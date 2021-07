Juanes llevará su 'Origen' a 20 ciudades de Estados Unidos

El 16 de septiembre, en Miami, Juanes empezará su gira 'Origen' por Estados Unidos, el primero de 20 conciertos que ofrecerá en ese país.

“No veo la hora ya de volver. Me hace mucha falta, más que nunca en la vida”, comentó el artista, que ha pasado este tiempo de la emergencia sanitaria en su casa, con su familia, y también creando nuevas canciones, así como trabajando activamente en la música.

De este último punto salió 'Origen', disco que tiene versiones de canciones de los artistas que más influyeron en su vida, que incluye canciones de Joe Arroyo, Juan Luis Guerra, Fito Páez, Diomedes Díaz y Juan Luis Guerra, entre otros.



La gira, que se llama 'Origen Tour', irá a Orlando, Atlanta, Washington, Seattle, Las Vegas, Los Ángeles, San Antonio, Houston Nueva York y Chicago.

“Vamos a tocar el álbum de 'Origen', a tocar mis canciones también y a poner un show súper orgánico, roquero, en lugares icónicos de esas ciudades y estamos felices”, agregó.



Dijo, además, que su idea es llevar este espectáculo a Europa y América Latina el año entrante, en la medida que la pandemia de covid-19 lo permita.



Para el cantante, este disco es muy importante, ya que le dio la oportunidad de crear nuevas versiones de clásicos de cancionero, de artistas Carlos Gardel, y de este modo acercarlo a los más jóvenes.



“Yo estoy simplemente más agradecido que nunca en mi vida. Estoy apostándole a lo que a mí me gusta sin importar la tendencia o si está de moda o no, o si es número uno o no, porque en esos caminos a ser número uno y a buscar esa popularidad, es demasiado fácil desvirtuarte. Y la verdad prefiero mi dignidad que los números y que los views y que los likes y que las cosas estas. Y volver a encontrar ese yo ahí, ese verdadero yo me ha dado una alegría muy tremenda”, comentó.



Incuso, ha dicho que aunque ya era roquero en su adolescencia, para conquistar a las niñas en las fiestas bailaba vallenato, pues era la manera de acercarse, y así fue conociendo uno de los géneros musicales más arraigados de Colobmia.