Lo mejor de la memoria sonora de Juanes es que recoge tendencias y géneros, con los que le ha dado un sello a personal a su música.



Y esa memoria está resumida en 'Origen', el trabajo que empezó a gestar en el 2019 e incluye canciones como 'Rebelión', de Joe Arroyo; 'Volver', tango que hizo famoso Carlos Gardel; 'Nuestro juramento', de Benito de Jesús; 'La bilirrubina', de Juan Luis Guerra; 'Todo hombre es una historia', de Kraken; 'El amor después del amor', de Fito Páez; 'Could You Be Loved', de Bob Marley; 'Sin medir distancias', famoso por Diomedes Díaz; 'No tengo dinero', de Juan Gabriel; 'Dancing in the Dark', de Bruce Springsteen; 'De oro', de la Familia André, y finaliza con 'Y nos dieron las diez', de Joaquín Sabina.



Este disco, incluso, llevó a Juanes a hacer una puesta en escena especial para sus conciertos tras la pandemia. Hace poco, en Estados Unidos, hizo 20, y ahora llega a Colombia para presentarse el 26 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá.

(Tal vez quiera leer: El corto sobre un hombre que murió por un medicamento común)



Sobre este espectáculo, Los Angeles Times escribió: “Un fantástico regreso al escenario... Juanes se siente libre e inspirado con un concepto vintage que nos regala solo buena música, y eso es más que suficiente... Podría revolucionar la forma como los grandes artistas actúan en vivo. Juanes es más que una estrella, es toda una constelación. Su voz suena igual que la primera vez que la escuchamos y la maestría con la que toca la guitarra ya lo habría puesto en el Salón de la Fama del Rock ’n’Roll si cantara en inglés”.



El músico, con más de 20 años en la escena, desde que empezó con la banda Ekhymosis en su natal Medellín, ha hecho un gran recorrido que lo ha llevado a ganar 26 estatuillas del Latin Grammy.

(Le puede interesar: ¿Qué tienen que ver Steven Spielberg y Mila Jovovich con Ucrania?)



Ahora 'Origen' está nominado al Grammy anglo en la categoría de mejor disco de rock latino alternativo.



Este trabajo, además, ha sido elogiado por Billboard y Rolling Stone. Esta última publicación escribió: “Una obra maestra... un álbum exquisito que trasciende más allá de las canciones, hacia la genialidad y pone al propio Juanes entre las leyendas”.



Con este regreso a Bogotá, el artista no solo espera reencontrarse con su público sino mostrarle este trabajo que lo llevó a sus recuerdos de infancia y adolescencia, y también lo puso a meditar sobre sus gustos musicales como adulto, cuando ya ha hecho tanto camino profesional.

(Más para leer: Sebastián Yatra habla de sus desnudos en la próxima serie de Netflix)



Por supuesto, habrá canciones de los otros discos de Juanes, porque no se perdonará no incluir algunos de sus éxitos.



¿Dónde y cuándo?

26 de febrero, 8 p. m. Movistar Arena. Carrera 30 calle 63, Bogotá. Informes: tuboleta.com.