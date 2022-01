Sus libros se venden por miles y se reeditan frecuentemente. Julián Casanova es uno de los académicos e intelectuales públicos españoles más relevantes del momento. Alterna el año entre la Universidad de Zaragoza y la Central European University, la cual, por cuenta del hostigamiento de Viktor Orbán, tuvo que cambiar su sede de Budapest a Viena. Aunque se ha especializado en la Guerra Civil y el franquismo, en Una violencia indómita, publicado por Editorial Crítica, propone una historia breve del siglo XX europeo con la violencia como problema transversal.

Facebook Twitter Linkedin

Julián Casanova Foto: Twitter @CasanovaHistory

¿Por qué escribir un libro sobre la violencia del siglo XX en una época en la que se habla tanto de paz?

Este libro es la continuación de una serie de estudios que he realizado sobre guerras, revoluciones, paramilitarismo y contrarrevoluciones. En esta investigación, me di cuenta de que se necesitaba una visión transversal de la historia de la violencia en algunos sitios del este y el centro de Europa que incorporara nuevos temas.



Es una lectura que trasciende el canon de la historia contada por los vencedores: Inglaterra, Francia y Estados Unidos. ¿Por qué tomó la decisión de hacer énfasis en lo que sucedió en Europa Central y del Este?



La historia de Europa se desarrolló con mayor intensidad en Europa Central y Europa del Este: la Primera Guerra Mundial, la desintegración del Imperio turco-otomano, los conflictos en los Balcanes, la ocupación de los nazis, la gravedad con la que se desarrolló el Holocausto en la zona, la resistencia a la Unión Soviética. Sin embargo, Europa Central y del Este no han llamado la atención, pese a lo que aconteció en su territorio.



Desde que me fui a Budapest tuve la oportunidad de conocer colegas que venían de las exrepúblicas soviéticas, y Budapest me concedió un espacio para conocer mejor la historia de esta región y desde siempre tuve interés en hacer historia comparada. En el año 1998 presenté en la Universidad de Notre Dame mi primer estudio comparado entre la guerra civil finlandesa griega y la guerra civil española. Guillermo O’Donell me dijo que yo estaba en un camino intermedio entre la historia comparada y la historia paralela. Lo anterior me permitió darle una perspectiva telescópica a mi análisis de Europa Central y Europa del Este, gracias a mi formación en comparación, y tenía el propósito de huir del provincialismo español y demostrarme que podía aprender cosas nuevas.



Es muy oportuna la perspectiva comparada, más aún ahora que la pandemia ha hecho centrar la atención en los asuntos nacionales y cada vez es más difícil decir algo que trascienda las fronteras de los Estados...



Pienso que puede haber dos explicaciones a este fenómeno: la primera, es que el mundo universitario con sus métricas, revistas indexadas y métodos de evaluación ha obligado a la gente a restar ambiciones para cumplir estándares. La segunda, es que cuando se requiere financiación casi nunca se financian proyectos comparados o que transcienden un lugar porque lo que le suele interesar a quien financia es que se investigue la historia de su territorio o su país. Suele ser muy paradójico que, a pesar de que la gente puede viajar cada vez más, en historia, por ejemplo, la gente suele mantenerse investigando sobre su territorio.



Y la comparación ayuda a poner de relieve fenómenos soslayados. El libro hace énfasis en la persistencia de la violencia sexual, lo cual contextualiza prácticas como las limpiezas étnicas y las violaciones...



La mayor parte de los estudios que hay sobre la violencia del siglo XX en Europa tienen en cuenta la nación, la raza y la ideología, pero no son historias transversales y se suele identificar la violencia de un lado o del otro. En el caso de la violencia sexual, esta era una práctica violenta transversal en Europa que se había practicado en la guerra civil irlandesa, en la española, en el fascismo italiano y también por parte del antifascismo en la liberación de Francia.



El libro pretende dejar las fotografías en blanco y negro y meterse en los matices y complejidades de la historia y defiende la idea de que la historia no es un recorrido de una sola vía, siempre se debe mirar con espejo retrovisor. De otro lado, también propone que no solo las estructuras son importantes, también lo son los individuos y cómo pueden actuar en diversos contextos.



¿La función del historiador es desmitificar la interpretación que tenemos de la historia?

Yo creo que sí. Los historiadores no deben abstenerse de ocultar sus hallazgos, ni siquiera porque los moleste en su posición ética-política, moral desde el presente, y también porque uno de los grandes problemas de la historia es juzgar el pasado bajo los parámetros del presente. Ese es un proceso de desmitificar porque se es capaz de sacar a la luz muchas cosas que la gente no ha querido reconocer.



Otro aspecto muy importante en la desmitificación es cómo los historiadores jerarquizan los hechos y dependiendo de esa jerarquización se descubren cosas en el presente, porque se saca a la luz un pasado oscuro que es incómodo.La desmitificación del siglo XX lleva inevitablemente a la crítica de los grandes relatos nacionales y a la creencia de que Europa salió triunfante en 1945. ¿Se ha contado una historia rosa de Europa?

