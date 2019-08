¿Por qué Juanes ya no cantará con los Rolling Stones en Miami?

El grupo The Rolling Stones adelantó un día la fecha del concierto que va a dar en Miami como parte de su gira 'Stones No Filter' debido a la amenaza del huracán Dorian en el sureste de Florida, por lo que no podrá participar en la presentación el cantante colombiano Juanes, informó el grupo inglés.

"Debido al pronóstico del tiempo, el concierto de The Rolling Stones en el Hard Rock Stadium programado para el sábado 31 de agosto se trasladó al viernes 30 de agosto", anunció su oficina de representación en un comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter del grupo.

La nueva agenda de la actuación de los Rolling Stones tendrá la apertura de puertas a partir de las 6 de la tarde. Aunque la fecha inicial preveía que Juanes iba a abrir el concierto de los británicos, la nueva fecha no contempla ningún acto del artista colombiano.



En el mes de junio, las leyendas del rock iniciaron el tramo estadounidense de su gira con una actuación en la ciudad de Chicago (Illinois), que supuso al mismo tiempo la vuelta a los escenarios de su incombustible vocalista Mick Jagger tras una intervención quirúrgica en la que le reemplazaran la válvula cardíaca.



La fecha de Miami, a la que precedió un concierto en Glendale (Arizona) el pasado lunes, constituye el cierre del trecho en EE. UU. de la gira del grupo, en la que han ofrecido 17 actuaciones.

Durante su gira de 2016, los Rolling Stones exigieron que el bar de los hoteles en los que se quedaban se mantuviera abierto las 24 horas. Foto: Archivo EL TIEMPO

El huracán de categoría 1 Dorian, con 140 kilómetros por hora (85 mph) de vientos máximos sostenidos, prosigue su ruta en aguas del Atlántico y con miras a fortalecerse en los próximos dos días hasta convertirse en un ciclón de categoría mayor, es decir de 3 o más en la escala Saffir-Simpson (sobre un máximo de 5).



En el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., Dorián se ubica unos 355 kilómetros (220 millas) al nornoroeste de San Juan (Puerto Rico) y 600 kilómetros (370 millas) al este de las Bahamas del sureste. Ante el previsible impacto en la península de Florida a partir del lunes o martes, el gobernador estatal, Ron DeSantis, amplió este jueves a todo el estado la declaración de emergencia.



EFE