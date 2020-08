Juanes le hace un homenaje a Zoé con su versión de 'Vía Láctea'

“Hace unos meses me contactó el management de Zoé, para invitarme a participar, y cuando escuché la idea inmediatamente dije sí, porque Zoé es una banda muy importante para la música Latinoamérica, diría yo que gracias a Dios están ellos por ahí, es como que no está Soda Stéreo pero está Zoé, por ejemplo, está Café Tacvba, son bandas muy importantes y cuando escuché varias opciones que me mandaron, Vía Láctea me conectó más, en sí la canción, la letra, la melodía".

"Mi approach a la canción fue libre, la reinterpreté como si fuera mía. digámoslo así, cogí los acordes, empecé a cantarla yo como si fuera mi canción, empecé a imaginármela más o menos, obviamente teniendo referencias de su disco MTV Unplugged y de su disco original, la verdad es que quedé muy contento. Fue producida por Sebastian Krys y por mi.“



Así cuenta Juanes su participación en el nuevo disco de la banda mexicana Zoé, Reversiones, en el que se une a artistas como Alejandro Fernández, Morat, Andrés Calamaro, Mon Laferte y Bronco, entre otros, en la conmemoración de dos décadas de música del grupo.



Vía Láctea es la versión de Juanes, que hizo en colaboración con Sebastián Krys y Pete Thomas. Tiene sonido cadencioso, semi-funk. Se destaca un solo de trompeta.

https://www.youtube.com/watch?v=oxRj-RoNOTY



La canción estará disponible en las distintas plataformas, desde las 8 p. m. de este 20 de agosto.