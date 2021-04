Juanes se muestra muy triste por lo que vive Colombia

Continuando con el gran homenaje que está preparando a los artistas que más lo han influenciado a lo largo de su carrera musical, Juanes presenta ‘Dancing in the Dark’, de Bruce Springsteen.



Se trata de un nuevo sencillo, luego de revelar su versión de ‘El amor después del amor’, de Fito Paez, que fue recibida con muchos aplausos por parte de sus seguidores.

Como era natural, durante la charla especial de presentación de ‘Dancing in the Dark’, Juanes no pudo ocultar el dolor que le genera ver lo que se está viendo por estos días en el país.



“Tengo mi corazón dividido un poco, por el dolor de mi país, y lo que me importa Colombia es algo fundamental. Pero siempre, además de la adversidad, soy positivo frente al futuro, y que todas estas cosas que están pasando van a llevar a un mejor camino, tarde o temprano. Que nos escuchemos más unos a otros”, dijo el artista.



Sin embargo, poniéndole una nota positiva a este momento, el cantante agregó, “pero acá estamos ‘Bailando en la oscuridad’ hoy”.

“Es una canción particular. Este álbum de Bruce Springsteen salió en el año 84, cuando yo tenía como 13 o 14 años. Vivía en Medellín con mi familia y la verdad es que no tenía ni idea de una sola palabra en inglés. Pero mi hermana Mana, tenía un novio en esa época, que viajaba a los Estados Unidos eventualmente y traía los disco a la casa. De hecho, fue la primera vez que yo escuché Black Sabbath o Led Zeppelin. Y llega ese disco de Bruce Sptringin y se vuelve popular en la radio. De hecho ‘Dancing in the Dark’ fue la canción con la que conocí a Bruce Springsteen”, recordó el autor de ‘Tengo la camisa negra’.



Contó que el año pasado, cuando estaba haciendo esta versión, se pudo a hacer la traducción de la letra y se sorprendió porque “la canción es muy profunda, muy vulnerable. Es dura, realmente”.

Dijo que esta es una reinterpretación de la canción, un poco diferente, que se va más por un estilo ‘kolk’ o ‘mid tempo’, que no es ni muy rápida ni muy despacio.



Con muchos nervios, Juanes contó que le mandó esta versión de la canción en español a Bruce Springsteen. “Afortunadamente hemos sido muy bendecidos, y lo mismo que cuando Fito oyó ‘El amor después del amor’ le encantó, lo mismo pasó con Bruce”, dijo el artista paisa.

