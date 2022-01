Juanes estaba listo para su presentación en Bogotá, había hecho rueda de prensa, había ensayado lo que iba a ser el concierto 'Juanes para Todos' y la boletería estaba agotada cuando la pandemia derribó de golpe toda la agenda de conciertos del mundo.



El artista y el público que lo ha seguido con absoluta fidelidad a través de todos sus discos, incluido el nuevo, el de covers, titulado Origen, han tenido que esperar dos años para volver a confirmar esta cita largamente postergada.

Y el concierto ya no será el mismo. Ya no lleva ese nombre, sino el del álbum más reciente: Origen. El que ya le valió tres nominaciones y un premio Grammy Latino. El Origen Tour será diferente, dice Juanes. Porque trae estas nuevas versiones de clásicos latinoamericanos que influyeron en su música y porque el cantante ha tenido la oportunidad de afinar los detalles y ensayos como pocas veces, debido al tiempo que tuvo durante los confinamientos y el lento regreso de los conciertos en vivo.

Origen Tour ya es una pieza afinada, el cantante antioqueño ha dado ya 20 conciertos de este nuevo show en diferentes ciudades de Estados Unidos. Afirma que se siente "libre e inspirado" y dice que por fin se cumplió el sueño de volver a cantar para el público bogotano. La fecha confirmada es el 26 de febrero y el escenario: el Movistar Arena.



"Finalmente, Bogotá, la noche que he esperado tanto para que celebremos la vida y la música", dijo, citado por el comunicado oficial que anuncia el espectáculo.

"La verdad, estoy superemocionado -le dijo el cantante a EL TIEMPO, en vísperas del anuncio del show-. Porque era un show que íbamos a hacer el 14 de marzo del 2020 y llegó el covid. Fue una tristeza en ese momento. Y saber que finalmente lo hemos ubicado para el 26 de febrero, es la misma alegría inmensa de cumplir el sueño de tocar en Bogotá otra vez".

Interpretará los covers de Origen, cuya canción de lanzamiento fue El amor después del amor. También hará un recorrido por muchos hits de su carrera, himnos del rock y el pop colombianos.



"Definitivamente será un show diferente al que íbamos a hacer en marzo del 2020 -explica el cantante de Volverte a ver-. Diría que ahora está mucho mejor. Lo hemos llevado de gira por Estados Unidos y México y ha estado increíble. Es un show donde volvemos al origen, pasamos por el recorrido del álbum de covers y el catálogo. Es un show potente, con rock, música popular y bailable. Tiene de todo un poco, es un show mejorado al ciento por ciento. Hemos tenido la oportunidad de prepararnos más, es como una ironía: esta pandemia de covid-19 nos dio más tiempo para estudiar, para prepararnos, así que estamos afilados".

Sin embargo, la variante omicron ha puesto en alerta de nuevo la agenda mundial...



Creo que eso hace parte ya de la cotidianidad. Estamos aprendiendo a vivir con eso. Hasta este momento, obviamente, estas decisiones se hacen en acuerdo con gente que está informada y sabe del tema: autoridades, sanidad, alcaldía. Y vamos pa'lante.

Estamos firmes, a menos que algo raro suceda, pero estamos firmes para este show. Ya es un tema de cuidarnos, de vacunarse el que no lo ha hecho, que es un tema muy álgido. Pero de alguna manera va a tocar hacerlo y aprender a vivir con esta realidad, porque si no, ¿qué más?

Origen vino a nutrir el repertorio, ¿ya este álbum tiene canciones infaltables para el show?



Para cada concierto ensayamos dos o tres días antes y armamos un repertorio para ese momento. Habrá canciones de Origen, obviamente, pero como hay tanta música, hay que escoger lo mejor. Tenemos un set list pero puede variar. Es un show de música al cien por ciento, somos cinco músicos en escenario con toda la energía, sonido impecable y vamos a mostrar un look diferente.



Generalmente hacemos un mapa, hay unas partes que son comodines, que van cambiando. Los muchachos saben que puedo alargar un poco o cambiar algo, dentro de las canciones hay libertad. Es un show demasiado entretenido, divertido y muy potente en la parte bailable. La parte de rock tiene de todo.

La reacción del público en esta gira ha sido emocionante. Y es un show diferente porque importa la música, que la gente vea lo que pasa en escenario y no tanto en las pantallas, no es un show de DJ, es de música y divertido.

¿Cómo fue volver a los escenarios para esta gira?



Imagínate: Desde los 14 años en estas y de repente, de un día para otro, parar. Fue duro. Pero la pandemia me permitió prepararme, estudiar cosas que antes no tenía tiempo de estudiar. Al volver, en los primeros días del tour, estaba nervioso de volver a enfrentarme a tanta gente después de estar encerrado en la casa. Pero la respuesta fue brutal, fue un show intenso y lo que hicimos en ensayos se vio reflejado.

En pocas semanas, también recibirá el Premio Internacional de Paz...



Estamos emocionados con este reconocimiento de la fundación, que ya son 15 años. Este tipo de oportunidades se convierten en una vitrina para el trabajo que hace Mi Sangre y mostrar que ha ido mejorando y complementándose mucho. Es bonito recibir el reconocimiento.



¿Y ya trabaja en el que será su próximo álbum?



Estoy construyéndolo, siempre trato de romper cualquier esquema hecho antes. Trato de hacer que cada álbum tenga un sonido particular y distinto, una cosa es Origen, que son covers, otra cosa las canciones propias. Esto parte de cómo me imagino que sonará cada instrumento y los arreglos. Será siempre algo diferente a lo que he hecho en los años anteriores, así que estoy emocionado.

Las boletas del 2020 son válidas

Además de la nueva fecha, se dio a conocer que quienes tengan aún la boleta del show Juanes para Todos, programado para marzo del 2020, tendrán garantizado su ingreso, con el mismo puesto y lo calidad. Quienes no quieran asistir pueden ingresar al siguiente enlace, antes del 21 de febrero, para solicitar el reembolso: https://www.tuboleta.com/pqrs.html

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET