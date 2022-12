Kevin y Kendall están en ropa interior, en el jacuzzi de una casa ajena. Son adolescentes. Tienen algunas copas de champaña encima. Pero Kevin duda: piensa en su novia, Emily. Sería otra tonta película sobre “la Secundaria” si no fuera porque al lado de la tina aparecen, como su conciencia, Scott Ian (de Anthrax), Kirk Hammett (Metallica), Tom Morello (Rage Against The Machine) y –como un sacerdote ungido de claridad– Rob Halford, el ‘metal god’, la voz de Judas Priest, poder gestacional del ‘metal’.



“Si amas a Emily, no seas estúpido y ve por ella”, le dice a Kevin, quien huye de la situación.

Al día siguiente, el imberbe baterista ganará el festival de las bandas en su escuela, en la película 'Metal Lords', un título independiente en Netflix dirigido por D.B. Weiss, el creador de Game of Thrones, que este año divirtió a los fanáticos del género, aunque también caricaturizó con dulzura el radicalismo por esta cultura, con complicidad de Halford.



“Ese es el mensaje del poder del amor a través del heavy metal”, explica sobre la escena el cantante británico de 71 años, quien estará con Judas Priest en Bogotá este viernes, como parte del cartel del festival Knotfest.



Es la cuarta presentación de Judas Priest en Colombia (2008, 2011, 2018), lo que demuestra una dedicación al trabajo de una banda que se formó en 1969, definió junto a Black Sabbath la estética del género musical y publicó su primer álbum en 1974. Más allá de un receso entre 1992 y 1995, se trata de una fidelidad absoluta a su carrera.



De Halford ya se ha contado mucho: cómo reveló su homosexualidad en 1998, en MTV, lo que rompió los paradigmas sobre lo que se suele pensar del heavy metal; cómo creó la estética del cuero negro y los taches en el género un día de 1970 que pensó qué ponerse para una presentación y entró a una tienda de sadomasoquismo; cómo la banda fue perseguida en los años 90 por un caso de suicidio de dos jóvenes en el que la intentaron incriminar por supuestos mensajes subliminales de su música y el cantante tuvo que acudir a audiencias, resultando en el veredicto de inocencia y sentando un precedente para la protección de la música.

Judas Priest en el Salón de la Fama del Rock and Roll La banda Judas Priest en su presentación en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Judas Priest en su presentación en la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. Foto: Archivo particular

Este año, Judas Priest entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. Suena como algo que debió pasar mucho antes, pero esa tarima no es tan fácil para las bandas de ‘metal’. Halford dio el discurso de agradecimiento, que giró en torno a la aceptación: no solo aceptar el ‘metal’, sino la diferencia y su sexualidad.



El Halford de hoy es una leyenda que continúa trabajando pero es consciente de que es un sobreviviente entre los ‘dioses del metal’: Ronnie James Dio falleció en 2010; Lemmy Kilmister, en 2015, y el polémico Ozzy Osbourne aguanta, pero no en las mejores condiciones. Esto reflexiona en torno a estar 50 años sentado en la moto del rock duro:

“La vida es una experiencia hermosa, llena de felicidad y alegría, también tristeza e incertidumbre, esperanza y todas esas emociones que llevamos adentro. Hoy (cuando se hizo esta entrevista) es un día triste porque falleció Christine McVie (Fleetwood Mac), era una artista maravillosa, pero es como siempre he dicho: la música es para siempre, la de Ronnie vive por siempre, la de Lemmy vive por siempre, y así seguimos, es para lo que vivimos”.



Acerca de esa aceptación, le preguntamos qué piensa de cuando los fanáticos son tan radicales al no aceptar bandas como Ghost, de la que Halford se declara fanático, aunque es blanco de críticas:



“Pienso que está bien, es mucha pasión que está conectada con las bandas que significan algo para ti. Pero el poder más grande que tiene la música es cambiar tu forma de ver el mundo, tu mente (...) El mensaje que siempre intento empujar es que hay que ser de mente abierta porque, de otra forma, te pierdes cosas. Sí, amo la banda Ghost porque Tobias Forge es mi amigo, amo su trabajo. De eso se trata la música: pruébalo todo y disfrútalo”.



