Juanes ya tiene listo su nuevo álbum de canciones de estudio. Se trata de Vida cotidiana, que verá la luz el 19 de mayo. Pero, como antesalala, después de un par de sencillos presenta ahora la canción Ojalá, que sale a plataformas este 13 de abril, a las 7 p.m.

Esta nueva producción de Juanes marca una nueva etapa. El cantante antioqueño presentó antes su exitoso álbum de covers, Origen. Pero, esta vez Vida cotidiana recoge sus creaciones nuevas, en un trabajo que sería la etapa que le sigue a lo hecho en Más futuro que pasado, lanzado en el 2019.



Según el comunicado sobre el lanzamiento, en esta nueva etapa, Juanes "centró su atención en su interior durante la pandemia para reexaminar su visión madura de la vida, el amor, la familia, las preocupaciones sociales y más".



De nuevo trabajó con Sebastián Krys en la producción. De vida Cotidiana ya se conocen dos sencillos: Amores prohibidos y Gris. Con Ojalá, coescrita por Juanes y la puertorriqueña Galé, el cantante toca el tema de un encuentro casual y "una chispa instantánea con un extraño".



“Amo esta canción por su energía -expresó Juanes, a través del comunicado-, porque la historia le puede pasar a cualquiera y ha sucedido a lo largo del tiempo, trata de cuando conoces a alguien y llama tu atención, pero no puedes estar con esa persona porque tiene su vida, y tú tienes la tuya. Es la canción más pop del álbum, tiene una linda energía y refleja una situación en la que nos encontramos todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas.”



Letra de 'Ojalá', de Juanes

La verdad no te esperé

Ni menos te busqué

Pero tu sol, me iluminó



Ni jamás tu rostro imaginé

Mira lo que me has hecho sin querer

Lo que te he hecho sin querer

Marcándonos la piel



Ojalá te hubiera encontrado

En otro tiempo, en otra vida

Ojalá no hubieras tardado en aparecer



Será que te quedas o te vas

Lo que sea déjame saber

Que yo a ti te lo haré saber

Marcándonos la piel



Ojalá te hubiera encontrado

En otro tiempo en otra vida

Ojalá no hubieras tardado en aparecer

Ojalá que podamos crear recuerdos

De esos que no se olvidan

Ojalá que podamos romper esta pared



Estar juntos una vez quizás dos o tres

Sentimientos en revés

Desaparecer, morir y renacer

En rojo amanecer, volar sin caer



Todo vuelve a comenzar

Lo que sea déjame saber

Que yo a ti te lo haré saber

Marcándonos la piel



Ojalá te hubiera encontrado

En otro tiempo en otra vida

Ojalá no hubieras tardado en aparecer

Ojalá que podamos crear recuerdos

De esos que no se olvidan

Ojalá que podamos romper esta pared



Estar juntos una vez quizás dos o tres

Sentimientos en revés

Desaparecer, morir y renacer

En rojo amanecer, volar sin caer

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET