Quién es la Tita?

La Tita es, como lo dice el libro, mi maestra. No es una mamá, pero es como si lo fuera; es la persona que me crio. Es mi nana de toda la vida, pero además es la persona que siempre me enseñó el amor por los libros, por los cuentos, por las historias, como un arma o un escudo para esos miedos que uno tiene cuando chiquito. Yo todavía le tengo pánico a la oscuridad, y lo cuento en la dedicatoria del libro. Recuerdo que ella siempre utilizaba los cuentos y las historias para combatir el miedo. Eso es lo que yo quiero que siempre sea el arte que salga de Juliana, sea escrito, sea música, sea lo que sea, que se vuelva un escudo para la gente, para los miedos de la vida, para las preguntas, para las adversidades… que la gente pueda utilizar el arte como escudo, como refugio.



¿Juliana qué lee? ¿Cuáles son sus referentes?

​Yo leo mucha literatura latinoamericana, pero también debo decir que crecí leyendo a Susan Collins, a Jojo Moyes, todas estas novelistas de amor, porque sí, pues la verdad es esa: yo amo las novelas de amor. Mar adentro es una novela de amor y está inspirada en toda esa lectura en mi época adolescente y juvenil, que me nutrió mucho. También escritores increíbles como Evelio Rosero, como Gabriel García Márquez, por supuesto. El Principito fue un manual en el que estuve todo el tiempo yendo y viniendo mientras escribía Mar Adentro porque yo lo que quería un poco también era generar esos momentos de ingenuidad tan bonitos que se pierden cuando uno crece. Fue muy bonito volver a esas páginas (de El Principito) cuando estaba bloqueada. Me acompañó mucho en ese proceso de escritura.



Su carrera como actriz comenzó en 2005 en el famoso programa 'Club 10'. Foto: Óscar Fonseca (@oscar_fonseca.so)

Usted viajó a San Andrés a hacer la música de Mar Adentro con dos personas recurrentes en sus proyectos: Daniela Cabrera y Nicolás Legreti. También siempre ha contado que está usualmente rodeada de personas todo el tiempo en los sets de grabación y más actividades. ¿Cómo fue distinto escribir un libro? ¿Fue algo hecho en soledad?

Fue un proceso en el que me enfrenté mucho a mi cabeza y a mí misma todo el tiempo. Fue maravilloso, pero también fue un poco aterrador porque es muy fácil, cuando uno ya lleva tanto tiempo escribiendo música, saber por dónde empezar y hasta dónde llegar. Fácil obviamente me refiero a la estructura, no al contenido. Pero un libro no es así. En un libro tú no sabes por dónde empezar cada día y mucho menos hasta dónde quieres llevar la historia o hasta dónde quieres llegar. Un capítulo puede durar 10 páginas como puede durar 200. Y no había nadie a quién preguntarle. Justamente el reto y el desafío de este libro era que quería escribirlo cien por ciento yo: con los estímulos de mi cabeza, de mi vida, de las experiencias. El síndrome del impostor estuvo susurrando en el oído constantemente, pero también fue increíble que me di cuenta de que soy gran compañera de mí misma y de que podemos con todo lo que se nos viene en la vida si lo hacemos con el corazón y con la disposición correcta.



Durante los seis días en San Andrés, se crearon siete canciones. Y se decidió que en el álbum irían esas siete, sin crear más o menos. Al volver de la isla a Bogotá para escribir el libro, ¿ya tenía esa claridad en cuanto a los personajes, por ejemplo? ¿Cómo se enfrentó a la página en blanco?

Yo tenía muy claros muchos acontecimientos que yo quería que estuvieran en la historia. Toda la vida soñé con ser directora de cine y tengo unas notas y unas libretas donde tengo momentos que digo "esto es una escena", "esto tiene que ir algún día en alguna película que yo haga". Pero la verdad esta historia empezó a hablar sola. No tenía tan claro todo, pero ese viaje de esos seis días fue vital porque yo tenía un San Andrés que recordaba de mi infancia, el de cuando tenía cinco años, que es bien diferente al que visité ahora. A pesar de que parece congelado en el tiempo, uno lo ve desde otro lugar. Había una escena en particular que sabía que quería que existiera y es la primera vez que Joaquín y su hermanita van a cine porque Mar los invita. Esa es una escena de la vida real, por ejemplo. Yo tengo una medio hermana que se llama Karen, y me acuerdo mucho ese día en el que yo la invité a cine por primera vez. Es increíble ver, en los ojos de un niño, la magia que existe cuando ve por primera vez la pantalla grande y una historia en esa dimensión. Fue una mezcla de todo: de imaginación, de vivencias y de todas esos acopios y anotes que hice durante toda la vida hasta aquí.



Ese bar The Heaven, que figura en la historia y que es el nombre de una de las canciones y capítulo… ¿existe o es producto de la imaginación?

Ese lugar existe, pero no es tal cual como está puesto en el libro. Este lugar era una discoteca chiquita, que quedaba al lado del Hoyo Soplador, que es un punto superturístico. Ahí hay un bar increíble al que me gustaba mucho ir cuando chiquita porque mezclaban música autóctona raizal de la isla. Eran canciones que uno no encontraba en absolutamente ningún lado: ni YouTube, ni absolutamente nada. Y a mí me encantaba ir a comprar CDs, donde me quemaban toda esa música de la isla y yo me la llevaba para la casa. Y todavía los tengo. El bar no es tan parecido, pero está inspirado en ese lugar.



Hablando de esas inspiraciones… Mar es hermana menor; Juliana también. El papá de Mar es arquitecto; el de Juliana también. Hay menciones de un hotel o de los viajes constantes a la isla, que también coinciden con su vida. ¿Qué tanto hay de Juliana en Mar y del entorno de Juliana en el de Mar?

Hay muchísimas cosas. Mar y Juliana tienen personalidades y temperamentos muy diferentes: Mar es supertímida, no le gusta figurar; de hecho, por eso se cambia de su carrera de Comunicación Social a Fotografía, porque prefiere y decide estar detrás de las cámaras. Juliana no ha hecho nada más en su vida que estar del otro lado de la cámara. Pero creo que se prestan muchas cosas: se prestan ese papel y ese rol de ser hermana menor; se prestan ese rol también de tener este amor y esta fascinación desmedida por la música, por el mar, por su familia. Quise hacer ese guiño porque mi papá en la vida real es un verdadero personaje y, a pesar de que José Luis (del libro) y Luis Fernando, que es mi papá, también son tan diferentes, sí quería rendirle un homenaje a él, y a ese amor incondicional que yo sentía por mi hermana cuando yo era chiquita.



Dijo en una entrevista que el alma del álbum es la guitarra. ¿Cuál es el alma del libro?

Diría que es la versatilidad y sus colores. Este libro tiene siete capítulos porque está inspirado en San Andrés, y el mar de San Andrés tiene siete colores. Creo que lo bonito de este libro es que tanto la música como la historia te va llevando por unos picos muy inesperados. A veces uno cree que va a pasar lo que uno espera que pase y de repente se va por otro lado. Y eso era lo que yo quería mostrar. Es Mar Adentro, pero no es solo un mar. Está este mar calmo, contemplativo, precioso, como de retrato. Está este mar turbulento, agresivo, fatal. Está el mar un poco más seductor. Creo que era jugar entre esos matices, entre los colores. Creo que el alma del libro es el no buscar ser una historia estable o no buscar quedarse en el lado bueno de las cosas, sino el ir profundo y no temerle a esa profundidad y a esos colores.



¿Qué aprendió de los pescadores en su viaje?

Todo. A mí este viaje me cambió la vida, no solo como artista, sino como persona. Creo que aprendí que la paciencia es un tema de mucho trabajo. Era increíble verlos a ellos levantarse a las 5 de la mañana todos los días. A veces les iba muy bien y a veces no pescaban. Yo les preguntaba: "¿y ahora qué van a hacer?" Y decían: "Volver el otro día a ver qué pasa". Aprendí muchísimas cosas. Por ejemplo, yo no sabía que ellos utilizaban el iris de las carnadas y de los peces voladores pequeños para atraer a los demás animales, a las pescas más grandes. Me parecía increíble cómo, con algo como la piel de un pez, en la naturaleza se vuelve una táctica y una técnica. Creo que hoy en día, cada vez que yo estoy a la mesa sentada recibiendo un plato, pienso en todo ese esfuerzo y eso es muy bonito. Antes, la verdad, nunca se me había pasado por la cabeza.



O sea que ese viaje cambió su perspectiva frente a su niñez y cómo recordaba San Andrés.

Completamente. Fue una concientización muy especial, pero también fue como abrir una puerta de la que no quiero escapar nunca. Siempre que tenga la posibilidad y la oportunidad, querré estar más cerca de San Andrés, del oficio y todo lo que hay que contar.

Juliana tiene 25 años. Es bogotana y en su niñez vivió algunas temporadas en San Andrés. Foto: Óscar Fonseca (@oscar_fonseca.so)

Usted cuenta que escribir el libro no fue una idea que nació de usted, sino que literalmente dice que se lo “atravesaron en la cabeza”. ¿Cómo fue finalmente tomar la decisión de seguir adelante y escribir el libro?

Fue una decisión un poco impulsiva, la verdad. Yo lo pensé mucho cuando llegó esta propuesta y dije "no, pues yo qué voy a escribir un libro". Respeto demasiado a los autores. Si bien sé que las canciones tienen un contenido literario bonito y fuerte, y uno no puede echar en saco roto toda esa profundidad, es muy diferente escribir una canción a escribir un libro… Y no porque sea más difícil una cosa que la otra; simplemente son muy distintas. Dije: "No, pues que escriba libros la gente que estudió para escribir libros". Y luego dije: "Yo tampoco estudié música; o sea, yo estuve en teatro musical muchos años, pero yo no estudié la carrera de música, y eso no me quita la posibilidad de poderla hacer desde el lugar donde la hago". Pensé: "Bueno, pues voy a hacerlo ante tanta insistencia con dos condiciones”. La primera, sin buscar ni pretender impresionar a nadie. Lo voy a hacer desde el mismo lugar que hago mi música, y es desde el corazón, desde como él me habla y desde también la intuición de que conecto con esta idea y la potencializo para llevarla a otros lugares y a otros escenarios. Y la segunda, si me dejan hacerle música. Este libro tiene que tener el sentido de por qué Juliana lo está escribiendo, que es la música. Después dije: "Ah, bueno... Ahora no es un libro, sino un libro y un álbum. Creo que me eché la soga al cuello sola" (Risas). Pero fue maravilloso y tenía que pasar como pasó.



Ha mencionado en varias ocasiones que escribir el libro fue un proceso difícil y que fue retador. Por ello, decidió dejar de lado la actuación por un tiempo. ¿Ya la extraña?

Sí la extraño mucho, pero fue una decisión que tocaba tomar; es decir, respeto tanto mis dos carreras como cantante y compositora y como actriz que, ya sumándole una tercera que además era tan desafiante, dije "algo va a empezar a salir mal", porque no se trata solamente del talento, de la preparación, sino también del foco y del tiempo que le dedicas a cada cosa. Llevo muchos años priorizando este lado de mi vida. Pensé: “Vamos a darle una esperita para poder dedicarme a esas otras dos cosas”. Lo extraño mucho porque me encanta cuando actúo poderme alejar de los problemas de Juliana, del aspecto de Juliana, de cómo es Juliana y poderme meter en los zapatos de alguien más. Encuentro fascinación en eso, pero volverá cuando tenga que volver.



Siempre ha dicho que aprende algo de todos los personajes que ha interpretado. Claro, crear un personaje es distinto, pero ¿qué aprendió de Mar?

De Mar y de Mar Adentro aprendí que nadie se escapa de la fragilidad y que está bien no sentirse bien; lo que está mal es no hacer nada al respecto. Y este es un personaje que arranca estando completamente mal, perdida, sin esperanzas de nada, pero haciendo todo lo que está en sus manos e intentando estar mejor. Creo que eso es un acto de valentía muy grande. Es una cosa que me hace, sin que Mar exista, admirarla y quererla profundamente.

El libro ha sido un completo éxito. ¿Se imaginaba que eso fuera a pasar?

Para mí, mi principal objetivo era sacarlo. Esa era mi expectativa, era mi único foco. Cuando una semana después de su lanzamiento tenemos que adelantar la segunda edición y la primera reimpresión porque ya no hay ejemplares en muchos de los lugares en Bogotá y Colombia, no sabía cómo sentirme. Fue una emoción demasiado grande, pero además fue algo que no veía venir. Entonces, claro, me cogió como "¿estás sentado?, siéntate, porque lo que viene es algo muy nuevo". Y con una gratitud gigante con la gente que escucha mi música y que le dio este voto de confianza a esta Juliana escritora, que ni ella misma sabía que existía, pero también con la gente que ha querido buscar esta historia porque siente que la necesita. Me tiene inmensamente feliz.



¿Le quedan ganas de seguir escribiendo ahora?

En principio, digo que sí. Fue una experiencia muy difícil, pero sí me encantaría volverlo a hacer. No creo que pronto. (Risas). Se va a tomar un rato, pero sí, la verdad me pareció un gran ejercicio.

