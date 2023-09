La carrera de Juan Pablo Vega atraviesa una época de reconocimiento y buen viento. El cantante y productor colombiano con más de 10 años de experiencia en la industria de la música celebra su segunda nominación al Grammy Latino, en la categoría 'Mejor álbum Pop/Rock' con su último álbum Despídeme de Todxs.

Esta noticia no es la única por estos días sobre el joven cantante y productor colombiano, ya que el pasado fin de semana se estrenó su nuevo sencillo 'Lo que falta de mí' en colaboración con el reconocido cantautor mexicano, integrante de 'Sin Bandera', Leonel García.



Vega se presentó el domingo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, en la segunda edición del Festival Cordillera, donde interpretó parte de las canciones que componen su álbum nominado, Despídeme de Todxs, junto con una compilación de sus canciones más populares.

El jóven cantautor colombiano estuvo conversando con EL TIEMPO sobre su nominación al Grammy Latino, lo que fue trabajar junto a Leonel García en la producción de su nuevo sencillo y sobre su participación en el Festival Cordillera.

Facebook Twitter Linkedin

Grabación 'Lo que falta de mí' Foto: Prensa - Juan Pablo Vega

Su carrera se ha caracterizado por el amplio espectro de géneros musicales en los que ha incursionado como cantautor y productor, ¿Cree que esta fusión de géneros lo ha llevado al reconocimiento internacional de su carrera?



La verdad no sé si sea un arma, a veces me juega en contra. En la clasificación de los sistemas (géneros) siempre tratan de ponerte en un lugar. Ha pasado mucho que estamos ahí en un lugar grisáceo, donde la gente no nos reconoce como una banda reggae, porque finalmente no lo somos, pero si tocamos reggae; tampoco nos reconocen como alternativo porque nuestro proyecto tiene apertura hacia el pop; no nos reconocen el Pop porque tiene algunas cosas alternativas; sucede lo mismo con el Indie. No saben donde encaja nuestra música. Este tipo de licencias, donde uno juega con los géneros, puede ser una virtud pero también puede ser un defecto para los ojos de las personas que curan nuestra música. Pero así fue concebido el proyecto desde el principio.

Usted ha dicho anteriormente que todas las colaboraciones surgen de una conexión espontánea entre usted y su colaborador, ¿Cómo fue trabajar con Leonel García?

¡De acuerdo! Para mi, en algunos casos, las colaboraciones se conciben desde una agenda de mercado: buscan la manera en la que se puede generar más alcance juntando dos artistas con sonidos similares. He estado alejado de este tipo de colaboraciones, siempre que las hago es desde el respeto mutuo por la obra del otro. La colaboración con Leonel García viene de un respeto inmenso por todo lo que él ha hecho. Es uno de los músicos más importantes de las últimas décadas, uno de los precursores del RnB en español, como fue 'Sin Bandera'. Para mí es un honor poder hacer esta colaboración, sobretodo en medio de una gira de conciertos en la que él se encuentra. Es una persona que viene de una escena independiente en Colombia y que el me diga "Hey, sacamos una canción porque me parece chimba lo que haces" es todo un honor. Más allá de que le pueda ofrecer yo en beneficio, el gran significado de esto es juntarnos a hacer música y eso es lo que hicimos.

¿Es verdad que usted y Leonel García produjeron 'Lo que falta de mí' en un solo día?

Es verdad, aunque debo decir no siempre pasa. Uno a veces conecta, otras veces no. Hay gente que viene acá y es como: "por favor, me quiero ir ya". Leonel es un tipo que llega con tanta voluntad, es un tipo muy especial. Tiene muchísima sabiduría, lleva muchos años en esto. Es un cancionista profesional. Ese día nos saludamos, le pregunté acerca de canciones de Sin Bandera, específicamente por 'Tócame'. Él me explicó la historia y ahí fue como "wow": conecté con él inmediatamente, nos fuimos al Control Room con dos guitarras y empezamos a idear. Al inicio estábamos yendo por el camino de lo común, pero Leo fue muy inteligente, me dijo algo así como: "hagamos otra mierda, démosle la vuelta". Ahí fue que empezamos a escuchar música distinta y encontramos ahí un lenguaje de los dos que funcionaba perfecto. 'Lo que falta de mi' trae como una onda medio Fleetwood Mac, como súper setentera. Escribimos la letra, fueron pasando las horas, con eso grabamos la guitarras y después grabamos las baterías. Leo estuvo ahí presente todo el tiempo. Inmediatamente cogí el track y se lo mandé a un amigo allá en Hermosillo, México, para que lo retocara. En paralelo pasaba todo: grabamos las voces de Leo, grabamos las mías, armonicé, y al final de la noche ya teníamos la canción ya terminada. Fue un momento increíble.

