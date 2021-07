Juanes presenta el video de 'Sin medir distancia'

"'Origen' me regresó a la infancia para recordar la banda sonora de mi vida. Yo siempre había tenido la intención de grabar un tema del Cacique de La junta y este fue el momento perfecto".

Así presenta Juanes en sus redes su más reciente lanzamiento, 'Sin medir distancia', canción que hizo famosa Diomedes Díaz.

Este clcásico vallenato influenció al cantante antioqueño y con esta interpretación le hace un homenaje al género y a su autor, Gustavo Gutiérrez Cabello. También, a El Cocha Molina, otro de sus intérpretes.



“Diomedes me lleva a mi época en Medellín cuando amaba el vallenato y por alguna razón en mi adolescencia me conecté mucho con esta música a pesar de que yo era más rockero, pero las novias, las fiestas, me llevaron a apasionarme con esa música, con todas las canciones de Diomedes. También con Carlos Vives y Clásicos de la Provincia me fue llevando a conocer y a amar este género", dijo el artista.