Durante el largo encierro obligatorio de la cuarentena por la pandemia del covid-19, Juan Palau hizo una inmersión en la música regional mexicana y le llamó particularmente la atención una agrupación: la de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey.

“Este es el man, es una bestia, quiero buscarlo y quiero trabajar con él”, les dijo a sus mánagers, después de seguir a la agrupación en redes sociales y escuchar su música hasta el cansancio.



Hoy, el cantautor colombiano presenta el tema Amor ingrato, en el que fusiona el género urbano con lo ritmos regionales mexicanos, junto a Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, ciudad donde grabó el video que acompaña el nuevo tema. El artista, que también triunfa como actor en la serie de Netflix La reina del flow 2, habló con EL TIEMPO sobre la nueva producción, su presente y sus proyectos.

¿A qué se refiere 'Amor ingrato'?

Habla de esos amores ingratos, malagradecidos, que no quieren estar en los malos momentos, pero que vuelven a ‘pedir cacao’, y entonces se les dice, ah, ah, devuélvase por donde vino.

¿De dónde salió la idea de la fusión con música de banda?

Yo tenía ya pensado hacerlo, tenía muchas ganas. En cuarentena empecé a escuchar mucho de regional mexicano, mucha banda, y me dije: ¡hey!, es el momento, vamos a meterle la ficha y vamos a trabajar con esto, a ver qué pasa.

¿Está satisfecho con el resultado?

Fue un proceso interesante mezclar la tuba y el acordeón con lo urbano. Claramente tuvimos que conservar la esencia del estilo regional que son sus instrumentos, pero tuvimos que buscar cómo meter lo urbano. Reemplazamos el bajo de lo urbano con la tuba, porque ese instrumento tiene un bajo bien contundente, y le metimos diferentes baterías de lo urbano sobre la parte de mis versos, de mi fraseo, y logramos una mezcla exacta con cada parte de la canción.

¿Qué vio en esta banda para decidirse a trabajar con ella?

Me gusta mucho su música, la empecé a escuchar en cuarentena y me llamó la atención. La empecé a seguir en redes y escuché al cantante a capela y me dije, este es el man, este man es una bestia y quiero buscarlo y quiero trabajar con él.

¿Cómo le propuso la colaboración?

Fue una misión, literal, porque tuve que enviarle algo muy concreto, no quería darle la opción de que dijera que no, tenía que ser algo muy estructurado, muy concreto. Decidí enviárselo a mis mánagers y ellos se pusieron en la misión de buscar el contacto en México, para enviarle la canción a Edwin Luna.

El video se hizo en Monterrey...

Quería permearme mucho de esa energía, de esa cultura. Pero por temas de agendas quedaba más fácil que yo fuera a Monterrey a grabar en vez de que él fuera a Colombia.



Usted canta y también actúa. ¿Cuál de las dos actividades prefiere?

Yo creo que las dos se complementan, siempre he creído eso, las dos pueden ir de la mano. Con las dos me siento cómodo.

Hace parte de la serie 'La reina del flow 2', en Netflix, ¿mejor la actuación que el canto?

Brutal, la verdad que La reina del flow 2 ha sido una experiencia impresionante, tuvimos un gran elenco, todos muy amigos, y que creo que eso fue parte del éxito de la serie, nos llevamos demasiado bien, hay mucha química entre todos. Fue una experiencia increíble, con una carga de trabajo muy fuerte, una responsabilidad bien dura para grabar esta segunda temporada.

Debutaba en la serie. ¿Cómo cree que le fue?

Tenía mucha carga sobre mis hombros al ser un personaje nuevo en una serie que ya era exitosa. Tuve que asumir con mucha responsabilidad lo que venía y cómo lo íba a llevar. Estoy muy contento con el resultado y con el éxito que ha tenido esta segunda temporada.

¿Le costó hacer el rodaje?

Yo podía trabajar los siete días de la semana, como había momentos en que trabajaba dos o tres días, eso dependía de la cantidad de escenas que se programaban semanalmente. Eran doce horas de trabajo muy intensas, con mucha concentración, grabando en medio de una pandemia con el tema del tapabocas y el lavado de manos todo el tiempo.

¿A nivel personal le exigió mucho el personaje?

Fue entender un mundo totalmente nuevo para mí, que es el personaje de un pela’o que está en la cárcel y ponerme en los zapatos de una persona en esa situación. Aprender a no juzgar, a ponerse en los zapatos de los demás y a creer en las segundas oportunidades. Por ahí quise enfocar mucho mi personaje.

De la etapa de Revólver (su primera agrupación) hasta ahora, ¿cómo ha cambiado?

Con Revólver era un niño, tenía 14 años cuando empecé, ya tengo 29, hay mucha madurez emocional que influye mucho en la carrera artística, hay muchos cambios físicos, la música, el color de voz, la forma de interpretar, las letras de mis canciones, todos esos elementos han venido cambiando.



¿Qué inspira a Juan Palau a componer?

Yo le compongo a la vida, lo que me pasa día a día, lo que uno habla con los amigos, lo que uno ve en la calle, las historias cotidianas con las que la gente se puede sentir identificada.

¿Cómo es ese momento de la composición?

Me gusta grabar notas de voz cuando se me ocurre algo, en el carro, en la ducha; también me gusta trabajar en el estudio, estando allí empezamos a conversar, a escuchar anécdotas y sobre eso fluye mejor.

¿Para cuándo un EP?

Amor ingrato es un sencillo suelto y no será parte de mi primer EP que saldrá este semestre. Viene pronto más música.

¿Cuál se ese artista espejo y con el que quisiera colaborar?

Siempre he admirado a Daddy Yankee, he sido su fan número uno, siempre ha sido un pilar. Admiro a Karol G y a J Balvin porque han hecho su carrera con esfuerzo, trabajo y persistencia.

¿Qué ve en Daddy Yankee que lo motiva?

El liderazgo. Es un líder nato, creó el reguetón, creó un movimiento, es un caballero, siempre conservó muy bien su vida privada. Como persona y artista me parece admirable.

‘No haría una letra explícita en este momento’

Juan Palau, como cantautor, opina que no hay nada de malo en las letras explícitas con las que se identifican algunos de los artistas y ritmos del género urbano. “No tengo nada en contra de eso, creo que la música urbana habla de cosas que la gente del común vive”, dice. “La educación de un niño –afirma– no depende del entretenimiento, depende de los principios y valores que le inculquen en el hogar”. Sin embargo, dice que son “un poco excesivas” algunas de las letras . “Creo que no grabaría algo tan explícito en este momento de mi carrera, no me llama la atención, pero respeto a quienes lo hacen”, concluye.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84