El emotivo discurso de Juliana Velásquez, ex Club 10, tras ganar un Grammy

En medio de los premios Latin Grammy a los experimentados artistas colombianos Juanes, Silvestre Dangond, Karol G y Camilo Echeverry, la joven actriz y cantante bogotana Juliana Velásquez escribió anoche el primer gran capítulo de éxito en su carrera musical.



Por encima de nominados como la brasileña Giulia Be, un fenómeno creciente en su país, y la argentina María Becerra, quien ha colaborado con artistas como J Balvin y Becky G, la ex presentadora del icónico programa infantil ‘Club 10’ recibió el premio como ‘Mejor Nuevo Artista’.

La ‘revelación’ que consagró la Academia causó sensación este jueves en Las Vegas prácticamente desde que apareció en la alfombra roja.



Un despampanante vestido verde en juego con unos guantes de terciopelo en los que se leía el mensaje ‘Hallar para sanar’ representaron el primer aviso de que no pasaría desapercibida.



Sus declaraciones en la antesala de los premios dieron luces de la magia que tendría la noche para sí misma: “Es el inicio de cosas increíbles. Yo, como artista colombiana independiente, estoy muy feliz y me siento muy privilegiada de estar en esta categoría. Creo que lo que viene es eso: mucha más exposición para mi música, para mi país y para todos los mensajes que quiero transmitir a través de mis canciones”.



Y si sus primeras palabras fueron de tal calibre, el emotivo ‘discurso’ que compartió cuando alzó la estatuilla fue el broche de oro para la velada.



Un homenaje a los trabajadores de Colombia

La encargada de dar la señal para que los asistentes se fundieran en un aplauso en torno al nombre de Juliana Velásquez fue la cantante mexicana Andrea Aguilar, nieta del ‘Charro’ Antonio Aguilar, y nominada en 2018 en la misma categoría.



Apenas escuchó su nombre, Velásquez se persignó, se inclinó, miró al cielo y emprendió su ‘camino de gloria’ al escenario.



Jadeando, tomó un respiró y empezó a cantar: “En la punta de la palma vi posar / Al pajarito que llamabas Alhelí / Besito en la frente con sabor a mar / Antes de zarpar del muelle de San Luis”.

“Esta canción se llama ‘Joaquín’, una canción que compuse para un pescador de mi país, de las islas de San Andrés y Providencia, en Colombia”.



“Un pescador que salió a trabajar y no regresó”, explicó conteniendo las lágrimas.



Luego, como suele ser tradición, los agradecimientos no se hicieron esperar.



“Este premio es Colombia y son todas las personas que me he topado en el camino y las historias que he podido contar a través de mi música”, afirmó.



“¡Colombia, esto es tuyo!”, cerró la joven de apenas 23 años, pero con una más que destacada trayectoria artística.

¡Felicidades! Juliana Velásquez Mejor Nuevo Artista 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/2F2l0PSlmI — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 19, 2021

¿Quién es Juliana Velásquez?

Juliana Velásquez nació el 22 de febrero de 1998 en Bogotá. Foto: 'Caracol TV', @julianavelasquez

La ‘Mejor Nuevo Artista’ comenzó su camino en los medios de comunicación cuando apenas tenía seis años.



En el programa ‘Angelitos', del canal ‘Caracol’, Velásquez despuntó por su carisma y el incipiente talento musical.



Tras ello integró el equipo de presentadores infantiles que animó durante más de una década las mañanas de los fines de semana con ‘Club 10’.



Al tiempo tuvo varias participaciones en producciones nacionales como ‘La Pola’, de ‘RCN’, y en series internacionales como ‘Niñas mal’, de MTV.



En 2016 subió ‘Enseñame’, su primera canción, a YouTube y llegó a colaborar en varios ‘covers’ con personalidades como las ‘influencers’ Calle y Poché.



En 2020 lanzó el EP ‘Dos y veintidós’ y a partir de ahí se ha enfocado mucho más en su carrera musical.



Ya ha abierto conciertos de artistas locales como Esteman.



Su participación como ‘Tatiana’ en la telenovela ‘Pa’ Quererte’ ha sido uno de sus últimos papeles en la televisión nacional. Además del éxito de su encarnación de Jessi Quintero en la serie de Netflix ‘Historia de un crimen: Colmenares’.

