Sin medir distancias es un himno vallenato, compuesto por Gustavo Gutiérrez Cabello, uno de los padres del llamado "vallenato lírico" y, en su momento, el compositor tuvo la fortuna de que el cantante más vendedor de discos del género le grabara la canción.



En voz de Diomedes Díaz esta letra se convirtió en un clásico. Y se escuchó en todos los rincones de Colombia desde su lanzamiento en 1986. Juanes era adolescente en esa época y no fue ajeno a la influencia de esta canción tan exitosa.

Por lo mismo, cuando el cantante paisa decidió hacer un álbum de covers, para llevar a su estilo las canciones que marcaron su gusto musical e influyeron de alguna forma en el artista que ha sido, no dudó en incluir un vallenato tan clásico como el de Gutiérrez. Y pasó de este vallenato a un clásico del merengue como De Oro o a la emblemática canción de Fito Páez, El amor después del amor, entre otras canciones.



Con este trabajo, Juanes Ganó su tercer Grammy (anglo, no latino). Y aún no acababa de celebrarlo cuando recibió una fuerte crítica por Twitter. Por haber grabado una canción de Diomedes Díaz.

Gustavo Gutiérrez Cabello, compositor vallenato. A su lado Álvaro Mendoza y (con el acordeón) Fernando Rangel. Foto: Claudia Rubio. Archivo. EL TIEMPO

El indignado comentario provino de Carolina Urrutia, funcionaria de la alcaldía de Bogotá. Y lo desató la difusión del doumental de Netflix sobre la vida del 'Cacique de la Junta', titulado Diomedes: el ídolo, el misterio y la tragedia, una producción que pone énfasis en la tragedia de Doris Adriana Niño, fallecida en el apartamento donde Diomedes Díaz y su círculo próximo realizaban una fiesta en Bogotá. Díaz fue condenado y pagó cárcel por la muerte de Niño. El hecho ha sido un lunar sobre su propia historia y sobre su obra musical.



Urrutia escribió que vio el reportaje, pero su molestia fue por Juanes: "Cuando oí a Juanes echarle flores al asesino (incluyó una de sus canciones en el disco con el que ganó el Grammy) me impresionó mucho. La discusión del artista vs su obra es dificilísima pero imposible ‘admirar’ al artista homicida (mínimo cómplice)”.

Las reacciones no se hicieron esperar entre fanáticos del artista. Juanes también respondió: "Querida, Carolina, Sin Medir Distancias es una canción que compuso el gran maestro Gustavo Gutiérrez. Esta canción es un homenaje para Valledupar y su gente. Diomedes la hizo famosa y hace parte de mi banda sonora desde mediados de los 80s, la canto desde que tenía 15”, escribió Juanes.

