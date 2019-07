‘¡Qué alegría estar con ustedes por primera vez!’: Juanes

“Estoy muy feliz, para mí es un sueño, agradezco a la organización por abrir este espacio a mi música. Y a los que critican, que se echen la bendición porque la vamos a romper, hijueputa”, dijo Juanes durante la rueda de prensa previa a su presentación, que arrancó con hora y media de retraso en el escenario Plaza.

Faltaban solo algunas horas para el final de Rock al Parque; el frío no había podido afectar la energía de los asistentes y, en esos minutos previos a su presentación, la expectativa crecía. Algunos gritaban el nombre del artista colombiano y otros se preguntaban cómo iba a salir su recital. Y fue a las 8:30 p. m., cuando el cantante que se dio a conocer en Ekhymosis cumplió su sueño de cantar por primera vez en el festival musical gratuito más grande de Latinoamérica.



Un video que presentaba varias etapas de la carrera de Juanes precedió su salida al escenario. Y fue ‘A Dios le pido’ la canción que dio el pistoletazo de partida para el espectáculo del paisa, cuya voz se potenciaba por los instrumentos roqueros de la banda de cuatro músicos que lo acompañaron.



Juanes saludo a los espectadores: “Qué alegría tan hijueputa estar con ustedes por primera vez y la cosa se pone buena muchachos”, dijo antes de presentar a Zeta Bosio de Soda Stereo.



El bajista de la legendaria banda argentina lo acompañó para interpretar ‘Cuando pase el temblor’. Era inevitable que el recuerdo de Gustavo Cerati se paseara por el Simón Bolívar.



Luego del colombiano, el evento se despidió con las presentaciones de Fito Páez, que venía precedido de su multitudinario recital en el 2009, y el espectáculo de cierre de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con nueve canciones emblemáticas de la historia de Rock al Parque.

Andrés Cepeda y Fonseca acompañaron a Juanes en la interpretación de ‘La Tierra’, una de las canciones más conocidas del artista paisa. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

En el escenario principal también estuvo el argentino Pedro Aznar, con una carta de amor al estilo de la época dorada del artista y un recuerdo a Charly García, con quien compartió en Serú Girán.



Y no fue solo en la noche cuando esa masa roquera removió los cimientos del Simón Bolívar. Hacia las 4:20, los mexicanos de El Tri, que están celebrando 50 años de carrera, marcaron una intensidad bien alta en esta escala de Richter musical. Aunque el público tuvo que armarse de paciencia mientras los miembros del equipo técnico solucionaban los pormenores técnicos.



Mientras, en el escenario Bio salía una de las invitadas femeninas más esperadas, Christina Rosenvinge.



Con un sonido más sosegado, pero con su encanto particular, la rubia española agradecía a la ciudad por esta invitación a Rock al Parque. “Por fin, por fin”, decía Rosenvinge.



El itinerario en el escenario Lago comenzó con las presentaciones de Guachez y Voltika, ambas pertenecientes a la convocatoria distrital y que le dieron paso a la explosiva Channel One Sound System, una agrupación británica que puso a bailar a los asistentes.



A la misma tarima llegó el mexicano Silverio, famoso en la movida alternativa y reconocido por su irreverencia. El artista causaba risas y expresiones de desagrado entre el público que, a su vez, le lanzaba botellas y objetos. Entre canción y canción, Silverio lanzaba un par de insultos y se despojaba de su ropa.



Por los lados del escenario principal cambiaba el vestuario y el tono, pues Gustavo Santaolalla y su ensamble invitaron a los asistentes a un banquete musical, en el que la vanguardia era el ingrediente principal, pero sazonada con sonidos populares.



Pese a la lluvia y los retrasos, la organización anunciaba que hacia las 6 p. m. de la última jornada había 104.000 asistentes. Se calcula que la asistencia total estuvo por encima de las 280.000 personas.



