Cinco discos que dejaron huella celebran aniversarios

20 años de ‘Fijate bien’, de Juanes.



El primer trabajo como solista del cantante paisa fue producido por el argentino Gustavo Santaolalla. Al siguiente año de su debut, en 2001, el disco recibió siete nominaciones a los Premios Grammy Latino, y ganó tres de ellas: Mejor Nuevo Artistas, Mejor Canción de Rock, Mejor Álbum Vocal Rock.



Ese mismo año ganó un disco de Platino, al superar el millón de copias vendidas. Entre sus canciones, se destacan ‘Fíjate bien’, ‘Nada’ y ‘Para ser eterno’.

25 años de ‘El Dorado’, de Aterciopelados

Publicado en 1995, este fue el segundo álbum de estudio de la agrupación conformada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Entre sus canciones, se encuentran clásicos del rock en español como ‘Florecita roquera’, ‘Bolero falaz’ y ‘La estaca’.



Producido por Federico López, este disco fue escogido entre los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano por la revista ‘Al Bborde’ (EE. UU.), que lo ubicó en el noveno puesto.

'El Dorado', uno de los grandes clásicos de Aterciopelados. Foto: Archivo particular

25 años de ‘La tierra del olvido’, de Carlos Vives

El séptimo álbum del cantautor samario significó un punto de giro en su carrera en varios sentidos. Fue la primera producción de su sello Gaira Música Local. Pero además, con esta producción, Vives innova su propuesta musical, manteniendo el vallenato como eje central, pero jugando con novedosos patrones musicales provenientes del rock, la champeta y la cumbia.



El disco tiene canciones que ya son consideradas clásicos como la que le da nombre al disco, al lado de ‘Fidelina’, ‘Pa’ Mayte’, ‘Rosa’, ‘Zoila’ y ‘Diosa coronada’, entre otras.

'La tierra del olvido' marcó un punto de giro en la carrera del samario. Foto: Archivo particular

30 años de ‘Canción animal’, de Soda Stereo

Con éxitos rotundos como ‘De música ligera’, ‘Entre caníbales’ o ‘Un millón de años luz’, este álbum es considerado el mejor de la banda argentina liderada por el fallecido Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.



Así lo ratifican todos los reconocimientos que recibió. Novena posición, de las Diez mejores álbumes de rock latinoamericano, según la revista ‘Rolling Stones’, en 2007, y posición 2, entre los 250 mejores producciones de rock iberoamericano, según la revista ‘Al Borde’, en 2006.

'Canción animal', el mejor disco de Soda Stereo. Foto: Archivo particular

40 años de ‘Back in Black’, de AC/DC

La banda australiana celebró este año sus primeros cuarenta años de historia al emblemático álbum Back in Black. Se trata del séptimo álbum del grupo fundado en 1973, del que se desprendieron éxitos como ‘Shoot to Thrill’, ‘Hells Bells’, ‘You Shook Me All Night Long’ y ‘Black in Black’.



Esta producción llegó a vender más de 50 millones de copias en el mundo, desde su salida el 25 de julio de 1980. Solo pudo ser superado por ‘Thriller’, de Michael Jackson, pero es considerado el de mayor impacto en el género del rock puro.

AC/DC celebra 40 años de esta gran producción. Foto: Archivo particular

