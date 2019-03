Juanes denuncia que partido político español manipuló 'A Dios le pido'

El cantante colombiano Juanes denunció este sábado que el partido español de ultraderecha Vox ha manipulado su canción ‘A Dios le pido’ con el fin "de hacer campaña política".

"Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción 'A Dios le Pido', con el fin de hacer campaña política", escribió Juanes en su cuenta de Twitter.



El vídeo al que se refiere Juanes fue publicado en esa misma red social por la cuenta oficial de Vox bajo el mensaje: "Necesitamos tu ayuda. Nos ha llegado esta canción y queremos usarla en nuestros actos. Ayúdanos con tu retuit a encontrar a la chica que pone la voz. Si la conoces dile que contacte con nosotros".

Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción "A Dios le Pido", con el fin de hacer campaña política. — JUANES (@juanes) 30 de marzo de 2019

El vídeo intercala imágenes de varios monumentos y paisajes de España con miembros del partido, especialmente de su líder, Santiago Abascal. La versión de la canción cantada por una mujer cambia el 'A Dios le pido' original por 'A Vox le pido', mientras la reclama a esa formación de ultraderecha que gane las elecciones para gobernar España.



Ante la publicación del vídeo, Juanes pidió "a todas las personas involucradas que dejen de difundir el video" de propaganda política y de ese modo "respeten la creación artística original". Asimismo, Juanes recordó que la creación artística "está protegida por las leyes de propiedad intelectual a nivel mundial".



"Me reservo ejercer todos los derechos que las leyes me otorgan para que se respete la integridad de mi canción", concluyó el cantante nacido en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste) hace 46 años.



Esta no es la primera vez que un músico reclama a Vox por el uso de sus canciones, ya que el cantante español Coque Malla le recordó al partido que su canción "No puedo vivir sin ti" habla de una pareja gay después de que la formación la pusiera durante un acto en octubre del año pasado.

🚨 ¡NECESITAMOS TU AYUDA! 🚨



🎶 Nos ha llegado esta canción y queremos usarla en nuestros actos.



📢 Ayúdanos con tu RT a encontrar a la chica que pone la voz. Si la conoces dile que contacte con nosotros 😉✌ pic.twitter.com/WbZxQlTj5g — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 29 de marzo de 2019

EFE