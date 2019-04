Juanes será uno de los invitados a Rock al Parque

Idartes está dando a conocer los primeros 30 invitados para la celebración de los 25 años del Festival Rock al Parque, que se realizará el 29 y 30 de junio y 1 de julio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con entrada libre.

En esta nueva edición se nota un reconocimiento a diferentes propuestas de rock latinoamericano que a su vez ofrecen nuevos matices sonoros a sus propuestas. Hay un halo de nostalgia, pero también una buena dosis de rock fuerte internacional.



La lista la encabeza el guitarrista y cantante colombiano Juanes, uno de los principales embajadores mundiales del rock latino, aclamado por el diario The New York Times como “un poeta lleno de soul con guitarra eléctrica”.

También estará Fito Páez, figura indiscutible del rock argentino, quien regresa para afianzar ese gran recuerdo que dejó en otro cierre de Rock al Parque. Paéz, además de sus éxitos presentará material de su nuevo álbum La ciudad liberada.



Al igual que Gustavo Santaolalla, uno de los músicos y productores argentinos más importantes en todo el mundo, ganador de dos Premios Oscar, 18 Premios Grammy, 2 Premios Bafta y un Golden Globe.



Con ellos Pedro Aznar, uno de los fundadores del historico grupo argentino Serú Girán, compositor de la música de diez películas, autor de 18 discos como solista y quien debuta en el festival a sus 40 años de trayectoria.



Zeta Bosio, el bajista de Soda Stéreo presentará su nuevo proyecto Shoot The Radio, una apuesta de de paisajes sinfónicos, rock progresivo y electrónica que ha compartido cartel con The Chemical Brothers, Justice y LCD Soundsystem.



Al igual que Babasónicos, íconos del rock alternativo argentino que regresa a Rock al Parque y que presentará en vivo canciones de su nuevo álbum, Discutible.



Además, llega El Tri, la banda de rock and roll más mítica y legendaria de todo México, una agrupación sin igual liderada por Álex Lora y que viene a celebrar sus 50 años de carrera; sumado al Gran Silencio, que desde México también regresa al festival con todo el poder de su ‘chúntaro style’, viene de romper el escenario principal del Vive Latino 20 años y para los 25 años de Rock al Parque no promete menos.



Los Amigos Invisibles, emblema de la música y el rock venezolanos que no podía faltar en esta celebración, hacen parte de la historia del festival y a lo largo de más de 20 años de carrera han lanzado nueve discos y visitado más de 60 países.



Zona Ganjah, desde Argentina, banda que debuta en Rock al Parque luego de 15 años de trayectoria y de convertirse en una de las agrupaciones de reggae con más convocatoria en todo el continente; y La Vela Puerca, agrupación de rock uruguayo con 20 años de trayectoria y numerosos shows en su país, Argentina y México.

Los pesos pesados

Junto a esta nómina del rock latinoamericano que Rock al Parque ha preparado para la fiesta de sus 25 años, este primer anuncio de invitados incluye a varios de los pesos pesados del rock duro, que harán las delicias del público amante del metal que acompaña al festival desde su origen.



El primero de ellos es Deicide, icónica banda norteamericana de death metal que viene a celebrar sus 30 años de carrera, tiempo en el que ha lanzado 12 álbumes de estudio, dos de los cuales están entre los tres más vendidos en su género;Sodom, desde Alemania, la famosa y clásica banda de thrash metal que trae al festival su show demoledor y contundente.



Y desde Finlandia, llega a Rock al Parque una figura femenina cuyo aporte vocal y musical ha sido decisivo para el rock de su país y del mundo: Tarja Turunen, quien fue vocalista de la banda de metal sinfónico Nightwish.



Además, Angra de Brasil, en carrera desde los años 90 y con más de 30 álbumes en su historia, ¡los fanáticos del power metal se lo merecen! y además vendrá con la leyenda del canto power/heavy, el italiano Fabio Lione.



Otros legendarios del metal que estarán de visita Toxic Holocaust, que pisará por primera vez suelo colombiano y una de las bandas favoritas, no solo de los amantes del thrash sino también del punk.



En el apartado con 20 años de carrera Dying Fetus, también de Estados Unidos, banda extrema por excelencia y cuyo show no tiene pérdida ni misericordia con el oído.



Directamente desde Suecia, llega otra de las bandas más longevas e influyentes en toda la historia del metal, Grave, aclamada por la crítica y el público desde los años 90 con su famoso álbum Into The Grave; y Capilla Ardiente, agrupación de doom metal que sin duda es de lo mejor que tiene este género en tierras suramericanas, con un sonido épico y potente.



Por cuarto año consecutivo, Rock al Parque dedicará especialmente uno de sus escenarios al talento femenino y nuestras siguientes invitadas serán algunas de sus grandes protagonistas.



Directamente desde Puerto Rico, la escritora, compositora y cantante dominicana Rita Indiana, por primera vez en vivo en Colombia y en Rock al Parque con su nuevo grupo El Comité; directamente desde Japón, las fabulosas The 5.6.7.8’s, el famoso trío de Tokio de rock and roll, rockabilly y rock de garaje que cobró fama en todo el mundo gracias a su aparición en la película Kill Bill y el power trío Eruca Sativa de Córdoba, Argentina.



La participación femenina, en todo caso, no se limitará al escenario pensado para las mujeres, sino que se extenderá a otras tarimas del festival, con la participación de figuras como Christina Rosenvinge, una mujer que se ha convertido en un referente tanto en España como en Latinoamérica y quien comenzó su carrera en 1991 como Christina y Los Subterráneos.



De España también participará La Fuga, por primera vez en Rock al Parque, una banda que ha construido una importante audiencia en Colombia, país por el que han girado en dos ocasiones y segundo territorio -después de España- que más consume su música; y Konsumo Respeto, que a sus 20 años exactos de existencia llegará por primera vez al festival y, al mismo tiempo, hará su show oficial de despedida pues sus músicos han decidido poner fin a su carrera.



Hablando de punk, otro de los invitados es Acidez, desde Guadalajara, México, banda conformada en 2003, que ha recorrido el continente americano y que realizó 96 shows en distintos festivales del mundo en 2018, gracias a un estilo hardcore punk con elementos del thrash, del D-Beat y del rock and roll.



También desde México llega a Rock al Parque Silverio, uno de los actos más provocadores y desmadrados en la música alternativa latinoamericana y directamente desde Francia llega a Kap Bambino, dúo de rock electrónico que combina sonidos del Eurodance y el hardcore y que viene a presentar su álbum 2019 Dust, Fierce, Forever.



Desde el Reino Unido llega uno de los referentes obligatorios para los amantes del reggae, el bass, el dubwise y la cultura roots, Channel One Sound System con un show imperdible, porque están cumpliendo 40 años.



Para cerrar este anuncio, Rock al Parque presenta el primer show para niños en toda su historia: desde Chile, 31 Minutos, fenómeno de la televisión infantil en todo el continente, famoso por su humor, sus canciones y protagonistas. Este espectáculo se llevará a cabo en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, la entrada será libre e incluirá los grandes éxitos del programa interpretados en vivo por 31 Minutos y todos sus personajes.



CULTURA

@CulturaET