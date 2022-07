Juliana Velásquez recuerda con dolor la época en la que compartió el set con Aurelio Cheveroni, el famoso lobo en El Club 10. Llegó a los 7 años y se fue a los 14, y rápidamente dejó de ser la niña de rostro tierno y se convirtió en una adolescente que no encajaba en los estándares de belleza de la pantalla. Tuvo que soportar todo tipo de comentarios y críticas sobre su cuerpo. Pero su paso por ese programa de televisión le abrió las puertas.

Su infancia fue entre el sol de San Andrés, la lluvia de Bogotá y los pasillos de la compañía musical de Misi donde cantaba, actuaba y bailaba ante los ojos de los colombianos. Su familia siempre la apoyó incondicionalmente; sin embargo fue Maria Isabel Murillo - la inolvidable Misi-, de quien aprendió su arte y es su gran maestra.



Con 24 años, Juliana ha protagonizado producciones como 'Colmenares', 'Pa' quererte', y 'Siempre fui yo', su más reciente trabajo con Disney. Aunque jamás dejó de lado la música y en el 2021 publicó su álbum debut: 'Juliana'.



Ese mismo año, siendo una novel en el universo musical, se ganó un Grammy Latino como la mejor nueva artista. Minutos antes del anuncio, una corazonada le decía que sería la elegida: esa noche, Juliana estaba tomada de la mano con su mejor amigo y productor, Juan Muñoz. "Creo que voy a ganar", le dijo. Y así fue.



Juliana acaba de presentar DOS DOS DOS, que está enfocado en los niños, "en la importancia de la transparencia, de lo ingenuo, de humanizarse, ser vulnerable, reconocer la importancia de volver al origen cuando uno lo necesita", comenta.



La actriz y cantante nos contó sobre su carrera y lo que significa este nuevo trabajo musical.

La artista colombiano presentó DOS DOS DOS, su más reciente álbum. Foto: Cortesía Mun Entertainment

Usted ha hablado de lo difícil que fue crecer ante los ojos de un país. ¿Qué papel cumplió la música en su proceso de sanación?



La música fue literalmente mi sanación. Yo recuerdo con mucho amor mi crecimiento delante de las pantallas y mi proceso, pero también tuvo momentos muy turbios, muy oscuros, muy dolorosos para una niña tan chiquita. La gente a veces es muy destructiva y no se da cuenta, o sí, pero no alcanza a dimensionar los alcances que pueden generar en una persona, y yo siento que mi música es ese espacio en el que yo soy tan yo, tan auténtica, tan libre, hago lo que se me da la gana.



Cada vez que compongo una canción la hago desde el lugar en el que tengo la necesidad de hacerlo. Hago música realmente porque si no la hicieran no sería una persona feliz y es mi momento de sacar todo lo que tenga que sacar.



Haber sacado DOS DOS DOS, que es un lugar en el que yo sé que a veces no encaja todo el mundo, es lo que yo hago y es lo que a mí me toca el alma y la mente. Mi música ha sido el lugar en el que yo puedo refugiarme pero también donde puedo gritar lo que sea.

Es complicado encasillar este álbum en un solo género. ¿Cómo fue para usted experimentar con diferentes ritmos?



Un artista se define por cómo canta su música, por qué la canta y desde dónde la escribe

TWITTER

Yo siento cada vez más que esa encasillada de los artistas en el género no tiene sentido. Yo veo una de mis playlist y tengo desde rancheras hasta Queen, escucho de todo y ¿por qué uno tiene que ser solo una cosa o la otra? Yo creo que un artista se define por cómo canta su música, por qué la canta y desde dónde la escribe, así que fue un sueño hecho realidad.



El álbum está dividido en cuatro etapas: la primera es latinoamericana, donde está Toda la vida, A tiempo, Inminente y Corazón en crisis, que son canciones que tienen fusiones con vallenato, bachata, música andina y de Brasil.



En la segunda etapa del álbum, que es la más alegre, un poco más urbana, era también cumplir ese sueño de poder hacer música que a mí me gustaría bailar. Después vienen las baladas, que son lo más clásico y lo que siempre me representa, y por último viene Delirante, que cierra el álbum con mensajes muy fuertes de inclusión, de liberación, pero con una onda más pop que también propone mucho.