Facebook Twitter Linkedin

Grabación de 'Lo que falta de mí' Foto: Prensa - Juan Pablo Vega

Este tipo de licencias, donde uno juega con los géneros, puede ser una virtud pero también puede ser un defecto para los ojos de las personas que curan nuestra música. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué significa ser nominado por segunda vez a un Latin Grammy?

¡Estoy muy feliz! Con los Grammys habíamos tenido otros discos antes y no nos llamaban a nominación por lo que hablamos en la primera pregunta sobre el no casarse con un género. Yo creo que para los comités de los Grammys es muy difícil clasificar artístas en una categoría específica. Por esta razón es que este disco, que si está encerrado en un concepto musical más claro, es más sencillo de clasificar. 'Despídeme de todxs' tiene una línea editorial muy clara y eso lo hizo merecedor dentro de esa categoría de Rock/Pop. Si yo escucho el disco de arriba a abajo hay Pop, hay Rock, hay cosas del Indie y como una especie new wave post Punk. Estamos muy felices, los Grammy son una marca que sigue defendiendo muchas cosas de la música; hay un rigor de alto nivel, un comité de jurados que está pendiente de que se generen buenos contenidos, que se examinen. Lo sé porque lo he visto de cerca y sé que hay un rigor dentro de la academia. Que me hayan nominado es todo un honor.

¿Como cree que su nominación motiva e impulsa el crecimiento y la innovación de la música alternativa en Colombia?

Creo que, siendo los Grammys una marca grande, rimbombante, cuando se menciona es impactante. Esa publicidad que genera es una especie de testimonio que no se puede cuantificar. En mi caso, que yo pueda hacer la música que realmente me da la gana, que la hago desde lo más profundo de mi corazón y sin pensar en una repercusión comercial, es un privilegio para mí. Ese testimonio expresado en mi música le permite a las personas que van detrás de uno que vean mi ejemplo y digan "yo también puedo hacer eso" y ojalá que lo que hagan esas personas sea en libertad, con pleno rigor y respeto a la música puedan tener también como su cupo en una nominación en los Latin Grammys.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Pablo Vega y Leonel García grabando 'Lo que falta de mí', una canción que produjeron y escribieron en un solo dia Foto: Prensa - Juan Pablo Vega

En mi caso, que yo pueda hacer la música que realmente me da la gana, que la hago desde lo más profundo de mi corazón y sin pensar en una repercusión comercial, es un privilegio para mí FACEBOOK

TWITTER

Su música es conocida por despertar emociones profundas dentro de sus oyentes, ¿Usted pretende generar esta carga emocional con 'Despídeme de todxs'?

¡Absolutamente! Desde muy chiquito, y no solamente en 'Despídeme de Todxs', sino desde siempre, la nostalgia siempre ha estado ahí. Es una manera mía de sentir. Siempre he sido una persona aislada, metida en el pasado, y mi música es mi manera de sacar esas emociones. Sobre todo mediante la nostalgia, que tiene un componente agridulce, siendo esta una felicidad con cierto matiz de tristeza. Siempre ha estado súper presente dentro de mi. Este disco puntualmente, ubicado dentro de la post-pandemia, trae toda esta carga de la añoranza del pasado. Es un disco que, cuando pase el tiempo, lo reconoceremos con este contexto post-pandémico, y la nostalgia exacerba su sentido.

Desde su perspectiva, ¿Qué características únicas de la música latinoamericana veremos en despliegue en este festival?

La congregación de artístas que estuvimos ahí robustece la idea de que la música latinoamericana tiene bastantes matices y ecos de los otros lugares. Por ejemplo, el caso del Reggae: siendo un género absolutamente jamaiquino, el sello de Los Cafrés es distinto. El golpe de Los Cafrés es el golpe de Los Cafrés. Trae otro tipo de complejidades un poquito más caribeñas. Otro tipo de golpe tiene Las Añez, probablemente de las artistas que más admiro ahorita: hay una inventiva detrás de ellos que yo nunca había visto antes en mi vida, traen muchos golpes de cordillera, de montaña. ILE también trae otro tipo de cosas: una mezcla entre su bagaje puertorriqueño combinado con cosas electrónicas. Estar dentro de esta mezcla de muchos géneros acarrea la atención de mucha gente y crece esa noción de que la música latinoamericana probablemente está en su mejor momento; y con esto me refiero a la música latinoamericana diversa, no a los mismos nombres de siempre. Me refiero a los artístas con música inventiva y con otro tipo de narrativas absolutamente distintas, con otro tipo de discursos. Estar ahí congregados con Monseur Perineé, con El Inglés, con Las Añez, con Cultura Profética, con Los Cafres y otros que se me escapan genera una cohesión latinoamericana preciosa que impulsa nuestro arte de una forma increíble.

JUAN ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ.

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.