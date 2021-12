Cuando Juliana Velásquez escuchó su nombre en el hotel MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, su cara de sorpresa era evidente: estaba viviendo un sueño e incluso uno de los mejores momentos de su carrera. Abrazó a Juancho Muñoz, su manager y amigo, se persignó , se arrodilló, envió un beso al cielo y emprendió su camino hacía la tarima para recibir el galardón. Con el gramófono dorado en sus manos, Juliana cantó un fragmento de Joaquín:“En la punta de la palma vi posar. /Al pajarito que llamabas Alhelí. /Besito en la frente con sabor a mar. /Antes de zarpar del muelle de San Luis”.

Una canción propia que cuenta la historia de un pescador sanandresano que un día salió a hacer su labor y nunca regresó. Juliana decidió cantarla porque es lo que a ella como artista y como persona más le gusta hacer: hablar sobre historias que merecen ser contadas, que le pueden pasar a ella, a usted, a un familiar… a cualquier persona.

EL TIEMPO conversó con esta exitosa cantante y actriz de 23 años sobre su logro, música e historia.

Empecemos hablando del premio: Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy. ¿Se lo esperaba?

La verdad yo no esperaba llevarme el premio mayor. Para mí estar nominada era un regalo gigante, porque llevo relativamente muy poco con mi música; a pesar de que tengo una carrera como actriz muy larga, la decisión de hacer música, de escribirla, de concebirla es verdaderamente reciente. Estoy muy orgullosa, yo ya estaba muy feliz con la nominación; sin embargo, gran sorpresa la que me llevo con este premio. Para mí no hay palabras que, de verdad, y suena muy cliché lo que voy a decir, definan lo que yo sentí en ese momento. Fue una mezcla entre sentirme viva, feliz, agradecida, bendecida, pero también con una responsabilidad muy grande. Por otro lado un poquito de susto de hacerme acreedora de este título. Fue un bello momento para sentirme viva, creo que ese es el resumen de todo.

Su álbum 'Juliana' tiene unas letras muy poderosas. Trata experiencias personales y cercanas...

Mi primer álbum Juliana habla de ese viaje interior hacia Juliana y lo que ella puede ofrecer como artista, pero también lo que siente como persona. Toco muchos temas, por ejemplo, mi primera canción fue Montaña Rusa, la compuse el primer mes y medio de la cuarentena, en el marco del encierro más fuerte, y fue muy especial porque no la hice sola, la compuse con mis seguidores de Instagram, en un ejercicio para desaburrirnos en ese encierro tan feroz, entonces habla de la esperanza de salir a la calle, de poder encontrar al que amas. Pero el álbum también tiene canciones de amor, de desamor, de temas muy personales como trastornos de alimentación, toco el embarazo no deseado, que a pesar de que fue una cosa que no me sucedió a mí, estuvo muy cercano a mi vida por un personaje que interpreté que quedaba embarazada adolescente, hablo de la depresión, del suicidio, una persona muy cercana a mí se quitó la vida y me generó muchas preguntas. En fin, creo que es un viaje hacia todas las aristas y las puntas que tiene Juliana como persona. Y por eso es tan especial.



En su atuendo de los premios llevaba un mensaje en sus guantes: "Hablar para sanar" …

Para mí lo más importante es que la gente vea una artista vulnerable. Una artista que deja de ser solamente eso y se transforma en una persona que tiene muchos matices, colores, momentos de dicha, de desgracia, también momentos de dolor, de alegría. Mi invitación es a ser genuino, auténtico, y a ser honesto con los demás. Por eso yo tomé la decisión de hacer música que hablara de todas estas cosas, a pesar de que no fue fácil y que era como desnudarme y sentirme un poco expuesta, para mí valía la pena porque sabía que detrás de mí iban a haber muchas personas que se identificarían, se desnudarían conmigo y se sentirían expuestas, pero que iban a hablar y que gracias a esa conversación iban a sanar. Entonces por eso los guantes invitaban a eso, a hablar para sanar. Ese fue el hashtag que yo utilicé cuando hice mi canción Cóseme (2:22 AM), e invité por medio de una interacción de redes sociales a la gente que contara tres cosas que lo habían atormentado toda su vida, o que nunca le había contado a nadie que sentía que les daba un peso extra, o que simplemente sentía que tenía que compartir con alguien para poderlas asimilar y así soltar. Por esto mismo decidí poner este mensaje en los guantes, porque fue una invitación muy especial que la gente tomó de una manera muy bonita y se arriesgó. Para mí eso fue como ver a muchas personas saltando de un risco al mismo tiempo, a pesar de que les diera miedo. Esa unión, sinceridad y empatía colectiva nos hace mejores a todos.

Compone canciones desde muy pequeña. Pero ¿cuándo decidió dar ese paso hacia una carrera musical profesional?

Sí, yo compongo canciones desde muy chiquita. De hecho, saqué mis primeras cuatro canciones cuando tenía como 12 o 13 años, patrocinadas por mi mamá (risas). A mí me encantaba regalar canciones. Yo incluso saqué un sencillo ya grande que se llama Enséñame. Pero el momento en el que decidí compartir mi música fue hace tres años cuando hice Electricidad (2:21 AM), que es una de mis canciones del EP. Luego, hice Presiento y empecé a escribir Cóseme (2:22AM), las terminé junto a Daniela Cabrera, mi guitarrista, amiga y mano derecha, y dije: "Creo que ya encontré lo que como artista quiero comunicar". Porque claro, antes de eso hice de todo, rancheras, reggaetón… o sea, lo que se quieran imaginar lo compuse, pero no sentía que me representara como artista y mucho menos como persona. Cuando decidí dar ese paso e irme hacia el lado social que siempre me ha llamado la atención, y también al lado artístico y actoral de meterse en los zapatos de otra persona para vivir su realidad, me di cuenta de que genuinamente ahí sí encontraba algo valioso que compartir… así que creo que fue en ese momento.

Muchos la recuerdan por sus papeles en televisión. ¿Qué queda de esa pequeña Juliana?

Queda mucho, empezando por los cachetes (risas). No mentira… Quedan las ganas intactas de hacer lo que hace por gusto. Yo tengo el privilegio de decir que todos los días de mi vida me he levantado a hacer las cosas que me gustan y que amo. Además, le diría que mantenga su corazón también sanito, imperturbable. Trabajar mucho y formarme: esa también ha sido la clave del éxito de todo. Yo digo que no estudié ninguna carrera profesional, pero yo he estudiado mucho con mentores, maestros, todo. Pero, sobre todo, blindar el corazón y mantenerlo intacto en este mundo en el que es tan fácil perder la sensibilidad, amor, y las ganas de que al otro le vaya bien, creo que es una cosa que yo, desde muy chiquita, he tenido y hoy conservo.

Ahora como Mejor Nuevo Artista ¿cambiaron mucho sus aspiraciones?

La verdad no. Yo creo que el secreto está en seguir haciendo las cosas de las misma forma porque por alguna razón se recibió ese premio. Por supuesto viene más trabajo, muchísimas más propuestas. Afortunadamente ya terminé de componer mi segundo álbum, entonces lo que viene es seguirle echando ganas, más compromisos, porque sé que son los que van a ayudar a que la música llegué a más y más personas, que finalmente es lo que a mí, Juliana Velásquez, más me interesa.



Hace poco estrenó 'Mujer Desastre'...

Es una canción que habla de esos momentos o casos de la vida en los que uno se pregunta si uno si tiene un lugar en el mundo, si uno sí es especial para alguien, si uno tiene un don o un talento, o si todo lo que uno hace es en vano. De hecho, hay una parte en la que dice: "Todo lo que toco, amanece roto", y yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida… todos hemos sido un desastre en un punto: en la carrera, en una relación sentimental, con la mamá, papá, hermano, con uno mismo. Entonces creo que está bien ser un desastre, eso también me parece chévere, que todo esto fluya de esta forma, y que sin haberlo planeado la canción salga en el marco después de ganarme un Grammy porque yo he sido un desastre muchas veces en la vida y hoy estoy donde estoy gracias a ese desastre.

CATALINA ARIZA CONTRERAS

REDACCIÓN DOMINGO