¿Cómo atravesó Misi la creación de este álbum?



Misi, no solo la escuela sino María Isabel Murillo, me enseñó muchas cosas y yo le debo muchos aprendizajes. Lo más importante es construir a través de la música que se escribe. Misi fue una compositora que siento que gracias a su música me ayudó a entender, por ejemplo, cuál es el papel de Dios en la vida, cuál era la importancia de la empatía, del amor, de creer en la magia en un país donde todo aparentemente es oscuro y no hay esperanzas.



Yo heredé mucho de eso en mi música. Una cosa que ella me dejó taladrado en el corazón y en el alma y en Muchachitos lo dice es que "la vida vale más", es una frase de Misi que dice que hay que confiar en los demás. Yo creo que ella no solo construyó país, arte y cultura sino que formó muchos seres humanos con una sensibilidad muy especial.

¿Qué tiene la canción Muchachitos que conecta a la mayoría de alumnos de Misi?



Juliana fue parte de la academia Misi desde que tenía cuatro años. Foto: Sergio Alejandro Lema. EL TIEMPO

Tengo la palabra muchachita tatuada en el brazo desde hace muchos años. Era como Misi nos decía a los niños integrantes del elenco, era muy de nosotros, de la familia.



Yo siento que es inexplicable cuando tienes la capacidad de amar al prójimo y decirle: “Mire, yo he soñado y me ha funcionado, usted también sueñe, a todos nos puede pasar”. Repartir ese mensaje de amor es un acto de mucha generosidad y mucha bondad y era lo que ella hacía todo el tiempo.



Esta canción invita a eso y habla de mantenerse derecho, de no dejar marchitar el amor, de cuidar lo que tenemos adentro y sonará cursi o empalagoso para muchos pero cuando uno se acuerda de como los papás le hablaban a uno cuando era chiquito y le enseñaban a amar, le enseñaban a cuidar, a querer al otro sin importar si tenía o no tenía, se estaba mucho más imperturbable y transparente de lo que uno se vuelve cuando crece.



Por eso, cuando mostré la canción a personas del elenco fue como volver a algo importante, a la razón por la cual hacemos lo que hacemos.

¿Cuál es el simbolismo en las serpientes que ilustran el álbum?



La serpiente siempre ha sido muy satanizada porque es rara y es muy versátil, pero es el único animal que tiene que salir de su propia piel para poder seguir viviendo y eso es este álbum un poco.



Era una apuesta diferente, un álbum en el que yo decía que quería hacerlo para mí, para darme gusto porque en el otro pensé mucho más en las personas, en este pude cumplir sueños de colaborar con artistas que yo he querido trabajar siempre.



Entonces, las serpientes cambian de piel para poder seguir viviendo y justamente esto se trataba de dejar atrás lo que estaba y volver a entrar con algo diferente, con muchos ritmos, con versatilidad.

Hay tres interludios en el álbum que dividen los ritmos, pero el segundo parece demasiado personal al ser un llamado de usted cuando era pequeña a su mamá, ¿por qué utilizar ese audio para hacer la transición en este álbum?



Primero, es un homenaje a ella, pero no solo a ella sino a todas las mamás de los artistas. Yo siento que, claro, uno se rodea de su equipo, de un montón de personas que son maravillosas, pero si yo no hubiera tenido el apoyo de mi mamá, el amor, las bases que me dio, seguramente no sería el ser humano que soy, ni la artista que soy, ni sabría manejar las cosas como las manejo. Todo es un homenaje a ella y a todas las mamás.



Pero, también siento que ese es un punto de quiebre en el álbum muy bonito, la gente viene súper arriba con canciones muy movidas y acá hay un frenón de pensar "¿por qué llegamos hasta acá? ¡Ah! porque estuvieron todas estas personas", Misi, gente que me dio consejos, que me enseñaron a soñar. Es como volver al origen.

¿Qué ha significado el Grammy en su carrera?



Lo más importante es construir a través de la música que se escribe

TWITTER

Haberme ganado un premio tan importante me pone una responsabilidad muy grande porque además, al ser artista independiente, al haber hecho todo desde un lugar genuino, haber hecho esta gran hazaña con música que no es la más comercial, tiene tantos puntos que son tan lindos que yo siento que representan a muchas personas que le meten el alma, el trabajo, el tiempo y el amor del mundo a hacer sus proyectos.



