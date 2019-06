Juanes, elegido 'Persona del año' 2019 por el Grammy Latino

Cuando se fundó el Grammy Latino, Juanes apenas lanzaba su carrera como solista. Pese a que ya tenía sus años haciendo música, se puede decir que es hijo de esta premiación, que ahora le otorga uno de sus máximos galardones.



Años atrás, cuando estos premios trabajaban por consolidarse, Juanes, que antes había formado parte de la banda Ekhymosis, emergía en el mundo latino como solista, de la mano del álbum Fíjate Bien. Fue en el 2001, para la segunda ceremonia del Grammy Latino, que una múltiple nominacion puso su nombre en el mapa de la música latina.



Gracias al Grammy Latino, muchos se aprendieron su nombre y lo identificaron como el nuevo roquero latinoamericano.

"Recuerdo haber asistido al anuncio de las nominaciones al Latin Grammy, luego de lanzar mi primer álbum como solista -recordó Juanes acerca de ese momento, citado por la Academia, durante el anuncio del reconocimiento como Persona del Año 2019-. Me sentí tan agobiado por la emoción de escuchar mi nombre siete veces, que tuve que salir un momento para procesar cómo acababa de cambiar mi vida para siempre",



De las siete nominaciones del 2001 -en la segunda edición de los premios- a las que se refiere, Juanes, se llevó sus tres primeras estatuillas, en forma de gramófono dorado. Ahora, dos décadas después, el Grammy Latino organizará en su honor toda una fiesta, un reconocimiento a su trayectoria y su legado y le otorgará el más preciado de sus trofeos.



Sobre esta distinción, Gabriel Abaroa Jr., Presidente de la Academia Latina de la Grabación (Laras, por sus siglas en inglés) resaltó: "Juanes es joven, y a la vez legendario. Un artista que nos ha inspirado a través de su increíble música durante muchos años trabajando a la vez para lograr un cambio político, social y positivo en el mundo".

Cabe recordar que el Grammy Latino celebra sus primeras 20 ceremonias, convertido en un premio de respeto, que le ha dado visibilidad antes no imaginada a la música hecha en Iberoamérica (en español y portugues) y que elige oportunamente a Juanes como su Persona del Año 2019.



Se trata de una justa elección, no solo por el palmarés de Juanes y su sólida trayectoria a lo largo de las dos décadas que el Grammy lleva dando premios cada año. Sino por su trabajo social, algo que la academia subrayó en el anuncio del galardón.



Y, aunque no lo dicen, por haber sido un "hijo del Grammy Latino", al irrumpir como su mayor nominado cuando su carrera más lo necesitaba y haber mantenido ese impulso que ha hecho del artista colombiano un grato invitado en sus diferentes ceremonias.

"Juanes será reconocido por su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios sin precedentes, el apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas al mundo -informó Laras- A través de sus canciones, actuaciones internacionales, su trabajo con su organización Fundación Mi Sangre (My Blood Foundation) y como cofundador de Paz Sin Fronteras (Peace Without Borders), Juanes continúa creando conciencia sobre el poder y la importancia de construir la paz con una extraordinaria credibilidad y consistencia"

Así, Juanes se suma a un listado de artistas que han recibido este reconocimiento especial del Grammy como Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, José José, Maná, Ricky Martin, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso.