No, el libro prueba lo contrario. El libro prueba que si hoy vemos los grandes problemas políticos de Europa, muchos están en el centro de Europa, y reconocer eso es reconocer un legado. Por ejemplo, el desprecio a la democracia, el apoyo a Putin.

Si lees mi libro, no puedes quedarte con la idea de que la segunda mitad del siglo XX fue feliz y se cuestiona la edad dorada del capitalismo. El caso español es totalmente ajeno a esa idea, entre el 45 y el 75 nos perdimos las cosas buenas que le estaban pasando a la democracia en otros lugares, nos perdimos de estas cosas con la violencia, con el dominio eclesiástico-militar, a través de la educación y el provincialismo.



La revisión me ha llevado a tres fases: la primera es que la historia social me puso frente a la política tradicional; la segunda es que la narración y la historia cultural me obligaron a quitarme algunos problemas de la historia social, estructura, jerga, sociológica. Y la tercera es que las miradas periféricas me han abierto a otros enfoques.



Siguiendo con la desmitificación, usted advierte que se han minusvalorado las revoluciones pacíficas de 1989 que ocurrieron en media Europa...



En ese momento ya llevaba 10 años siendo historiador y no percibí que hubiera un interés en este tema. Cuando vino la guerra de Bosnia en el 92, y España estaba en medio de las olimpiadas, lo que escuché en España es que una guerra en los Balcanes nos podría beneficiar porque nos traía más turismo a nosotros. Sin embargo, creo que las revoluciones del 89 fueron un gran momento en Europa, a pesar de que se queda la parte simbólica, pero la izquierda europea no logró ver el declive del mito de la Unión Soviética, que el sueño se había convertido en pesadilla.



¿Por qué le sucedió eso a la izquierda?



La izquierda europea estaba más interesada en los movimientos sociales industriales, urbanos y en la reflexión de por qué no había sido posible la revolución, en la revisión del marxismo, en la reflexión del mito soviético y la mentira de lo que había sido todo ello, desde el hecho de que a lo mejor merecía una reflexión de las revoluciones a la hora de establecer regímenes igualitarios.



Estas reflexiones dan cuenta de lo difícil que es distribuir riqueza, establecer sistemas igualitarios respetando la libertad, pero la izquierda no se lo planteó, mucha gente creía que la libertad era intrínseca a la izquierda y ya sabemos de dónde viene el autoritarismo. Mi capítulo sobre el 89 da cuenta de que las revoluciones pacíficas no son tan malas, que a lo mejor son preferibles a las revoluciones que se toman Bastillas.



Después del 89 hay un proceso revisionista de la derecha en Polonia y Hungría que se ha extendido a Iberoamérica, y que plantea que el comunismo fue igual de genocida y asesino que el nacionalsocialismo. Usted plantea que, estadísticamente y en sus métodos, esta tesis no se sostiene...



En mi epílogo hago un juego entre las memorias cruzadas, la historiografía y pasados divididos en torno a todo eso. No existe una sola memoria, existen varias memorias, y las memorias nacionales son muy fuertes. Las memorias nacionales necesitan pasados limpios porque eso no casa con los relatos históricos que la gente quiere escuchar y la derecha se ha dado cuenta de eso. Los pasados sucios, traumáticos o fracturados no casan bien con las ideas nacionales.



Siempre que en España alguien trata de cuestionar la memoria oficial tiene problemas. La reinterpretación de la historia no suele tener en cuenta el conocimiento ni la investigación, sino la propaganda y las memorias que se han transmitido.



¿Es inevitable que el pasado sea un campo de batalla?



Sí, suele ser un campo de batalla cultural, que antes se reconocía como un campo de batalla político. Es un campo de batalla por lo simbólico, los espacios y las identidades. Es difícil no hacer caso a esa batalla cultural. Sin embargo, esto terminará y cuando acabe todo esto lo que importará es lo que hayamos sido capaces de legar en conocimiento, archivos y museos.



Si la violencia fue el hilo conductor del siglo XX europeo, ¿cuál podría ser el del siglo XXI?

A pesar de la violencia, en este libro muestro que el siglo XX tiene grandes logros que pesan en el siglo XXI de forma positiva. En Europa aún no se ha visto la división de fuerzas armadas, el surgimiento de paramilitarismo, y eso es una idea que viene desde el siglo XX, de que la sociedad civil y política están por encima del militarismo.

Hay muchas cosas positivas en Europa y creo que, en 2021, a pesar de las rimas y ecos de la historia, en Europa es algo que no tiene comparación. En 1921 habían pasado muchos temas en Europa que condujeron a cosas graves, hoy es muy distinto.



¿Cree que en América Latina no se ha consolidado una estabilidad institucional y un pacifismo en la sociedad civil como en Europa?



Sí, aunque se han controlado los golpes de Estado, no se ha llegado a un punto en el que el militarismo deje de ser relevante. La violencia sigue siendo un tema álgido, la violencia paramilitar, armada. Es algo que no ocurre en Europa, pues acá, ¿cómo podríamos asaltar el Parlamento si vemos que no tenemos armas?



Iván Garzón Vallejo