En 2024 se cumplirán los primeros 50 años de su primer álbum, 'Rocka Rolla'. Luego vinieron clásicos como 'Stained Class', 'Killing Machine', 'British Steel', 'Screaming for Vengeance', 'Painkiller', entre muchos otros.



“Es loco (tanto tiempo). Estoy en Houston, acabamos de hacer el show 1.000 y pienso “¡esto no parece como 1.000!”, porque vas de un día al siguiente. Es grandioso: no está conectado con el tiempo, Judas Priest siempre estará en algún lado haciendo heavy metal, en un escenario o en el estudio. Es una bendición, por los fanáticos es que estamos aquí”.



En su ingreso al Salón de la Fama, Judas Priest actuó con varios exmiembros de la banda. Uno de ellos, muy significativo: el guitarrista K. K. Downing, con quien en 2011 no finalizaron en los mejores términos.



“Literalmente, no nos habíamos visto por muchos años. Tenemos tan poco tiempo juntos porque siempre es corriendo contra el reloj, así que no habíamos tenido la oportunidad de charlar, hacer algo, y todo fue un abrazo rápido, ensayar rápido, hablar con los medios, subirse al escenario... Lo que era importante es que él estaba ahí, que Les Binks también estaba; Dave Holland, en espíritu y que fuéramos reconocidos con Glenn (Tipton) y Scott Travis… Y ahora tenemos más ‘heavy metal’ en el Salón de la Fama”.



Hoy, cuando los listados de éxitos de la música giran en que un solo artista pop pone ocho canciones en el top 10, Halford opta por ser el entusiasta ante lo nuevo.

“Imagina el inicio del ‘metal’: Black Sabbath y Judas Priest, ¡eso era todo! No había más, de eso venimos, las raíces del ‘metal’ en Birmingham. Ahora escaneo las redes sociales, estoy en esas todos los días porque me encanta ver qué está pasando, ver todas estas bandas que saltan por todos lados, ‘¿quiénes son estos? ¡Suenan genial!’ Hay muchas oportunidades para bandas y para fanáticos que conecten. También es un reto porque hay mucho de todo eso. Es como mucha comida sobre la mesa: no sabes qué escoger”.



Por eso, recomienda a Colombia poner su mirada en ese movimiento: “Te digo que ahora, en Bogotá, en algún rincón, hay una banda que está ensayando y escribiendo material del que no sabemos nada aún pero en algún momento lo sabremos. Levanto los cuernos (haciendo la señal con sus manos) por todas las bandas en Bogotá que están trabajando y ojalá llegue el momento de verlas, mantienen vivo el ‘metal’ ”.



Volviendo a la película 'Metal Lords', reflexiona sobre esa época en que ser ‘metalero’ era un estigma: “A veces pasa que tu música es aceptada por una parte de la familia y rechazada por la otra, lo que oyes, como te vistes. Aunque este es un periodo de paz para los ‘metaleros’, sigue pasando, hubo una época en la que todo esto era rechazado, que nos decían cosas terribles, lo que es ridículo. Es un testimonio de lo que vivimos los amantes del ‘heavy metal’ ”.



¿Cómo espera ser recordado dentro de 50 años?: “Sin ponerme en un pedestal, he pensado bastante en eso, en la importancia de Judas Priest, su valor, lo que representa no solo para la música sino para el estilo, el diseño. Escucho a Ronnie antes de subir a cada concierto. Está vivo para mí y ese es su legado. Me gusta pensar que eso será Judas Priest en el futuro”.



El Knotfest tendrá lugar este viernes en Bogotá, con bandas como Sepultura, Pantera, Venom, Samael, Trivium, Bring Me The Horizon y Ratos de Porao.



CARLOS SOLANO

Editor EL TIEMPO

@laresonancia