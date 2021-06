'Me hubiera encantado contar historias con un acordeón’: Julia Salvi

Con un gran homenaje al bel canto italiano y con la participación especial de las orquestas juvenil y mayor de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Ensamble Barroco de Bogotá y la Orquesta Sinfónica de Cartagena, el Festival Internacional de Música de Cartagena subió su telón. Su agenda se extenderá hasta el 5 de julio.



Serán en total diez conciertos, en los que participarán más de 170 artistas. Entre ellos, 15 músicos italianos invitados especialmente como la soprano Marta Torbidoni, la mezzosoprano Elisa Bonazzi, el tenor Dario di Vietri y el director de orquesta Aurelio Zarrelli.

Julia Salvi, creadora de esta fiesta musical que cada año engalana a la Heroica, compartió sus otras pasiones melómanas, a través de nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



Anota que como una firme apuesta a la reactivación de la agenda cultural, esta edición se realiza de modo presencial. Sin embargo, los conciertos serán transmitidos por streaming en las plataformas digitales y por TV por Señal Colombia y Telepacífico.



¿A qué cantante imitaba cuando niña?



Mercedes Sosa. La voz de ella me reconfortaba espiritualmente.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



Muchas. Hay una que es hermosa, de Thalía, que canta “un brindis por la vida”. Porque no me atrevo a pensar en algo clásico. Si pudiera cantar algo clásico, sería La barcarola de los Cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach.



¿Canta en la ducha como todo el mundo?



No, nunca. La verdad es que no...



¿A qué sitio va para inspirarse?



En Colombia voy a Ibagué y en Europa voy al sur de Francia.

¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El acordeón. Me encanta el vallenato. Me hubiera gustado contar historias así como lo hacen en el vallenato. La música clásica vino más tarde en mi vida.



¿Qué canción la hace llorar?



La barcarola. Me lleva de un pensamiento a otro, entre la familia y el trabajo.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con María Callas.



¿Beethoven o Mozart?



Beethoven. Me parece que su música es muy profunda, es el reflejo de los sentimientos que pueden representar el dolor, la felicidad, la gloria. Su obra tiene una capacidad inmensa de transmitir sentimientos profundos. Puede que esto se acentúe por el hecho de que conocemos lo que vivió durante su vida. Es admirable que haya podido componer música tan bella habiendo sufrido tanto, pasando por momentos difíciles y conociendo lo que es la soledad.

¿Ópera o zarzuela?



Ópera, porque tiene todo: tiene la voz, la actuación, la historia, el baile y muchas otras expresiones artísticas que la hacen tan especial.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?



Son muchos. Pero me marcó haber visto en vivo a Zubin Mehta, al pianista Alfred Brendel y a Marta Argerich, que siempre me hace llorar.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?



Always On My Mind, en la versión de Elvis Presley.



¿Qué nana o canción de cuna le cantaban sus papás?



“Tengo una muñeca vestida de azul...”.

¿Qué canción no se cansa de oír?



Muchas. Sobre todo, arias de obras líricas, como óperas y oratorios, porque son muy interesantes. Como, por ejemplo, el Stabat Mater de Vivaldi, que fue interpretada en el cerro de la Popa, en Cartagena, en 2014, en la voz de Sara Mingardo y bajo una luna bellísima en un escenario espectacular. Vuelvo muchas veces a ellas para reconfortarme.



¿Cuál fue el primer concierto que organizó?



El primer concierto fue en mi casa en Rapallo, en el norte de Italia. Estaban el compositor y pianista Nino Rota y la cantante Jessye Norman. Fue un evento privado para el cumpleaños de mi amiga Madeda Mina. En mi casa siempre había conciertos con los músicos que pasaban por el norte de Italia.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



Sí. Fue un disco de Armando Manzanero.



¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte de la música clásica?



El vallenato me gusta muchísimo. Y también me gustan distintos estilos de la música del Pacífico. Por eso, en el Petronio Álvarez puedo pasar todo el día bailando.



¿Qué sonido de la naturaleza la cautiva?



El ruido que hace el río cuando pasa entre las piedras. Me recuerda mi niñez y me hace sentir la naturaleza viva.

Programación y detalles del Festival

El Festival informó que será más corto que lo usual pues solo durará 6 días, que estarán divididos de la siguiente manera:



-A las 9 de la mañana una charla didáctica.

-A las 12 del día música de cámara instrumental y vocal.

-Y a las 7 de la noche la gran gala con algunos de los fragmentos más emblemáticos de las grandes óperas del repertorio italiano.



Además, el 4 de julio habrá dos conciertos especiales en el Centro de Convenciones. En la mañana se presentará la Orquesta Sinfónica de Cartagena con un programa dedicado a la música de cine.



En la noche, la Orquesta Filarmónica de Bogotá presentará “Ópera sin fronteras”, una gala con las arias y piezas orquestales más conocidas de óperas de diferentes

épocas.



Adicionalmente, se proyectarán dos transmisiones: un video grabado por la OSC en

escenarios emblemáticos de la ciudad amurallada (3 de julio) y la transmisión del Homenaje al Cartagena Festival de Música que hace la Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia en junio.

Los artistas



Los protagonistas de esta edición serán los artistas colombianos, con la presencia de las orquestas juvenil y mayor de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Ensamble Barroco de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Cartagena y más de 15 solistas colombianos.



Ellos se unirán a más de 15 artistas italianos para darle vida a este viaje por la historia de la ópera. El director italiano Sebastiano Rolli llevará la batuta de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara para los conciertos de las 7 p.m., mientras que figuras como el flautista Andrea Griminelli, la violinista Laura Hoyos y el violonchelista Santiago Cañón Valencia estarán en los conciertos de cámara de las 12 del día.



Siendo un programa dedicado a la ópera, estarán presentes 12 cantantes, 6 colombianos y 6 italianos.



Entradas



Il Bel Canto sucederá en dos escenarios: el Teatro Adolfo Mejía y el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones. Los 9 eventos del Auditorio Getsemaní serán de entrada libre con inscripción previa. La inscripción y la boletería a los demás eventos puede obtenerse en www.cartagenamusicfestival.com.



Además, todos los conciertos serán transmitidos por Telepacífico y Señal Colombia, y en streaming por la página del Festival.

