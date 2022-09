Con el lanzamiento del libro biográfico '1.577.836.000 segundos', de Penguin Random House, Juanes celebró sus 50 años.



Del paisa hay muchas cosas que ya se saben. Que se llama Juan Esteban Aristizábal, que tiene una familia con Karen Martínez, que ha recibido varios premios por sus canciones, entre otras, pero la biografía autorizada, escrita por el periodista Diego Londoño, abre las puertas de la vida del músico, las de su corazón, su casa y su familia y nos permite enterarnos de detalles que, hasta hace poco, solo conocían sus personas más cercanas.



Lea también: (Los aberrantes abusos que denunciaron exintegrantes de 'Menudo')

Fue muy emocionante encontrarme con todo eso porque de alguna manera queda para siempre y, de pronto, alguien encontrará algo que lo inspire” FACEBOOK

TWITTER

“Diego escribió este libro a través de los ojos, las historias y las memorias de toda mi familia, empezando por mi madre, mis hermanos, la gente con la que he trabajado, mis amigos del colegio y por eso hay una cantidad de historias que ni yo recordaba. Fue muy emocionante encontrarme con todo eso porque de alguna manera queda para siempre y, de pronto, alguien encontrará algo que lo inspire”, comentó Juanes.



Juanes 1.577.836.000 segundos está narrado a través de cinco capítulos y cinco protagonistas que abarcan los 50 años de Juan Esteban Aristizábal. Conversaciones con familiares, amigos del colegio y personas con las que ha trabajado ayudaron a que Londoño reconstruyera “una sombra” de la vida de uno de los nombres colombianos más reconocidos en el exterior.

Juanes abrió el camino para los artistas colombianos

Facebook Twitter Linkedin

En la búsqueda de su sueño, Gustavo Santaolalla escuchó los demos de Juanes y le pidió que grabaran juntos. . Foto: EFE

En el libro se cuenta que Juanes un día empacó maletas y viajó a Estados Unidos para buscar un campo en la industria musical internacional. Allí, cuando se cerró la puerta del ascensor donde vivía, pensó “qué estoy haciendo” y pasó por tres años de sacrificios, angustias y esperas.



Contando sus influencias de la música popular, de Carlos Gardel o Los Visconti y el descubrimiento del rock, su historia en Estados Unidos, el camino a la fama, el lado oscuro y la reinvención, Diego Londoño dibuja una ruta que permite comprender por qué Juanes ha sido uno de los artistas colombianos más reconocidos de la época.



Con 26 galardones, Juanes es el artista con más Latin Grammys en la historia. También tiene tres Grammy Anglo. Fue reconocido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo y por The New York Times como 'el cantautor más popular de América Latina'.



Ha vendido más de 20 millones de discos y en 2019 fue nombrado 'persona del año' por la Academia Latina de la Grabación.



Juantes también contó en el conversatorio que se realizó en el marco del Bogotá Music Market, BOmm cómo enfrentó su momento de reflexión.



Lea acá: (El Gran Combo de Puerto Rico y el inmejorable sabor de la salsa pura)



Muchos le dijeron que “estaba loco” por lo que decidió parar y repensar su carrera musical. Durante los últimos años ha recorrido un camino que le ha permitido experimentar, retroceder, seguir adelante y reencontrarse con sus raíces y la música que, sin importar la moda, es la que quiere hacer. No seguir tendencias, sino seguir su corazón.



Por eso, cada vez que escribe una canción se esfuerza por hacerla perfecta porque no sabe si es la última que va a componer.



“Hay gente que le va a gustar esta música, que la va a buscar en las plataformas, o va a ver los videos en YouTube, o va a los conciertos y eso es lo que me importa porque es lo que voy a estar tocando en vivo toda la vida”, concluyó Juanes.



REDACCIÓN CULTURA

Más noticias