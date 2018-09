El colombiano que estará en el Mundial de Arpa

Juan Pablo Rodríguez nació en San Martín de los Llanos, en el Meta, y desde muy pequeño estuvo ligado a los ritmos musicales que impregnan toda esa región colombiana. Cantó, bailó, tocó maracas y cuatro, pero fue hasta los ocho años que se encontró con el instrumento que marcaría su destino: el arpa.

“Y ahí me quedé”, cuenta Rodríguez, quien ahora representará a Colombia en el Festival Mundial del Arpa, que comienza este martes en Paraguay.



Con el trío Los Arpistols, que conforman Julián Gómez y Ramón Berrocal, Gutiérrez se presentará en el encuentro este sábado y además ofrecerán una clase magistral ese mismo día.



“Yo estoy muy contento porque se fijaron en un proyecto con el que realmente llevamos muy poco, sus raíces son llaneras, pero en nuestro formato es un poco más al estilo jazz, con un trío de batería, un contrabajo y, en vez de piano, un arpa”, dice Rodríguez.

Rodríguez, que además forma parte de la agrupación del cantante llanero el Cholo Valderrama, cuenta que Los Arpistols interpretan composiciones en su mayoría creadas por él, que incluyen características de la música tradicional de los Llanos mezcladas con otros lenguajes.

“Me pareció muy importante que se hayan fijado en este proyecto para invitarlo a ese festival, donde reinan las músicas tradicionales, sobre todo el arpa paraguaya”, añade.



Rodríguez cuenta que desde muy pequeño comenzó a interesarse por géneros diferentes a los que se solían escuchar en San Martín. Incluso, hubo un momento en el que lo cautivó el rock progresivo y empezó nutrirse de esas herramientas para aplicarlas al arpa. El paso siguiente fue exponer esas propuestas en los concursos internacionales de instrumentistas, en los que participan intérpretes de Venezuela y Colombia.



“Mi carrera ha tenido bastante apertura porque siempre he sido una persona muy curiosa, yo escucho a muchos pianistas, me influencian muchos guitarristas de jazz. A veces hacemos tertulias, y aunque me identifican con un arpa llanera, tengo la capacidad de incluirme en un jam”, agrega el músico.

Si bien ha tocado con otros destacados músicos tradicionales, Rodríguez asegura que su experiencia con el Cholo Valderrama ha sido su principal ventana.



El Festival del Arpa se prolongará hasta el domingo, y además de la agrupación colombiana también estarán Ayfa de la Cruz Nieto, Caña Dulce y Caña Brava, el Trío Artemisa y Pía Salvia, entre otros artistas.



CULTURA