Ojalá vengan muchos premios más y oportunidades de tenerlos pero lo más importante es que yo sea como un punto de referencia para muchos artistas independientes, para toda la gente que cree que uno tiene que estar soportado por un montón de músculos financieros. No, tienen que tener buenas ideas y ganas, creo que eso es lo más importante.

Cuando recibió el Grammy cantó un pedazo de 'Joaquín', una canción con un contexto colombiano muy fuerte. ¿Qué otra historia de su país quieres retratar en su música?



La lista es interminable. Colombia es un país que tiene muchas cosas por contar, nosotros tenemos una historia muy contrastante, muy agridulce, y creo que entre esas grietas uno encuentra cosas muy bonitas. Viene un sueño hecho realidad que es una extensión de Joaquín, pero la idea no es solamente haber tocado esa puerta, es abrirla, subir al segundo piso y ver qué hay en toda la casa.



Uno de los sueños que tengo es poder hacer un disco en el que haga muchas canciones de diferentes regiones de mi país, donde me vaya, conozca músicos y escriba con ellos, pero también tome historias o problemáticas de cada lugar y que eso nos pueda ayudar a visibilizarlas.



Uno como artista es un canal y lo que tiene que hacer, de manera muy responsable, es que ese canal difunda los mensajes que valen la pena ser escuchados.

¿Qué significa el recibimiento que ha tenido este álbum?



El álbum tiene 16 canciones y explora diferentes ritmos. Foto: Cortesía Mun Entertainment

Simplemente ratifica lo que yo siempre he creído y es que uno tiene que hacer cosas no buscando sorprender a nadie, sino siendo fiel a uno mismo y cuando tú crees tanto en ese mensaje, generas un poder que hace que la gente lo crea contigo.



Obviamente da un miedo terrible sacar una canción porque viene con un montón de expectativas, es un equipo de trabajo muy fuerte el que está detrás de cada cosa y uno como artista siente que tiene que darle resultados a su equipo, porque finalmente son muchas personas luchando por tu sueño.



La respuesta del público ha sido hermosa y ha sido un regalo gigante también haber hecho un poco más generoso este álbum que tiene 16 tracks (...) No está todo encaminado hacia un discurso, ni hacia un género, ni hacia una brecha generacional. Lo que yo también quería era hacer un álbum que fuera familiar, que a la mamá le gustara una canción, al papa otra y a los dos chinos las otras tres. Eso era DOS DOS DOS y se ha cumplido de una forma muy especial.

Hay canciones en su álbum que para una persona con el corazón roto son una catarsis. ¿A quién escucha usted para encontrar paz?



Yo soy muy fanática del trabajo de Juan Luis Guerra, de Juan Gabriel, me encanta la ranchera, me parece maravilloso su trabajo, es uno de los compositores más grandes que tuvimos. Andrés Cepeda, por ejemplo, ha sido una de los artistas colombianos que también me representa mucho. Pilar Cabrera, Laura Pérez, un montón de gente también de la escena independiente que me inspira mucho y Juan Pablo Vega... lo amo.

Usted baila, actúa, hace teatro musical, es una artista muy completa. ¿Qué le gusta más?



Yo creo que todo está ligado porque son artes que aparentemente son muy diferentes pero tienen un nivel de sensibilidad y un nivel de despojo muy fuerte. Si yo escribiera solo canciones de cosas que me pasan a mí sería muy repetitivo, siento que se nota mucho la diferencia cuando uno escucha una canción que de verdad cuenta una historia en donde alguien toma el trabajo de meterse en los zapatos de esa historia, las canciones cobran una magia única. Yo siempre digo que de mi música lo que más me gusta es que puedo ser yo en su máxima potencia. Decido todo, desde cómo es el video hasta la producción de la canción, todo soy yo. En cambio, en la actuación es todo lo contrario porque dejo de ser yo para meterme en los zapatos de alguien más, creo que es un equilibrio muy bueno.

ZAMIRA CARO GRAU

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Tendencias EL TIEMPO