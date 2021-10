Juanes: 'Los Latin Grammy tienen que dar espacio a otro tipo de música'

El cantautor colombiano Juanes cree que la Academia Latina de la Grabación, que anualmente concede los premios Latin Grammy, debe ceder espacio a la gente que "hace otro tipo de música" que no es muy comercial o tampoco suena en las radios.



"Yo paso todos los días estudiando guitarra, el canto, componiendo, tratando de hacer las cosas cada vez mejor. Y yo creo que la Academia tiene que ver con eso. La música que yo hago, o la que muchos otros hacen, no está sonando tanto en la radio, es diferente. Tiene que haber espacio para gente que hace otro tipo de música", aseguró en un encuentro con periodistas.

Juanes se encuentra estos días en el sur de California, donde este fin de semana dio un concierto en Los Ángeles, el martes visitará la localidad de Anaheim y el jueves tocará en Santa Ana.



"Sinceramente después del 'show' estoy tan feliz, yo no quisiera entrar", respondió a la prensa tras ser cuestionado por la polémica que enfrenta a su compatriota J Balvin con el puertorriqueño Residente, con relación a la supuesta ausencia de la música urbana en las nominaciones de los Latin Grammy.



Juanes, que ha logrado excelentes críticas con su disco "Origen", compite por tres Latin Grammy, incluido el de álbum del año, tan solo dos años después de que fuera nombrado "Persona del Año" en la edición de 2019.



Aunque el artista se ha mantenido ajeno a las polémicas, la controversia en torno a los Latin Grammy le salpicó cuando fue mencionado por Residente en un video dirigido a J Balvin en el que afirma que este no fue leal a Juanes a pesar de que le ayudó a crecer en la industria musical.



"José (J Blavin) está firmado por Universal Music y al principio de la carrera claro que estuvimos ahí juntos", contestó Juanes.



Algunos internautas consideraron que Juanes apoyaba las palabras de Residente y compartieron capturas de pantalla con su "me gusta" a la publicación, aunque tal interacción ya no aparece registrada en Instagram. "No quiero meterme en esto", finalizó.



Juanes está actualmente recorriendo EE.UU. con Origen, su primera gira en más de dos años, que arrancó el 16 de septiembre en Miami y finalizará el 15 de octubre en Chicago, un mes antes de la gala de los Latin Grammy.



En los conciertos, el colombiano tocará sus grandes éxitos y los temas de "Origen", un proyecto que incluye versiones de Carlos Gardel, Juan Luis Guerra, Joe Arroyo, Joaquín Sabina, Kraken, Fito Paéz, Bob Marley, Diomedes Díaz, Juan Gabriel y Bruce Springsteen, entre otros. "Sentirme en el escenario de nuevo es demasiado", aseguró Juanes, quien en su recital de Los Ángeles contó con Elvis Costello como invitado.



El décimo álbum de estudio de Juanes se lanzó acompañado de un documental de Amazon también llamado "Origen" que ha cosechado excelentes reseñas.



EFE

