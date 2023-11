Juanes ofrece su casa de Envigado por Airbnb, durante una noche inolvidable

En coherencia con el título de su álbum más reciente, Vida cotidiana -ganador de un Grammy Latino hace pocos días- Juanes realizó las actividades de su lanzamiento abriéndoles las puertas de su casa a diferentes periodistas y medios que pudieron apreciar la belleza del paisaje antioqueño, tal como lo ve el cantante desde una hermosa casa campestre, en la que pasa sus momentos de calma, cuando está en el país.

Ahora, el cantante -recordado por temas como Volverte a ver, A Dios le pido o Me enamora- quiere compartir esa tranquilidad, ese paisaje de reconexión con su tierra natal y algo de él mismo con una persona o dos, en una experiencia única, a través de Airbnb.



Es una noche para sus fans representados en las personas (máximo dos huéspedes) que consigan la reserva, a través de Airbnb, para la noche del 9 al 10 de diciembre de 2023. Y durante esa breve jornada se podrá pasar un tiempo en la terraza, con chimenea, con vista al paisaje.



(Puede leer: Las casas de los famosos que han estado en Airbnb).

Además, según el comunicado de Juanes acerca de esta actividad, los visitantes podrán pasar un tiempo en la sala junto al piano de Juanes cantar con él, conectar con otros aspectos de juanes, como los libros que conserva en su biblioteca, compartir un café en su cocina o en la sala de televisión y comenzar el día con un recorrido por el sendero que rodea la casa.



Sobre su futura experiencia como anfitrión, el artista afirmó: “Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”.

Facebook Twitter Linkedin

El piano, en la casa del cantante Juanes, en Envigado. Foto: Prensa Juanes

La experiencia promete observar la naturaleza a través de los ojos de Juanes. Será la oportunidad de conocer ese paraíso personal del artista que plantó él mismo los árboles que rodean este tranquilo refugio.



(Además: ¿Qué canciones no pueden faltar en el concierto de Blur?).



La estadía no tendrá costo y la reserva se abrirá el 28 de noviembre desde las 11 a.m., en airbnb.com/casadejuanes. No incluye el transporte hacia la casa de Juanes en Envigado, Antioquia y, además, se aclara que no es un concurso.



Ya otras celebridades han ofrecido a sus seguidores experiencias similares, una de estas fue la ofrecida por Ashton Kutcher y Mila Kunis, además de músicos como Bad Bunny Daddy Yankee, entre muchos otros.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin