‘En el ‘metal’ hay gente maravillosa’

“Estamos muy emocionados de regresar a la bella Colombia”, dice Rob Halford, el cantante de la banda Judas Priest y mejor conocido en el mundo del rock como Metal God (‘Dios del metal’). Su voz revela una tranquilidad que contrasta con el poderío que explota en el escenario junto con sus amigos de aventuras musicales. Ya son 49 años en los terrenos del heavy metal.

“Es la tercera vez que nos encontraremos con sus maniáticos y muy comprometidos seguidores del metal”, agregó Halford, haciendo referencia a otros conciertos en Bogotá y ahora en el festival Knotfest Colombia, que se llevará a cabo este viernes en el hipódromo de los Andes, en Bogotá, y que encabeza Judas Priest.



También estarán las bandas Arch Enemy, Kreator, Helloween, Iron Reagan y Goatwhore, sumadas a las nacionales Masacre, Revocation, Kilcrops, Underthreat, Cuentos de los Hermanos Grind y Pitbull.

“Han sido varias generaciones que han seguido el crecimiento de Judas Priest, y tengo la sensación de que hemos conseguido mantener esa conexión porque hemos trabajado duro en crear buenos momentos de fuerza y poder para nuestros seguidores”, insiste este tenor lírico de 67 años, de cuya voz han salido himnos como Breaking the Law, Living After Midnight, You’ve Got Another Thing Comin’ y Painkiller, que posiblemente sean parte del repertorio que se escuchará en el Knotfest.



Frente al heavy metal y los ataques con tinte político al género, Halford es más conciliador. “Los políticos siempre han usado la música como un tema candente para responder, criticar o apelar a una porción de ese grupo de votos que no entienden lo que hacemos ni lo que representamos”.



Además, asegura: “Todo lo que podemos hacer es darles la bienvenida y tratar de que vengan a conocernos en nuestros espectáculos y se den cuenta de que hay gente maravillosa que es parte de esa llamada comunidad del heavy metal”.



¿Dónde y cuándo?

​

26 de octubre, desde las 3:30 p. m. Hipódromo de los Andes (autopista Norte Km 20),

Bogotá. Informes de boletería en el (1) 5936300 y Tuboleta.com.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

