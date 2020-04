Así será el tributo de Juanes a Prince

La organización Grammy, encargada de galardonar a los personajes musicales más destacados de la industria, le hará un homenaje al histórico cantante Prince con el espectáculo ‘Let’s go crazy: the Grammy® salute to Prince’.



El colombiano Juanes hará parte de la lista de los aclamados participantes, que cantarán en el evento que será transmitido este martes 21 de abril a través del canal estadounidense ‘CBS’ o vía internet con ‘CBS All Access’ a las 8 p.m., hora colombiana.

El programa fue grabado el 28 de enero, antes de la crisis mundial del coronavirus, pero la fecha de transmisión será para el cuarto aniversario de la muerte de Prince.



Juanes, Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind, & Fire, Foo Fighters, H.E.R., John Legend, Chris Martin, Miguel, Morris Day And the Time, Princess, Sheila E., St. Vincent, Mavis Staples, Usher y la cantante / compositora Susanna Hoffs son los músicos que se verán dando vida al espectáculo presentado por la comediante y actriz Maya Rudolph.



Por su parte, Juanes interpretará la canción 1999, la cual fue escrita por Prince en el cambio del nuevo milenio.



El evento contará con la presentación especial de las dos bandas conformadas por el mismo Prince: The Revolution, creada en 1979 y, también, Morris Day and the Time, de 1981.



Prince, a lo largo de su larga carrera musical de casi 40 álbumes de estudio, obtuvo siete premios GRAMMY y 38 nominaciones al GRAMMY, y recibió el Premio al Mérito del presidente de la Academia en 1985.

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET